पक्ष्यांसाठी अर्ध्या एकरात फुलविले ‘धान्याचे रान’; वर्ध्यातील शेतकऱ्याचा अनोखा पक्षीसंवर्धन उपक्रम
हिंगणघाटच्या शेतकरी शेखर जामूनकर यांनी अर्ध्या एकरात पक्ष्यांसाठी ज्वारीची लागवड केली. या ‘धान्याच्या राना’त विविध पक्ष्यांना नैसर्गिक खाद्य उपलब्ध झाले आहे.
Published : November 16, 2026 at 5:19 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 5:36 PM IST
वर्धा : वाढती वृक्षतोड, झपाट्याने बदलणारे नैसर्गिक अधिवास आणि कमी होत चाललेली खाद्याची उपलब्धता यामुळं पक्ष्यांच्या अस्तित्वापुढे अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. एकीकडं माणसांच्या अन्नाची गरज भागविण्यासाठी शेती केली जाते, तर दुसरीकडं निसर्गातील या मुक्या जीवांच्या भुकेचा प्रश्न अनेकदा दुर्लक्षित राहतो. मात्र, पक्ष्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासातच पुरेसं अन्न उपलब्ध व्हावं, या विचारातून वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट येथील तरुण शेतकरी व पक्षी अभ्यासक शेखर जामूनकर यांनी एक आगळावेगळा उपक्रम राबवला आहे. स्वतःच्या अर्ध्या एकर शेतात पक्ष्यांसाठी ज्वारीची लागवड करून त्यांनी जणू ‘धान्याचे रान’च फुलविले आहे.
सध्या ज्वारीच्या कणसांमध्ये दाणे भरले असून, या दाण्यांवर ताव मारण्यासाठी विविध प्रजातींचे पक्षी शेखर जामूनकर यांच्या शेतात दाखल होत आहेत. पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि त्यांची लगबग यामुळं हे शेत त्यांच्या नैसर्गिक भोजनस्थळात रूपांतरित झाले आहे.
‘मुक्या जीवांची काळजी शब्दांतून नव्हे, तर कृतीतून घ्या’ : शेती ही केवळ माणसाच्या गरजा भागविण्याचे साधन नसून, निसर्गातील इतर जीवांनाही सुद्धा आधार देणारे माध्यम आहे. शेतातील काही भाग पक्ष्यांसाठी राखून ठेवण्याचा त्यांचा प्रयोग निसर्गाशी सहजीवनाचा मार्ग दाखवतो. पक्ष्यांची भूक भागविण्यासाठी निसर्गातच अन्न निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न पक्षीसंवर्धनाची जाणीव वाढविणारा असून, ‘मुक्या जीवांची काळजी शब्दांतून नव्हे, तर कृतीतून घ्या’ हा संदेश देणारा ठरत आहे.
पक्षांची दिवाळी : दिवाळी म्हटली की लाडू, चकली आणि चिवड्याचा फराळ सोबत मिठाई आणि गोडधोड पदार्थांची रेलचेल आलीच. मात्र, हिंगणघाट येथील शेखर जामूनकर यांनी फुलविलेल्या अर्ध्या एकरातील ज्वारीच्या रानात मुक्या पक्ष्यांची दिवाळी झाली आहे. ज्वारीच्या कणसांमध्ये भरलेले टपोरे दाणे म्हणजे या पाखरांसाठी जणू दिवाळीचा खास फराळच ठरला आहे. मुनिया, सिल्व्हर बिल व पोपटांसह विविध पक्ष्यांचे थवे शेतात दाखल होत असून, मनसोक्त दाणे टिपत आहेत. माणसांच्या घरात फराळाचा आस्वाद घेतला जात असताना या पक्ष्यांना निसर्गाने भरभरून दिलेल्या खाद्याची मेजवानी मिळत आहे. माणसांसोबतच मुक्या जीवांचीही दिवाळी गोड व्हावी, या भावनेतून फुलविलेले ‘धान्याचे रान’ पक्ष्यांसाठी हक्काचे भोजनालय ठरले असून, निसर्गसंवर्धनाचा अनोखा संदेश देत आहे.
ज्वारीच्या शेतात पक्ष्यांची मांदियाळी : शेखर जामूनकर यांच्या शेतातील ज्वारी आता पक्ष्यांसाठी खाद्याचा महत्त्वाचा स्रोत ठरत आहे ट्राय- कलर मुनिया, रेड मुनिया, स्केली-ब्रेस्टेड मुनिया,इंडियन सिल्व्हर बिल, प्लम-हेडेड पॅराकिट आणि रोज-रिंग्ड पॅराकिट यांसारख्या विविध प्रजातींचे पक्षी येथे ज्वारीचे दाणे खाताना दिसत आहेत. सर्वात विशेष म्हणजे, दिवाळीच्या सणासोबतच पक्षी सप्ताहाच्या काळात या शेतात पक्ष्यांसाठी मुबलक खाद्य उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळं ज्वारीच्या दाण्यांवर ताव मारणाऱ्या पाखरांची ही लगबग निसर्गप्रेमींसाठी आकर्षण ठरत आहे.
निसर्गात हक्काचे भोजनालय : पक्ष्यांना खाऊ घालण्यापुरता विचार मर्यादित न ठेवता त्यांच्यासाठी नैसर्गिक खाद्य उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून करण्यात आला आहे. बाजारातून धान्य विकत घेऊन किंवा घराच्या छतावर दाणे टाकून पक्ष्यांना मदत करण्याऐवजी त्यांच्या अधिवासातच अन्नाची व्यवस्था निर्माण करता येते, हे शेखर जामूनकर यांनी कृतीतून दाखवून दिले आहे.
पक्षीसंवर्धनाच्या विचारातून उपक्रमाला सुरुवात : पक्ष्यांविषयीची आस्था आणि निसर्गसंवर्धनाची आवड यातून शेखर जामूनकर यांनी हा उपक्रम हाती घेतला आहे. पक्षी अभ्यासक प्रवीण कडू यांच्या मार्गदर्शनातून त्यांना या संकल्पनेला आकार देण्याची प्रेरणा मिळाली. निसर्गसाथी ऐतिहासिक ग्रुपचे सदस्य असलेल्या जामूनकर यांनी शेतीचा एक भाग पक्ष्यांसाठी राखून ठेवत त्यांच्या अन्नाची नैसर्गिक सोय करण्याचा प्रयत्न केलाय. पक्षी सप्ताहाच्या निमित्ताने राबविण्यात आलेला हा अभिनव उपक्रम पक्षिशास्त्रज्ञ डॉ. सलीम अली यांच्या पक्षीसंवर्धनविषयक कार्याची आठवण करून देणारा ठरतो. पक्ष्यांचे निरीक्षण, त्यांच्या सवयींचा अभ्यास व त्यांच्या अस्तित्वासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे या बाबींचे महत्त्वही या प्रयोगातून अधोरेखित होते. वन्यजीव छायाचित्रकार एम. एस. आर. शाद यांनी या शेताला भेट देऊन ज्वारीचे दाणे टिपणाऱ्या पक्ष्यांची छायाचित्रे टिपली आहेत. त्यामुळं पक्षीप्रेमींना या उपक्रमाच्या माध्यमातून पक्ष्यांचे नैसर्गिक वर्तन जवळून पाहण्याची संधी मिळत आहे.
ज्वारीपलीकडं भरडधान्यांच्या लागवडीचा मानस : सध्या अर्ध्या एकरात ज्वारीची लागवड करून सुरू केलेल्या या उपक्रमाचा विस्तार करण्याचा शेखर जामूनकर यांचा विचार आहे. आगामी काळात ज्वारीसोबत बाजरी, आणि इतर भरडधान्यांची लागवड करून पक्ष्यांसाठी अधिक व्यापक नैसर्गिक अन्नक्षेत्र निर्माण करण्याचा त्यांचा मानस आहे. विविध प्रकारच्या धान्य पिकांमुळं पक्ष्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे खाद्य उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते. वृक्षतोड आणि नैसर्गिक अधिवासातील बदलांमुळं पक्ष्यांना अन्न व निवारा मिळण्याची नैसर्गिक व्यवस्था बाधित होत असताना अशा छोट्या प्रयत्नांचे महत्त्व वाढते. शेतात धान्य पिकविण्याबरोबरच पक्ष्यांसाठी अन्न उपलब्ध होईल, अशा पद्धतीने शेतीचे नियोजन केल्यास जैवविविधतेला पूरक वातावरण तयार करण्यास हातभार लागू शकतो, असं शेखर जामुनकर सांगतात.
पक्ष्यांना दाणे देण्यापेक्षा त्यांच्यासाठी अन्न पिकवा : पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी प्रत्येकाने आपल्या परीने प्रयत्न करावेत, असं आवाहन पक्षी अभ्यासक प्रवीण कडू यांनी केलं आहे. घरांच्या छतावर नियमितपणे धान्य टाकण्यापुरते पक्षीप्रेम मर्यादित न ठेवता फळझाडे, फुलझाडे आणि पक्ष्यांना खाद्य पुरविणाऱ्या वनस्पतींची लागवड करणं अधिक उपयुक्त ठरू शकते. स्थानिक पक्ष्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन नैसर्गिक अन्नस्रोत आणि सुरक्षित अधिवास निर्माण करण्यावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. शहरी भागांमध्ये कबुतरांना मोठ्या प्रमाणावर खाद्य घातले जाते. मात्र, पक्ष्यांना अनियंत्रितपणे खाद्य देण्याऐवजी विविध स्थानिक प्रजातींना पोषक ठरेल, अशी नैसर्गिक परिसंस्था जपणं आवश्यक आहे. पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी केवळ धान्य टाकणं हा एकमेव मार्ग नसून, त्यांना नैसर्गिकरीत्या अन्न मिळेल असं वातावरण निर्माण करणं अधिक शाश्वत ठरू शकतं.
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