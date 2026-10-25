शेतकऱ्याच्या मृत्यू प्रकरणात फायनान्सच्या मालकासह दोन साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल; 12 तासानंतर नातेवाईकांनी मृतदेह घेतला ताब्यात
सात हजार रुपयांच्या कर्जप्रकरणात शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात पोलिसांनी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
Published : October 25, 2026 at 10:29 AM IST
नांदेड - सात हजार रुपयांच्या कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्याचं अपहरण करून दोन दिवस डांबून ठेवल्याचा आणि त्यानंतर शेतकऱ्याचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. खालसा फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात शेतकऱ्याचा मृतदेह आढळल्यानं खळबळ उडाली होती. मृत शेतकऱ्याच्या नातेवाइकांनी हत्या करून मृतदेह फासावर लटकवल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणामुळे अवैध सावकारी, कर्जवसुलीच्या पद्धती आणि सहकार प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. या प्रकरणात वजीराबाद पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
माळकोटा येथील चंद्रकांत शिंदे यांचा मृतदेह हा खालगी फायनान्स कार्यालयात आढळून आला. चंद्रकांत शिंदे यांचा लटकलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आला. त्यानंतर पोलिसांना घटनेची 112 नंबर माहिती देण्यात आली. सकाळी 10.30 वाजता त्यांच्या भावाला ही माहिती देण्यात आली. त्यानंतर नातेवाईकांनी पोलीस अधीक्षक नीलाभ रोहन यांच्याकडे न्याय देण्याची मागणी केली. दोषींवर 302 प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशीही मागणी केली. घटनास्थळी पोलीस अधीक्षक निलाभ रोहन दाखल झाल्यानंतर नातेवाईकांनी टाहो फोडला. कोणालाही सोडणार नाही, असं आश्वासन पोलीस अधीक्षकांनी दिले. त्यानंतर वजीराबाद पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती.
चंद्रकांत शिंदे यांच्या पत्नी ज्योती चंद्रकांत शिंदे यांनी दिलेल्या जबाबानुसार 22 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 5 वाजता दोन अनोळखी व्यक्ती पतीला घेऊन गेले. पोलिसांनी कलम 140 (2) अपहरण व कलम 103(1) 302 BNS अन्वय गुन्हा नोंदविलेला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अखेर बारा तासांनी चंद्रकांत शिंदे यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आलेला आहे.
दोषींना शासन करा - आमदार श्रीजया चव्हाण- मालकौठा येथील शेतकऱ्याचा मृतदेह नांदेड शहरातील एका फायनान्सच्या कार्यालयात आढळून आला. या प्रकरणात स्थानिक आमदार श्रीजया अशोक चव्हाण यांनी तातडीनं दखल घेत प्रकरण समजून घेत दोषींवर कडक कारवाईची मागणी केली. या प्रकरणी पोलीस योग्य कारवाई करतील, असा विश्वास आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी व्यक्त केला. शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असेही त्यांनी म्हटलं आहे.
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