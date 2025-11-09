वनविभागाची डोकेदुखी वाढली: हत्तींचा कळप परतला सिंधुदुर्गात, शेतकरी हवालदिल
दोडामार्ग परिसरातील हेवाळे इथं हत्तीचा कळप परतल्यानं शेतकरी भयभीत झाले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातून हा कळप सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात परतला आहे.
सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून हत्तीचा एक कळप कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड परिसरात गेल्यानं शेतकऱ्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. मात्र आता ऐन भात कापणीच्या हंगामात तो कळप दोडामार्ग तालुक्यातील हेवाळे परिसरात दाखल झाल्यानं शेतकरी चांगलेच हवादिल झाले आहेत. दीड ते दोन महिन्यांपूर्वीच हा कळप चंदगड तालुक्यात निघून गेलेला होता. मात्र हे हत्ती पुन्हा तिलारी खोऱ्याकडं परतल्यानं वनविभागाची चांगलीच घाबरगुंडी उडाली. अगोदरच ओंकार हत्तीनं डोकेदुखी वाढवली असतानाच, या कळपाचं नवीन संकट वनविभागावर आलं आहे.
हत्तींचा कळप पुन्हा सिंधुदुर्गात : या कळपात एक मोठी मादी हत्ती, एक लहान मादी आणि दोन पिल्लांचा समावेश असल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं. हे हत्ती उमाजी देसाई यांच्या घरामागील परिसरात फिरताना दिसल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे. या अचानक पुनरागमनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संभ्रम आणि चिंता निर्माण झाली आहे. यंदा पावसाचा हंगाम लांबल्यानं भात कापणी आधीच उशिरा सुरू झाली होती. हत्तींचा त्रास नसल्यानं शेतकऱ्यांनी उरलेली शेतीकामं निर्विघ्नपणे पूर्ण करण्याची अपेक्षा धरली. परंतु आता या वन्य पाहुण्यांच्या आगमनानं शेतकऱ्यांच्या कष्टाचं पीक पुन्हा संकटात आलं आहे. अस्मानी संकट थोडं कमी झाल असताना आता हत्तींच्या या आगमनानं खरी अडचण वाढली आहे. भातपिक शेतात उभं आहे आणि हत्ती कधी येतील, कधी सगळं उद्ध्वस्त करतील, याची भीती शेतकऱ्यांना सतावत आहे. त्यामुळे या हत्तींचा तत्काळ बंदोबस्त करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. हत्तींच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवून शेतकऱ्यांच्या शेतीचं नुकसान टाळण्यासाठी तातडीनं उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
