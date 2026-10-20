दोनवेळा कर्जमाफीच्या यादीत नाव नाही, मुलीची फी माफ नाही; व्हिडिओत व्यथा मांडून शेतकऱ्यानं संपवलं जीवन
सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा झाली असली तरी विदारक स्थिती दर्शविणारी घटना समोर आली आहे. नांदेडमधील शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली आहे.
Published : October 20, 2026 at 1:32 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 2:17 PM IST
नांदेड- दुष्काळ पडल्यानं शेतातील सोयाबीनचं पीक वाया गेले, आता चरितार्थ कसा चालवायचा या विवंचनेतून एका शेतकऱ्यानं आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. ही घटना लिंबगाव पोलिस स्थानकाच्या हद्दीतील बोरगाव इथ घडली आहे. शंकर क्षीरसागर असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचं नाव असून ते अल्पभूधारक शेतकरी होते. त्यांच्या पश्चात दोन मुली आणि एक मुलगा असा परिवार आहे. यातील एक मुलगी वैद्यकीय शिक्षण घेत आहे. तिलाही शासनाची कोणतीही योजना सवलत मिळाली नाही. शेतकरी कर्जमाफी मिळाली नाही. त्यातच हातचे पीक वाया गेले, या विवंचनेतून आत्महत्या करत असल्याचं त्यांनी स्वतः केलेल्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे.
पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे निसर्गाची अवकृपा, हातातोंडाशी आलेल्या पिकाची नासाडी आणि त्यातच कर्ज आणि मुलांच्या शिक्षणाच्या खर्चाचा डोंगर, या दुष्टचक्रात सापडलेल्या एका बळीराजानं अखेर हतबल होऊन मृत्यूला कवटाळले. नांदेड तालुक्यातील बोरगाव येथील अल्पभूधारक शेतकरी शंकर आबानराव क्षीरसागर (वय 46) यांनी शेतात गळफास लावून आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी सोशल मीडियावर एक भावूक व्हिडिओ अपलोड करत सरकार-प्रशासनाच्या धोरणांवर अत्यंत तिखट शब्दांत संताप व्यक्त केला.
मुलीची फी माफ झाली नसल्यानं होते निराश- शंकर क्षीरसागर यांच्याकडे अल्पशी शेती होती. त्यांनी मोठ्या आशेनं सोयाबीनचे पीक घेतलं होतं. परंतु यंदा पावस पुरेसा न झाल्यानं पीक पूर्णपणे वाया गेलं. त्यामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. क्षीरसागर यांना दोन मुली आणि एक मुलगा असा परिवार आहे. त्यांची एक मुलगी वैद्यकीय शिक्षण घेत आहे. शासनाकडून विद्यार्थ्यांची फी माफ झाल्याच्या घोषणा केल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्ष अर्जांनंतरही मुलीची फी माफ झाली नव्हती. शेतीतील नुकसान आणि मुलीच्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या फीचा ताण यामुळे ते गेल्या काही दिवसांपासून तीव्र नैराश्यात होते.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी धाव घेतली, पण... सोमवारी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास क्षीरसागर शेतात गेले. तेथे त्यांनी मोबाईलवर स्वतःचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करून सोशल मीडियावर अपलोड केला. व्हिडिओ पाहताच नातेवाईक आणि पोलिसांनी तातडीनं त्यांचा शोध सुरू केला. मात्र, पोलीस पोहोचण्यापूर्वीच त्यांनी शेतात आपली जीवनयात्रा संपवली होती. या प्रकरणाचा अधिक तपास लिंबगाव पोलीस करत आहेत.
व्हिडिओतून अश्रू ढाळत मांडली व्यथा!- मृत्यूपूर्वी त्यांनी व्हिडिओमध्ये म्हटलं, "कलेक्टर साहेब, मी विनंती करतो... कर्जमाफी झालीच पाहिजे. एकाही कर्जमाफीच्या योजनेत माझे नाव आलं नाही. त्यामुळे मी आज आत्महत्या करतोय. शासन म्हणते विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ झाले. पण कुठे माफ झाले सांगा बरं? माझी मुलगी मेडिकलला शिकतेय, फी माफीसाठी अर्ज करूनही ती झाली नाही. तुम्ही आमची विनंती गांभीर्याने घेऊन चौकशी करा. "
नांदेड जिल्ह्यातील शंकर क्षीरसागर या शेतकऱ्याने आत्महत्येपूर्वी केलेला हा व्हिडिओ मन सुन्न करणारा आहे.. मुख्यमंत्री महोदय या शेतकऱ्याची आर्त हाक कदाचित तुमच्या कानापर्यंत पोचेल पण मनापर्यंत पोचेल की नाही हा अजूनही प्रश्नच आहे. परवा पत्रकार परिषदेत दुष्काळाचं प्रेझेंटेशन करताना ‘शिवार हेल्पलाईन’चे विनायक हेगाना यांनी वर्तवलेली भीती आणि आज पुढं आलेलं वास्तव, हे चिंता वाढवणारं आहे. मायबाप सरकार शेतकऱ्याला वाचवायचं असेल तर अहंकार बाजूला ठेवून आमच्यासारख्या विरोधकांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवरही सकारात्मक विचार करा. अन्यथा बळीराजा मरत राहील आणि त्याच्या सरणावर सरकारच्या इज्जतीची रोज राख होत जाईल..! सरकारने अजूनही सुधरावं आणि शंकर क्षीरसागर या शेतकऱ्याच्या डोळ्यातील पाणी आणि त्यांची आर्त हाक ते गेल्यानंतर तरी ऐकावी. आम्हीही तुम्हाला कित्येकदा हेच ओरडून सांगतोय. शंकर क्षीरसागर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली! @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @bharanemamaNCP— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) October 19, 2026
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडं लक्ष देण्याची रोहित पवारांची मागणी- राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत शेतकरी आत्महत्येवरून सरकारवर टीका केली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं की, नांदेड जिल्ह्यातील शंकर क्षीरसागर या शेतकऱ्यानं आत्महत्येपूर्वी केलेला हा व्हिडिओ मन सुन्न करणारा आहे.. मुख्यमंत्री महोदय या शेतकऱ्याची आर्त हाक कदाचित तुमच्या कानापर्यंत पोचेल पण मनापर्यंत पोचेल की नाही हा अजूनही प्रश्नच आहे. सरकारने अजूनही सुधरावं आणि शंकर क्षीरसागर या शेतकऱ्याच्या डोळ्यातील पाणी आणि त्यांची आर्त हाक ते गेल्यानंतर तरी ऐकावी. आम्हीही तुम्हाला कित्येकदा हेच ओरडून सांगतोय. शंकर क्षीरसागर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली!
(टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध)
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