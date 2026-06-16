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'शेतकऱ्यांची थट्टा थांबवा!' रविकांत तुपकरांच्या पत्नीचे थेट सरकारला आव्हान; भीक मागून गोळा केला निधी

शेतकऱ्यांसाठी रविकांत तुपकर यांच्या पत्नी शर्वरी तुपकर (Sharvari Tupkar) आणि कार्यकर्त्यांनी बुलढाणा येथे रस्त्यावर भीक मागो आंदोलन केलं.

Sharvari Tupkar
शर्वरी तुपकर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 16, 2026 at 7:48 PM IST

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बुलढाणा : सरसकट शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सोमवारपासून अन्नत्याग आंदोलन सुरू केलं आहे. मात्र, सरकारकडून अद्याप या आंदोलनाची कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर रविकांत तुपकर यांच्या पत्नी शर्वरी तुपकर यांनी आज शहरात पदर पसरून सरकारसाठी भीक मागितली. कंगाल झालेल्या सरकारकडं पैसा नसल्यानं शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ही असामान्य पद्धत अवलंबण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

आम्ही भीक देतो, पण सरसकट कर्जमाफी करा : शर्वरी तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकरी कुटुंबीयांनी शहरातील मुख्य बाजारपेठा, चौक आणि सरकारी कार्यालयांच्या परिसरात पदर पसरला. त्यांनी "सरकारकडं पैसा नसेल तर आम्ही भीक देतो, पण शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करा," अशा घोषणा देत त्यांनी भावनिक आवाहन केलं. यावेळी अनेक नागरिकांनी या दृश्याला पाहून भावूक होत काही रक्कम दान केली. मात्र, हा उपक्रम सरकारला जागे करण्यासाठी असल्याचं शर्वरी तुपकर यांनी स्पष्ट केलंय.

शेतकऱ्यांसाठी शर्वरी तुपकर यांनी मागितली भीक (ETV Bharat Reporter)

भीक मागून गोळा केला निधी : शर्वरी तुपकर म्हणाल्या, “माझे पती रविकांत तुपकर गेल्या 24 तासांपासून उपाशी आहेत. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. कुटुंबे उद्धवस्त होत आहेत. सरकार म्हणतं पैसा नाही. मग, आम्ही सर्व शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी भीक मागतो. प्रत्येक रुपया शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरा. अटी-शर्ती न लावता सरसकट माफी द्या. शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, त्याला जगू द्या.”

शेतकऱ्यांची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे : रविकांत तुपकर हे शेतकरी नेते आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी आंदोलने करत आहेत. यावेळी त्यांनी सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असल्याचं चित्र आहे. पीक विमा, कर्जमाफी, सिंचन सुविधा, भाववाढ यासारख्या मागण्यांसाठी शेतकरी संघटना सातत्यानं सरकारवर दबाव टाकत आहेत. या आंदोलनाला विविध शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा मिळाला आहे. काही सामाजिक संघटनांनीही समर्थन केलं. सरकारनं तातडीनं दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र होईल, असा इशारा कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.

रविकांत तुपकर यांचं अन्नत्याग आंदोलन : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेहमीच संवेदनशील ठरतो. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक यावर एकमेकांवर टीका करतात. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यात अपयश येत असल्याचं चित्र दिसतंय. रविकांत तुपकर यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाची आणि शर्वरी तुपकर यांच्या भीक मागण्याच्या उपक्रमाची आता सर्वत्र चर्चा होत आहे. सरकार लवकरात लवकर या मागणीचा विचार करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

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BHIK MANGO ANDOLAN
SHARVARI TUPKAR BHIK MANGO ANDOLAN

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