शेतकऱ्यांना परदेश दौऱ्याची संधी 180 शेतकऱ्यांच्या निवडीला मंजुरी
राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे ही योजना राबवण्यास कृषी विभागाने गुरुवारी प्रशासकीय मान्यता दिली. या योजनेसाठी 4 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
Published : October 22, 2026 at 5:17 PM IST
मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचे तंत्रज्ञान शिकता यावे, तसंच शेतीमालाची निर्यात, विक्री आणि प्रक्रिया उद्योगांची माहिती मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनानं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे ही योजना राबवण्यास कृषी विभागाने गुरुवारी प्रशासकीय मान्यता दिली. या योजनेसाठी 4 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्यातील 34 जिल्ह्यांतून प्रत्येकी पाच शेतकऱ्यांची निवड केली जाणार आहे. त्यानुसार 170 शेतकऱ्यांना परदेश दौऱ्याची संधी मिळणार आहे. याशिवाय राज्यस्तरीय समितीमार्फत आणखी 10 शेतकऱ्यांची निवड केली जाणार आहे. त्यामुळे एकूण 180 शेतकरी या अभ्यास दौऱ्यात सहभागी होतील. तसंच परदेश दौऱ्यात शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी त्यांच्यासोबत नऊ अधिकारी पाठवण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून परदेशातील शेती पद्धती, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृषी क्षेत्रातील प्रगत प्रयोगांची माहिती शेतकऱ्यांना मिळेल, असं कृषी विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयात नमूद केलं आहे.
निर्यात, बाजारपेठ आणि प्रक्रिया उद्योगांची माहिती - या अभ्यास दौऱ्याचा मुख्य उद्देश प्रगत देशांमधील आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाची प्रत्यक्ष माहिती घेणे हा आहे. यासोबतच शेतमालाची निर्यात कशी केली जाते, बाजारपेठेत कोणत्या उत्पादनांना मागणी आहे आणि कृषी प्रक्रिया उद्योग कसे चालतात, याचाही अभ्यास शेतकऱ्यांना करता येणार आहे.
शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर - परदेशात पाहिलेल्या आधुनिक पद्धतींचा उपयोग राज्यातील शेतीत व्हावा, शेतकऱ्यांचे ज्ञान आणि कौशल्य वाढावे, तसंच शेती अधिक आधुनिक आणि बाजारपेठेशी जोडलेली व्हावी, हा या योजनेमागील उद्देश आहे. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी कृषी आयुक्तालयामार्फत केली जाणार आहे.
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