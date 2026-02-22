ETV Bharat / state

शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार तीव्र; राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी कृती समितीच्या ऑनलाइन राज्यस्तरीय बैठकीत राज्य सरकारच्या दडपशाहीला प्रत्युत्तर म्हणून आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा निर्णय झाला.

Farmers' protest against shaktipeeth mahamarg intensifies; Warning of statewide agitation
संग्रहित- प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्ग (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

February 22, 2026

कोल्हापूर : राज्यातील 13 जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध वाढत असून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी हा प्रकल्प हाणून पाडण्याचा निर्धार व्यक्त केला. शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी कृती समितीच्या ऑनलाइन राज्यस्तरीय बैठकीत राज्य सरकारच्या दडपशाहीला प्रत्युत्तर म्हणून आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा निर्णय झाला. दरम्यान, गेल्या दोन दिवसांत परभणी जिल्ह्यातील सहजपूर व जवळा गावांमध्ये पोलिसांनी शेतकरी व महिलांवर अमानुष अत्याचार करत संयुक्त मोजणीचा प्रयत्न केल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.


परभणीतील पोलीस अत्याचाराला राज्यव्यापी निषेध : परभणी जिल्ह्यात शुक्रवारी रात्रीपासून सुरू झालेल्या संयुक्त मोजणी दरम्यान पोलिसांनी शेतकऱ्यांना अपरात्री अटक करून मारहाण केली, तर महिलांचे मंगळसूत्र तोडून कपडे फाडले. याबाबत शेतकरी कैलास चांगभले यांनी सांगितलं की, "19 फेब्रुवारीला आम्हाला ताब्यात घेतले, मोजणीसाठी शेतात गेलेल्यांना अमानवीय वागणूक देण्यात आली. आमच्या सह्या नसलेल्या मोजणीस विरोध आहे." दरम्यान, या घटनेचा तीव्र निषेध करत समितीनं 23 फेब्रुवारी रोजी, विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यभर मोर्चे, धरणे, निदर्शने, रस्ता रोको आंदोलने करण्याचा निर्णय घेतला. कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने होणार असून, मुंबईत गोलमेज परिषदेचे आयोजन 8 दिवसांत होणार आहे.


राज्य सरकारच्या आर्थिक भ्रष्टाचाराचा आरोप : शेतकरी नेते राजू शेट्टी म्हणाले, "कोट्यवधी जनतेवर हजारो कोटींचा करबोजा टाकणारा हा महामार्ग रद्द करावा लागेल. प्रतिकिलोमीटर 125 कोटींचा खर्च, जेव्हा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण 35-40 कोटींमध्ये सहा पदरी रस्ता बांधते. 50 हजार कोटींचा ढपला पाडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कंत्राटदारांचे हित साधत आहेत." तसंच कंत्राटी कामगारांचे पगार थकीत, ठेकेदारांना 80 हजार कोटी देणगी, जलजीवन मिशनचे हजारो कोटी थकीत असताना हा 1 लाख कोटींचा कर्जबोजा कशासाठी, असा सवाल उपस्थित केला. रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग तोट्यात चालत असताना समांतर महामार्ग कसा, यावरही शंका व्यक्त केली.


महामार्ग कंत्राटदारांसाठी रेटला जातोय : काँग्रेसचे विधान परिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील म्हणाले, "गरज नसलेला हा महामार्ग कंत्राटदारांसाठी रेटला जातोय. विधानसभेत विरोधक एकजूट करु." तर धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील यांनी परभणीतील अत्याचार निंदनीय असल्याचं सांगितले. याशिवाय, माजी आमदार राजेश पाटील आणि ऋतुराज पाटील यांनी चंदगड व करवीरमधील भूमिका स्पष्ट केली आहे. समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे म्हणाले, "ब्रिटिशकालीन जुलमी धोरणानं शेतकऱ्यांवर हल्ला, पण मनसुभे उधळून देऊ." तर अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन क्षीरसागर यांनी शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय मोजणी बेकायदेशीर असल्याचं सांगितलं. बैठकीस सांगलीचे उमेश देशमुख, लातूरचे गजेंद्र येळकर यांच्यासह ठाकरे सेनेचे नेते उपस्थित होते. या आंदोलनाने शक्तीपीठ महामार्गाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून शेतकऱ्यांच्या एकजुटीने सरकारला माघार घ्यावी लागेल, अशी अपेक्षा शक्तीपीठ बाधित शेतकऱ्यांना आहे.



