अवकाळी पावसानं शेती उद्ध्वस्त; कलिंगड उत्पादकांचं लाखोंचं नुकसान
पुणे जिल्ह्यासह राज्यात मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या गारपिटीमुळं आणि पावसामुळं बळीराजाचं मोठं नुकसान होत आहे.
Published : April 7, 2026 at 2:22 PM IST
पुणे : जिल्ह्यात गेल्या तीन-चार दिवसात झालेल्या अवकाळी पावसामुळं आणि तीव्र गारपिटीनं शेतीचं प्रचंड नुकसान केलं आहे. विशेषतः फळबागा आणि भाजीपाला पिकांना याचा मोठा फटका बसला असून, सेंद्रिय पद्धतीनं कलिंगड उत्पादन घेणारे शेतकरी सर्वाधिक अडचणीत सापडले आहेत. हवामानात झालेल्या या अचानक बदलामुळं बळीराजाच्या हातातोंडाशी आलेला घास अक्षरशः हिरावला आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणितावर परिणाम : जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये गारपीट इतकी तीव्र होती की, शेतात तयार झालेली कलिंगडाची फळं अक्षरशः बाद झाली किंवा पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत. ज्या शेतातून यंदा सरासरी 100 टन उत्पादन अपेक्षित होतं, त्या शेतातून आता केवळ 6 ते 7 टन उत्पादन हाती येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं लाखो रुपयांचं नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणितावर याचा मोठा परिणाम झाला आहे.
सोन्यासारखं पीक मातीमोल झालं : सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांपासून दूर राहून मोठ्या मेहनतीनं आणि खर्च करून हे पीक उभं केलं होतं. बियाणं, सेंद्रिय खतं, मजुरी आणि सिंचन यासाठी मोठी गुंतवणूक करण्यात आली होती. मात्र, अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळं ही सर्व मेहनत वाया गेल्याची भावना शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. "डोळ्यादेखत सोन्यासारखं पीक मातीमोल झालं," असं दु:ख अनेक शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
अवकाळीमुळं बळीराजा संकटात : या नैसर्गिक आपत्तीमुळं केवळ आर्थिक नुकसानच झालं नाही, तर शेतकऱ्यांचा मानसिक ताणही वाढला आहे. कर्जाचा बोजा, बाजारातील अनिश्चितता आणि आता आलेलं हे नुकसान यामुळं बळीराजा पूर्णपणे संकटात सापडला आहे. अनेक शेतकरी आता पुढील हंगामासाठीही चिंतेत आहेत.
नुकसान भरपाई देण्याची मागणी : बाधित शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडं तातडीनं पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक प्रशासनानंही प्राथमिक स्तरावर नुकसानीचं सर्वेक्षण सुरू केलं असून, लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याचं काम सुरू आहे. सरकारकडून तातडीची मदत, कर्जमाफी किंवा आर्थिक सहाय्य मिळाल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. अन्यथा, या अवकाळी संकटामुळं अनेक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळं शासनानं तत्काळ पावलं उचलून शेतकऱ्यांना आधार देणं अत्यावश्यक झालं आहे.
हेही वाचा :
