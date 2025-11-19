चिंताजनक! मराठवाड्यात दहा महिन्यांत 899 शेतकऱ्यांची आत्महत्या, बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक
मागील दहा महिन्यांत मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये 899 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं समोर आलंय.
Published : November 19, 2025 at 6:43 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात शेतकऱ्यांचे आत्महत्या सत्र थांबता थांबत नाहीये. अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना सरकारनं मदत केली असल्याचा दावा केला असला, तरी त्यामुळं बळीराजाला खरंच दिलासा मिळाला आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. कारण मागील दहा महिन्यांत मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये 899 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं समोर आलंय. ज्यामध्ये ऊस कामगार असलेला जिल्हा अशी ओळख असलेल्या बीड जिल्ह्यात 200 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आहेत. सरकारी उपाययोजना असूनही त्या शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या नाहीत, हे पुन्हा एकदा समोर आलंय. दरम्यान, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केलाय. तर मायक्रो फायनान्स नावाचा नवा सावकार आलेला असून तो शेतकऱ्यांची पिळवणूक करतोय आणि सरकारी मदत पुरेशी नसल्यानं आत्महत्या वाढतायेत, असा आरोप शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी यांनी केलाय.
शेतीचं नुकसान झाल्यानं आत्महत्या : अतिवृष्टीत शेती उद्ध्वस्त झाल्यानं छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील देवगाव रंगारी इथं शेतकऱ्यानं आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना 16 नोहेंबर रोजी समोर आली. शेतकरी ठगण चिमाजी पगार यांनी विष प्राशन करून आत्महत्या केली. सततच्या पावसामुळं शेतीचं मोठं नुकसान झालं. त्यात अतिवृष्टीमुळं उरलेले पीकही नष्ट झालं. नुकसान भरपाई नाही. या संकटाला कंटाळून शेतकरी ठगण चिमाजी पगार यांनी आत्महत्या केल्याचं समोर आलं. ठगण पगार हे अल्पभूधारक शेतकरी होते. त्यांची शिवूर शिवारात गट क्रमांक 790 आणि 792 मध्ये दीड एकर शेती होती. त्यांनी उधारीवर पैसे घेऊन शेतीत गुंतवणूक केली होती. मात्र, पावसामुळं पीक उद्ध्वस्त झालं. दरम्यान, या घटनेनंतर त्यांची पत्नी सुमनबाई यांनी शेतकऱ्यांचा वाली कोण? असा प्रश्न उपस्थितीत केलाय.
बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या : मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या थांबता थांबत नसल्याचं भीषण वास्तव पाहायला मिळतंय. कधी अतिवृष्टी तर कधी भीषण पाणी टंचाई अशी स्थिती अनेकवेळा शेतकऱ्यांनी अनुभवली आहे. प्रत्येकवेळी सरकारी उपाययोजना केल्या जातात. मात्र त्याचा काही फायदा होताना दिसून येत नाही. 2025 या वर्षातील दहा महिन्यातच मराठवाड्यातील 899 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या केल्या आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयातून देण्यात आलेल्या आकडेवारीमधून ही माहिती समोर आलीय. समोर आलेल्या आकडेवारीमध्ये बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्याचं समोर आलंय. विभागातील जिल्ह्यांचा विचार करता सर्वाधिक 200 आत्महत्या बीड जिल्ह्यात, छत्रपती संभाजीनगर 171, नांदेड 145, धाराशिव 115, जालना 58, परभणी 90, हिंगोली 53, लातूर 67 शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यामुळं ही परिस्थिती चिंताजनक असल्याचं मत शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी व्यक्त केलंय.
गेल्या दहा महिन्यात मराठवाड्यातील 899 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
- जानेवारी : 88
- फेब्रुवारी : 75
- मार्च : 110
- एप्रिल : 89
- मे : 77
- जून : 85
- जुलै : 107
- ऑगस्ट : 76
- सप्टेंबर : 83
- ऑक्टोबर : 109
मायक्रो फायनान्स नावाचा सावकार शेतकऱ्यांची पिळवणूक करतोय : "मराठवाड्यातील शेतकरी निसर्गाच्या लहरी पणामुळं हवालदिल झालाय. दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळं शेतकरी फेडू शकला नाही आणि सरकार कर्जमाफी करत नाही. सरकारनं केलेल्या उपाययोजना तोकड्या असल्यानं निर्माण झालेल्या परिस्थितीमधून शेतकऱ्यांना बाहेर पडण्याचा मार्ग सुचत नाही. त्यामुळंच आत्महत्या करण्याचं पाऊल तो उचलतोय. शिवाय सावकार गेला पण मायक्रो फायनान्स हा नवीन सावकार उभा राहिला, जो शेतकऱ्यांची पिळवणूक करतोय, त्यातून शेतकऱ्यांची मुक्ती झाली पाहिजे," अशी मागणी शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी यांनी केलीय.
102 शेतकरी मदतीस अपात्र : शेतकरी आत्महत्या चिंतेचा विषय होत आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना दिलासा मिळावा, याकरिता शासनातर्फे 1 लाखांची आर्थिक मदत देण्यात येते. सदरील आत्महत्येचा पंचनामा झाल्यावर प्रकरणाची शहानिशा केली जाते, त्यानंतर ही मदत कुटुंबीयांना दिली जाते. मागील दहा महिन्यात झालेल्या 899 आत्महत्या प्रकरणात शासनाने आतापर्यंत 560 प्रकरणे मदतीस पात्र ठरवली आहेत. 237 प्रकरणाची चौकशी सुरू असून 102 प्रकरणे अपात्र ठरवली आहेत.
योग्य उपाययोजना नसल्यानं ही परिस्थिती : दरम्यान, याबाबत "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधींनी माजी विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, "शेतकरी आत्महत्या थांबण्यास उदासीनता कारणीभूत आहे. यावर्षी नऊशे पेक्षा अधिक आत्महत्या झाल्या असल्या तरी हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून सात हजार शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत," असा आरोप अंबादास दानवे यांनी केला. तसंच, "वेळेवर अनुदान न मिळणं, शेतकऱ्यांसाठी योग्य उपाययोजना नसल्यानं ही परिस्थिती त्यांच्यावर ओढवली आहे असून या आत्महत्यांना सरकार जबाबदार आहे," असंही अंबादास दानवे यांनी म्हटलंय.
शेतकरी हतबल : मोसंबीला योग्य दर न मिळाल्यानं शेतकरी हतबल झालाय. पैठणच्या मुरमा येथील शाईनाथ फटांगडे या शेतकऱ्यांनी मोसंबीच्या 1 हजार झाडांवर जेसीबी फिरवत आपला रोष व्यक्त केलाय. मोसंबी फळाचे आगार म्हणून पैठण तालुक्याकडे पाहिलं जातं, मात्र याच तालुक्यात आता मोसंबी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. मुरमा येथील शेतकरी शाईनाथ फटांगडे यांनी 2010 साली सहा एकर मोसंबीच्या झाडांची लागवड केली होती. परंतु, मागील दोन वर्षांपासून मोसंबीला योग्य मिळत नसल्यानं शेतकरी हातबल झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. लहान लेकरा प्रमाणे तळहाताप्रमाणे जपलेल्या मोसंबी वरती अतिवृष्टीमुळं आज शेतकऱ्यांना भाव न मिळाल्यामुळं तोडण्याची वेळ त्यांच्यावर आलीय. या शेतकऱ्यानं 1000 मोसंबीच्या झाडावरती जेसीबी फिरवलीय, तरी शासनानं मोसंबीला हमीभाव जाहीर करावा व व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या लुटीवर अंकुश लावावं, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केलीय.
