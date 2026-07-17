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पावसाने दडी मारल्याने बळीराजा अडचणीत, दुबार पेरणीचे मराठवाड्यावर संकट

जुलै महिन्यात देखील जायकवाडी पाणी साठा 32% टक्क्यांवर आहे. त्यात उद्योग, शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन प्रशासनाला करावे लागणार आहे.

शेत
प्रातिनिधिक चित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 3:42 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - मराठवाड्यात खरिपाचे पिक आता येणाऱ्या पावसावर अवलंबून आहे. जून आणि जुलै महिन्यात पावसाने मोठी विश्रांती घेतल्याने अनेक ठिकाणी अजूनही पेरण्या खोळंबल्या आहेत, तर लावलेली पिके पाण्याअभावी वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आलेल्या पावसाच्या भरवश्यावर लावलेल्या पिकांची वाढ होत नसल्यानं विभागात दुबार पेरणीचं संकट घोंगावात आहे. एकूण क्षेत्रफळाचा विचार केला तर 72% टक्केच पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. तर 28 टक्के अजूनही मोठ्या पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पाऊस पडेना त्यात उन्हाळ्यासारखे ऊन असल्याने सर्वसामान्य हैराण झाले आहेत. शिवाय अहिल्यानगर आणि नाशिक येथून येणारे पाणी थांबल्याने जायकवाडी धरणातील पाण्याची आवक पूर्णपणे थांबली आहे. त्यामुळे जुलै महिन्यात देखील जायकवाडी पाणी साठा 32% टक्क्यांवर आहे. त्यात उद्योग, शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन प्रशासनाला करावे लागणार आहे.



दुबार पेरणीचे संकट - मराठवाड्यात पुन्हा एकदा दुष्काळ पडतो का? अशी भीती निर्माण झाली आहे. कारण जून महिन्यात पूर्णपणे पावसाने दडी दिली. महिन्याच्या शेवटी थोडाफार पाऊस झाला तर जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला काही प्रमाणात पाऊस पडला. त्या भरवश्यावर आता पाऊस पडेल, किंवा राज्यातील इतर भागात कोसळत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मराठवाड्यातील शेतकरी आशावादी झाला आणि त्यांनी पेरणीला सुरुवात केली. त्यानुसार मराठवाड्यात जवळपास 72% टक्के इतक्या पेरण्या पूर्ण झाल्या. तर 28% टक्के शेतकऱ्यांनी प्रतीक्षा कायम ठेवली मोठा आणि समाधानकारक पाऊस झाल्यावर पेरणी करण्याबाबत त्यांनी नियोजन केलं. ज्या शेतकऱ्यांनी पेरणी केली त्यांच्या पिकांची वाढ पाण्याअभावी खुंटली असल्याने पुढील दोन ते तीन दिवसांमध्ये समाधानकारक पाऊस झाला नाही तर दुबार पेरणीचं संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण होणार असल्याची भीती शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केली. विदर्भ आणि मराठवाडा भागात मोठ्या प्रमाणात कापूस, सोयाबीन आणि तुरीचे उत्पादन होते, मात्र त्यांचे नुकसान झाले आहे. आता दुबार पेरणी जरी केली जरी त्यातून किती उत्पन्न येईल यात शंका असल्याचं मत शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केलं.


अशी आहे मराठवाड्याची पेरणीची स्थिती
मराठवाड्यातील 49 लाख 72 हजार 766 हेक्टर क्षेत्रातील 35 लाख 59 हजार 973 हेक्टर क्षेत्रफळावर शेतकऱ्यांनी पेरणी केली आहे.

  • छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील 6 लाख 81 हजार 904 क्षेत्रफळापैकी 5 लाख 76 हजार 15 हेक्टरवर पेरणी झाली.
  • जालना - जिल्ह्यातील 6 लाख 51 हजार 174 क्षेत्रफळापैकी 4 लाख 86 हजार 379 हेक्टरवर पेरणी झाली.
  • बीड - जिल्ह्यातील 8 लाख 8 हजार 946 क्षेत्रफळापैकी 5 लाख 70 हजार 595 हेक्टरवर पेरणी झाली.
  • हिंगोली - जिल्ह्यातील 4 लाख 10 हजार 398 क्षेत्रफळापैकी 3 लाख 10 हजार 28 हेक्टरवर पेरणी झाली.
  • परभणी - जिल्ह्यातील 5 लाख 18 हजार 468 क्षेत्रफळापैकी 3 लाख 84 हजार 71 हेक्टरवर पेरणी झाली.
  • लातूर - जिल्ह्यातील 5 लाख 86 हजार 106 क्षेत्रफळापैकी 3 लाख 4 हजार 176 हेक्टरवर पेरणी झाली.
  • धाराशिव - जिल्ह्यातील 5 लाख 54 हजार 161 क्षेत्रफळापैकी 3 लाख 57 हजार 496 हेक्टरवर पेरणी झाली.
  • नांदेड - जिल्ह्यातील 7 लाख 61 हजार 613 क्षेत्रफळापैकी 6 लाख 38 हजार 613 हेक्टरवर पेरणी झाली.



धरणातील आवक थांबली - जायकवाडी धरणात अहिल्यानागर आणि नाशिक येथील धरणांमधून पाण्याची आवक मागील काही वर्षात चांगली होत असल्याने धरणात उपायुक्त साठा मुबलक होता. मात्र दोन महिन्यात सर्वच विभागात झालेल्या पर्जन्यमानाचा फायदा लाभ क्षेत्राला झाला नाही. त्यामुळे जुलै महिना अर्धा उलटून देखील अत्यल्प पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मागील वर्षी 75% टक्के भरलेले धरण सध्या अवघे 32% टक्केच भरलेले आहे. त्यामुळे पुढील काळाचे नियोजन पाहता उद्योग, शेती आणि पाण्याच्या पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन करणे गरजेचे झाले आहे.

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RAINS DELAYED
बळीराजा अडचणीत
दुबार पेरणीचे मराठवाड्यावर संकट
पावसावर अवलंबून
FARMERS IN DISTRESS

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