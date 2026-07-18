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बुलढाण्यात पावसाची ओढ; 'धोंडी धोंडी पाणी दे' म्हणत बळीराजाचं विठुरायाला साकडं

बुलढाण्यात दहा-बारा दिवस पाऊस नसल्यानं दुबार पेरणीचे संकट गडद झालं आहे. पिकं वाळू लागल्यानं शेतकरी 'धोंडी' (Dhondi) परंपरेतून विठुरायाला पावसासाठी साकडं घालत आहेत.

Traditional Dhondi
करपणाऱ्या शेतांसाठी बळीराजाने काढली 'धोंडी' (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 2:40 PM IST

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बुलढाणा : बुलढाणा जिल्ह्यात गेल्या दहा-बारा दिवसांपासून पावसानं पूर्णपणे दडी मारल्यानं शेतकऱ्यांसमोर दुबार पेरणीचं गंभीर संकट उभं ठाकलं आहे. नुकतीच पेरलेली ज्वारी, बाजरी, कपाशी आणि इतर पिकं पाण्याअभावी करपून नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. एकीकडं बोगस बियाण्यांमुळं अनेक शेतकऱ्यांना आधीच दुबार पेरणी करावी लागली होती, त्यात आता निसर्गाच्या लहरीपणामुळं उभी पिकं हातची जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळं जिल्ह्यातील बळीराजा पुन्हा एकदा संकटात सापडला आहे.

विठुरायाच्या चरणी साकडं : रुसलेल्या वरुणराजाला प्रसन्न करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी जुनी 'धोंडी' परंपरा पुन्हा जागवली आहे. विठुरायाच्या चरणी साकडं घालत शेतकरी आणि ग्रामस्थ "धोंडी धोंडी पाणी दे, ज्वारी-बाजरी पिकू दे..." असा गजर करत पावसासाठी आर्त प्रार्थना करत आहेत. पाऊस न पडल्यास किंवा अतिवृष्टी झाल्यास निसर्गाला साकडं घालण्यासाठी ही पारंपरिक प्रथा केली जाते. लहान मुलं आणि तरुण मंडळी धोंडी (मातीची किंवा लाकडी प्रतिमा) घेऊन गावभर फिरतात, पारंपरिक गीतं गातात आणि धान्य किंवा इतर वस्तूंचं दान गोळा करतात. या दानातून सामूहिक पूजा करून विठ्ठलाकडं चांगल्या पावसासाठी प्रार्थना केली जाते.

करपणाऱ्या शेतांसाठी बळीराजाने काढली 'धोंडी' (ETV Bharat Reporter)

"दहा दिवस झालं, पाऊस पडला नाही. ज्वारी-बाजरी उगवली होती, पण आता ती वाळू लागली आहे. पुन्हा बियाणं घ्यायचं कुठून? खर्च कसा भागवायचा? आम्ही विठुरायाच्या चरणी धोंडी घेऊन साकडं घातलं आहे. 'धोंडी धोंडी पाणी दे' म्हणत आम्ही सर्वजण पावसासाठी प्रार्थना करत आहोत. यंदा तरी बळीराजाला भरभराट मिळावी, हीच आमची अपेक्षा आहे." - नंदू लवंगे, शेतकरी

पाऊस ही शेतकऱ्यांची सध्याची सर्वात मोठी गरज : बुलढाणा जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यांमध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, यंदा पाऊस अनियमित आहे. काही ठिकाणी अतिवृष्टी झाली, तर काही भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कृषी विभागानं पिकांच्या नुकसानीचं सर्वेक्षण सुरू केलं असून, नुकसानभरपाईसाठी प्रस्ताव तयार करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. मात्र, शेतकऱ्यांची सध्याची सर्वात मोठी गरज म्हणजे तातडीने समाधानकारक पाऊस पडणं आहे. धोंडीची सामूहिक प्रार्थना ही केवळ धार्मिक श्रद्धेचं प्रतीक नसून सामाजिक एकोप्याचेही दर्शन घडवते. गावकरी एकत्र येऊन विठुरायाच्या चरणी बळीराजासाठी साकडे घालतात. तर समाधानकारक पाऊस पडून शेतकऱ्यांच्या कष्टाला योग्य फळ मिळावं, अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे.

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TAGGED:

DHONDI
धोंडी परंपरा
बुलढाण्यात पावसाची ओढ
BULDHANA FARMER
TRADITIONAL DHONDI

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