नुकसानभरपाईसाठी सहा रुपयांची मदत, शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त

दिवाळीपूर्वी मदत मिळणार असं आश्वासन सरकारने दिले होते, त्यात आता मदत येण्यास सुरुवात झाली. परंतु याला मदत म्हणतात का? असा संतप्त प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलाय.

शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी सहा रुपयांची मदत (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 6, 2025 at 4:20 PM IST

2 Min Read
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - सरकारी मदत शेतकऱ्यांना भेटायला सुरुवात झालीय, मात्र यात त्यांच्या नुकसानीची थट्टा उडवली गेली का? असा प्रश्न उपस्थितीत केला जातोय. पैठण तालुक्यातील दावरवाडी येथील शेतकऱ्याला दोन एकर शेतात झालेल्या नुकसानीसाठी चक्क सहा रुपये इतकी भरपाई मिळाली आहे. दिगंबर तांगडे असं शेतकऱ्याचे नाव असून, त्यांनी पीक विमा काढण्यासाठी 350 रुपये भरून विमा काढला होता, नुकसान झाल्यास 68 हजार रुपये मिळतील, असं वाटत असताना मिळालेली रक्कम म्हणजे आमची थट्टा आहे, अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. दिवाळीपूर्वी मदत मिळणार असं आश्वासन सरकारने दिले होते, त्यात आता मदत येण्यास सुरुवात झाली. परंतु याला मदत म्हणतात का? असा संतप्त प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलाय.

पैठण तालुक्यात शेतकऱ्याला सहा रुपये आले : यावर्षी आतापर्यंतची सर्वात मोठी अतिवृष्टी मराठवाड्यात पाहायला मिळाली. पीक नष्ट झाली, जमिनी खरडून निघाल्या. सरकारतर्फे नुकसानभरपाईसाठी मदत देण्याची घोषणा झाली, त्यात काही शेतकऱ्यांना दोन दिवसांपूर्वी बँक खात्यात पैसे जमा झाल्याचा संदेश मिळाला. पैठण तालुक्यातील दावरवाडी येथील दिगंबर तांगडे या शेतकऱ्याला देखील बँकेचा संदेश प्राप्त झाला, त्यांनी तो वाचल्यावर त्यांचा संताप झाला. कारण नुकसानभरपाई म्हणून अवघे सहा रुपये खात्यात जमा झाले होते. दिगंबर यांच्याकडे दोन एकर शेती आहे, ज्यामध्ये कापूस आणि कांदा अशी दोन पिके ते घेतात. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये शेतीत होणारे नुकसान भरून निघावे, यासाठी त्यांनी कांदा पिकासाठी 350 रुपये भरून पीक विमा काढला. एक एकर कांद्याचे नुकसान झाल्यास 68 हजार रुपये मिळतील, अशी माहिती विमा कंपनीने दिली. यंदाच्या अतिवृष्टीत दोन्ही पिके उद्ध्वस्त झाली. विम्याची रक्कम मिळेल असं वाटत असताना सहा रुपये कसे आले, असा प्रश्न दिगंबर तांगडे यांनी सरकारला विचारला.

यापूर्वीही आले असे अनुभव : सरकारतर्फे देण्यात आलेले आश्वासन अनेक वेळा फोल ठरली आहेत. शेतकऱ्यांना मदतीच्या नावाने देण्यात येणारी रक्कम हास्यास्पद असल्याचे अनुभव अनेक वेळा मिळाले आहेत. कधी अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळ त्यामुळे बळीराजा अनेक वेळा अडचणीत सापडला आहे. दरवेळी सरकारी आश्वासन, पंचनामे, केंद्र आणि राज्यांच्या पथकांची पाहणी केली जाते. त्यानंतर बरेच महिने उलटून गेल्यावर सर्वच स्तरातून टीका झाल्यावर सरकारी मदत जमा होण्यास सुरुवात होते. मात्र बहुतांश वेळा ती तोकडी असल्याचं तर कधी हास्यास्पद असल्याचं समोर येतं. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांच्या खरंच पाठीशी आहे का? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलाय.

