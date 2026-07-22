पाशा पटेल यांचे निरीक्षण चुकीचं; सरकारने कांद्याचे दर पाडले तर राज्यभर आंदोलन करू; शेतकरी संघटना आक्रमक
कांद्याचे खरेदी दर पाडल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना आणि शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
Published : July 22, 2026 at 6:02 PM IST
नाशिक : मागील वर्षात कांदा उत्पादनात झालेली घट, मे महिन्यातील अवकाळी पावसाचा फटका, घाई गडबडीत केलेली कांदा विक्री आणि राज्यात साठवणूक व्यवस्था नसल्यामुळं आगामी दोन महिन्यात राज्यात कांदा टंचाई निर्माण होईल अशी शक्यता राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल (Pasha Patel) यांनी व्यक्त केली. मात्र, पटेल यांनी केलेलं विधान चुकीचं असून सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांकडं मुबलक प्रमाणात कांदा शिल्लक आहे. सरकारनं हस्तक्षेप करून कांद्याचे दर पाडले तर देशभर तीव्र मोठे आंदोलने करू, असं महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने म्हटलं आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान : महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादनात सातत्यानं वाढ होत आहे. देशात 2025- 26 या वर्षात आत्तापर्यंत 327.40 लाख मेट्रिक टन कांद्याचं उत्पादन झालं. त्यापैकी महाराष्ट्रात 151.10 लाख मेट्रिक टन कांद्याचं उत्पादन झालं आहे. देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी सुमारे 50 टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होतं. मात्र राज्यात पुरेशा प्रमाणात प्रक्रिया उद्योग आणि साठवणुकीच्या सुविधा नसल्यानं मोठ्या प्रमाणावर कांदा खराब होतो. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान होतं. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनानं कांदा धोरण तयार करण्यासाठी पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती प्रक्रिया उद्योगांची संख्या वाढवण्याच्या दृष्टीनं अभ्यास करत आहे.
"राज्यात पुढील दोन महिन्यात कांद्याची टंचाई निर्माण होईल, हे राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांचं निरीक्षण पूर्णपणे चुकीचं आहे. शेतकऱ्यांकडं मुबलक प्रमाणात कांदा शिल्लक आहे. नवीन कांद्याची ही मोठ्या प्रमाणात लागवड झाली आहे. सरकारनं हस्तक्षेप करून कांद्याचे दर पाडले तर देशभर तीव्र मोठे आंदोलन करू शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड करणार नाही." - भारत दिघोळे, अध्यक्ष महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
'या' ठिकाणी होते कांद्याची लागवड : महाराष्ट्रात नाशिक, जळगाव, पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर, धुळे आणि सातारा या जिल्ह्यात कांद्याचं सर्वाधिक उत्पादन होतं, तर देशात कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, बिहार आणि इतर राज्यातही मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची लागवड केली जाते.
महाराष्ट्रात कांदा लागवड क्षेत्र व उत्पादन
|वर्ष
|क्षेत्र
|उत्पादन
|2023-24
|6.92 लाख हेक्टर
|115.13 लाख मेट्रिक टन
|2045-25
|9.92 लाख हेक्टर
|170.99 लाख मेट्रिक टन
|2025-26
|8.62 लाख हेक्टर
|151.10 लाख मेट्रिक टन (आतापर्यंत)
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