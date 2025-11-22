ऊस दर प्रश्नावर शेतकरी संघटना एकवटल्या; ऊस दरावरून सोमवारी 'चक्काजाम'
ऊस दरावरून सोमवारी माजलगाव येथे होणाऱ्या चक्काजाम आंदोलनात सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याचं आवाहन शेतकरी संघटनाद्वारे करण्यात आलं.
Published : November 22, 2025 at 6:15 PM IST
बीड : ऊस दराच्या प्रश्नावरून बीड जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी संघटना एकत्र येत आक्रमक पवित्रा घेत आहेत. बीड जिल्ह्यातील माजलगाव या ठिकाणी सोमवारी (दि. 24 नोव्हेंबर) ऊस दरासाठी होणाऱ्या अभूतपूर्व चक्काजाम आंदोलनात सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावं. ऊस तोड बंद ठेवून ऊस तोड आणि वाहतूक बांधवांनी सहकार्य करण्याचं तसंच संभाव्य नुकसान टाळण्याचं आवाहन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीनं करण्यात आलं आहे. रविवारी शेतकऱ्यांनी आपापल्या गावात टायर जाळून आपण सहभागी असल्याचा आणि यंत्रणांनी दखल घेण्याचा सूचक इशारा द्यावा, असं शेतकरी नेते अजय बुरांडे यांनी सांगितलं.
...म्हणून ऊस दराचा प्रश्न चिघळला : "गाळप हंगाम 2025-26 साठी बीड जिल्ह्यातील कोणत्याही कारखान्यानं केंद्र शासनानं घोषित केलेल्या एफआरपीप्रमाणं ऊस दर किती देणार? याबाबत कोणतंही भाष्य किंवा प्रसिद्धी पत्रक जाहीर केलेलं नाही. यामुळं उसाचे दर आणि त्या दरांची घोषणा याबाबत जिल्हाभरात ऊस उत्पादक शेतकरी आक्रमक झालाय. त्यामुळं तो रस्त्यावर उतरला आहे. या अनुषंगानं ऊस उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधींनी जिल्हाभरातील जवळपास सर्वच साखर कारखान्यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणं एक रक्कमी भाव मिळावा. तसंच यंदाच्या गाळप हंगामासाठी किती दर देणार? हे विचारण्यासाठी शिष्टमंडळ भेटलं. मात्र यातून अपेक्षित गोष्टी घडून आल्या नाहीत. म्हणून हा प्रश्न आणखी चिघळला आहे. या अनुषंगानं सोमवारी (दि. 24 नोव्हेंबर) माजलगाव येथील वसंतराव नाईक चौक, परभणी नाका या ठिकाणी जोपर्यंत प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत बेमुदत चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार आहे," असं शेतकरी नेते अजय बुरांडे यांनी सांगितलं.
