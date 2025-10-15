ETV Bharat / state

शेतकऱ्याची 'गोल्डन सीताफळ’ ची कमाल; एक सीताफळाचं वजन तब्बल सव्वा ते दीड किलो, पाहा व्हिडिओ

शिरूर तालुक्यातील रमेश चिखले यांनी सेंद्रिय शेतीतून सव्वा ते दीड किलो वजनाच्या गोल्डन सीताफळाची (Custard Apple) शेती करून आदर्श निर्माण केलाय.

Custard Apple Farming
शेतकरी रमेश ज्ञानदेव चिखले आणि त्यांचा परिवार (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 15, 2025 at 2:13 PM IST

पुणे : पारंपरिक शेतीसोबत आधुनिक पद्धतीचा संगम साधल्यास कमी क्षेत्रातूनही मोठं उत्पन्न मिळवता येतं. याचं उत्तम उदाहरण शिरूर तालुक्यातील पिंपरी दुमाला येथील शेतकरी रमेश ज्ञानदेव चिखले यांनी घालून दिलंय.

गोल्डन सीताफळाचं घेतलं भरघोस उत्पन्न : पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील पिंपरी दुमाला येथील शेतकरी रमेश ज्ञानदेव चिखले यांनी सेंद्रिय शेतीतून गोल्डन सीताफळाचं भरघोस उत्पन्न घेऊन परिसरात आदर्श निर्माण केलाय. त्यांच्या शेतामध्ये पिकलेली सीताफळे (Custard Apple) तब्बल सव्वा ते दीड किलो वजनाची असून पाहणाऱ्यांचं लक्ष वेधून घेत आहेत.

गोल्डन सीताफळ शेती (ETV Bharat Reporter)

रासायनिक शेतीला दिली फाटा : यावेळी रमेश चिखले म्हणाले की, "मी आणि पत्नी निशा चिखले यांच्या सहकार्याने आम्ही पारंपरिक रासायनिक शेतीला फाटा देत सेंद्रिय पद्धतीचा अवलंब केला. आमच्या शेतात शेणखत, कोंबडीचं खत, लेंडी खत तसेच विविध सेंद्रिय द्रवखत वापर करून मातीची सुपीकता वाढवली. यासोबतच सुयोग्य तंत्रज्ञान आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने शेती केल्यामुळं यंदा गोल्डन सीताफळाचं विक्रमी उत्पादन मिळालं आहे." या गोल्डन सीताफळांला पाहण्यासाठी परिसरातील नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी मोठी गर्दी केलीय.


सेंद्रिय शेतीबाबत नव्याने जागरूकता : "सेंद्रिय शेतीमुळं मातीचा पोत टिकून राहतो आणि उत्पादनाची गुणवत्ता वाढते. परिसरातील अनेक शेतकरी या शेती पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी भेट देत असून ते देखील सेंद्रिय शेतीकडे वळण्याचा निर्धार करत आहेत. निसर्गाशी जवळीक ठेवली की तो सोन्यासारखं फळ मिळतं. या यशस्वी प्रयोगामुळं सेंद्रिय शेतीबाबत नव्याने जागरूकता आणि प्रेरणा निर्माण केली", असं यावेळी रमेश चिखले यांनी सांगितलं. त्यांच्या या गोल्डन सीताफळाच्या यशस्वी प्रयोगाने केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर तरुणांनाही शेतीकडे वळण्यासाठी नवी प्रेरणा मिळत आहे.

