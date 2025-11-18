ETV Bharat / state

बिबट्याच्या हल्ल्यात 3 जणांचा बळी, दहशतीनं मिळेना मजूर: शेतकरी हवालदिल

नाशिक परिसरात बिबट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानं शेतातील कामं करण्यात मजूर मिळेना झाले. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

Leopard Attack On People
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 18, 2025 at 8:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : शहरासह जिल्ह्यात बिबट्यांची वाढती संख्या आणि मानव वस्तीवर बिबट्याचे हल्ले हा चिंतेचा विषय बनला आहे. दिंडोरी तालुक्यात गेल्या आठ महिन्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन जणांचा मृत्यू झाला असून सहा जण जखमी झालेत. यामुळे शेतीच्या कामांना मजूर मिळत नसल्यानं शेतकरी हवालदिल झालेत.

शिकारीच्या शोधात बिबटे मानवी वस्तीकडं : गेल्या काही महिन्यापासून नाशिक जिल्ह्यात मानव आणि बिबट्याचा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. शिकारीच्या शोधात बिबटे आता मानवी वस्तीकडं वळत असल्यानं त्यांच्याकडून मनुष्यावर देखील हल्ले होत असल्याने हा चिंतेचा विषय बनला आहे. दिंडोरी तालुक्यातील लखमापूर, मोहाडी, खेडगाव वानरवाडी आदी गावांच्या वेशीवर बिबट्यांचा वावर वाढला असून मागील आठ महिन्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन जणांचा मृत्यू झाला. तर सहा जण जखमी झाले आहेत. त्यासोबतच मागील दोन महिन्यात पाच जनावरं बिबट्यांनी हल्ले करत फस्त केले आहेत. या परिसरात बिबट्यांच्या नियमित दर्शनानं नागरिक भयभीत झाले. त्यामुळे बिबट्या प्रश्नावर प्रशासनानं त्वरित ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी रहिवाशांकडून होत आहे.

उसाची शेती बिबट्याचं आश्रयस्थान : दिंडोरी तालुक्यात द्राक्ष बागांसोबत मोठ्या प्रमाणात ऊस शेती आहे. दिवसेंदिवस सिंचन सुविधा वाढल्यानं उसाचं क्षेत्र वाढल्यानं बिबटं वनक्षेत्रातून उसामध्ये आश्रय घेत आहेत. बिबट्यांना उसात हक्काचा निवारा, मुबलक पाणी आणि गावातील शेतकऱ्यांचे पाळीव पशुधन खाद्य म्हणून सहज उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे बिबट्यांच्या कित्येक पिढ्या उसांमध्ये वाढत आहे. सध्या ऊस तोडणीचा हंगाम सुरू असल्यानं बिबटे आता मानवी वस्तीकडं वळत असल्याचं दिसून येत आहे.

मजूर मिळत नसल्यानं शेतकरी हवालदिल : "गेल्या काही महिन्यांपासून दिंडोरी तालुक्यात बिबट्याची दहशत असल्यानं शेती कामासाठी मंजूर मिळत नाही. मजुरांना जादा पैसे देण्याचं आश्वासन देऊन देखील कोणी शेती कामासाठी धजावत नाही. आमच्या घरातली सदस्य देखील जीव मुठीत घेऊन शेती कामासाठी जात आहेत. यामुळे आमच्या शेती कामावर परिणाम झाला आहे. त्यांचा बंदोबस्त करावा," अशी मागणी ग्रामस्थ तुकाराम जाधव यांनी केली आहे.

पिंजऱ्यांची संख्या वाढवावी : "प्रशासनानं नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. बिबटे आणि मानव संघर्ष वाढत आहे. वन विभागानं गस्त वाढवून पिंजरे लावून बिबट्यांचा बंदोबस्त करावा. आजपर्यंत तीन जणांना प्राण गमवावा लागला आहे. त्यामुळे बिबट्या प्रश्नावर ठोस उपाय योजना व्हावी," अशी मागणी स्थानिक रहिवासी मनोहर पाटील यांनी केली आहे.

या वर्षात बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन जणांचा मृत्यू :

25 एप्रिल 2025 : वानरवाडी येथील पायल राजेंद्र चव्हाण ( वय 20 )

31 मे 2025 : जाधव वस्ती दिंडोरी येथील रुद्र अमोल जाधव (वय 9)

9 ऑगस्ट 2025 : दिंडोरी येथील जनाबाई जगन बदादे (वय 65)

आपण काय करू शकतो : आपण महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेतली तर बिबट्यांसोबत सुरक्षितपणे एकाच परिसरात राहणं शक्य आहे. त्यामुळे बिबट्यांशी होणाऱ्या संघर्षाची शक्यताही कमी होते.

1) आपल्या आसपासची जागा स्वच्छ ठेवा. कचरा साचू देऊ नका. कारण त्यामुळे आधी कुत्रे, डुकरे यासारखी प्राणी येतात आणि त्यांच्या मागून बिबटेही येऊ शकतात

2) अंधारात कधीही एकटे बाहेर जाऊ नका. नेहमी कोणाला तरी सोबत घेऊन जा. मोबाईलच्या स्पीकरवर गाणी लावा किंवा आपल्या साथीदारांसोबत बोलत रहा. यामुळे बिबट्याला तुमच्या उपस्थितीची जाणीव होईल आणि तो दूर राहील.

3) घराभोवती आणि रस्त्याच्या बाजूला असलेलं उंच गवत किंवा झुडपं काढून टाका. अशा गवतात, झुडपांमध्ये किंवा उसाच्या आणि मक्याच्या शेतीमध्ये बिबट्यांना लपण्यासाठी जागा मिळू शकते.

4) आपल्या अंगणात आणि ये-जा करण्याच्या वाटांवर पुरेसा प्रकाश ठेवा. कोणताही कोपरा किंवा जागा अंधारी राहू देऊ नका म्हणजे बिबट्यांना लपता येणार नाही.

5) शाळेत जाणाऱ्या मुलांनी नेहमी गटानं प्रवास करावा. मुलांना कधी एकटं पाठवू नका. रात्री शेतात जाणं टाळावं. दिवसाही शेतामध्ये एकटं जाऊ नये.

6) रात्री आपल्या पाळीव प्राण्यांना सुरक्षित कुंपणात किंवा खोलीत ठेवा. जेणेकरून बिबट्यांपासून सुरक्षित राहतील.

बिबट्या समोर आला तर काय करावे :

1) बिबट्याला मार्ग द्या, स्वतःमागं सरका आणि त्याला जाऊ द्या.

2) बिबट्याकडं तोंड करून हळूहळू मागं सरका. इतरांना बिबट्या दिसल्याची माहिती द्या म्हणजे तेही सतर्क राहतील.

3) मुलं आणि पाळीव प्राण्यांना घरात सुरक्षित ठेवा.

हेही वाचा :

  1. नाशिकच्या भरवस्तीत बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन जण जखमी; दोन तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर बिबट्या जेरबंद
  2. साखरपट्ट्यात वाढले बिबट्याचे हल्ले; उसाचे मळेच ठरतायेत बिबट्यांचा नैसर्गिक अधिवास ? हल्ले होऊ नये, म्हणून काय घ्यावी काळजी ?
  3. 'वन विभागाची निष्क्रियता'; मंत्री विखेंनी बिबट्याच्या हल्ला प्रकरणी वन विभागाला धरले जबाबदार

TAGGED:

FARMER NOT GET FARM WORKER
NASHIK LEOPARD ATTACK
बिबट्याच्या दहशतीनं मिळेना मजूर
बिबट्याचा हल्ला
LEOPARD ATTACK ON PEOPLE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.