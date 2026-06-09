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पारंपरिक शेतीला पर्याय; कढीपत्ता लागवडीतून नांदेडमधील शेतकऱ्यानं घेतलं भरघोस उत्पन्न

नांदेडमधील शेतकऱ्यानं कढीपत्त्याची लागवड करत भरघोस नफा मिळवला आहे.

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नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी मुकुंद चापोले यांनी कढीपत्ता लागवडीतून मिळवलं लाखो रुपये उत्पन्न (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 9, 2026 at 9:30 AM IST

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नांदेड - जिल्ह्यातील नायगाव तालुक्यातील एकळीमोर गावातील एका प्रगतशील शेतकऱ्यानं शेतीत नवा प्रयोग करत इतर शेतकऱ्यांसाठी आदर्श निर्माण केला आहे. पारंपरिक पिकांऐवजी कमी क्षेत्रात अधिक उत्पन्न देणाऱ्या कढीपत्त्याची लागवड करून या शेतकऱ्यानं चांगला आर्थिक फायदा मिळवला आहे.

लागवडीसाठी 80 ते 90 हजार रुपयांचा खर्च - मुकुंद चापोले एकळीमोरकर या शेतकऱ्याकडं एकूण तेरा एकर शेती आहे. यापैकी दीड एकर क्षेत्रावर त्यांनी कढीपत्त्याची लागवड केली. सुरुवातीला या लागवडीसाठी सुमारे 80 ते 90 हजार रुपयांचा खर्च आला. मात्र, योग्य नियोजन, मेहनत आणि बाजारपेठेचा अभ्यास यामुळं या पिकातून त्यांना 4 लाख 50 हजाराच्या वर भरघोस उत्पादन मिळालं.

नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी मुकुंद चापोले यांनी कढीपत्ता लागवडीतून मिळवलं लाखो रुपये उत्पन्न (ETV Bharat Reporter)

एका वर्षातून तीनवेळेस कढीपत्ता काढला जातो. त्यामुळं एका काढणीला दीड लाखाहून अधिक रुपयांचं उत्पन्न एकावेळेस मिळतं. अशा तीन काढणीला तब्बल 4 लाख 50 हजार रुपये उत्पन मिळत असल्याचं शेतकरी सांगतात.

साडेतीन लाख रुपयांचा निव्वळ नफा - कढीपत्त्याला वर्षभर बाजारात मागणी असल्यानं या पिकाची नियमित विक्री होते. त्यामुळं उत्पन्नाचा स्थिर स्रोत निर्माण झाला आहे. खर्च वगळता वर्षभरात तब्बल साडेतीन लाख रुपयांचा निव्वळ नफा मिळाल्याचं मुकुंद चापोले यांनी सांगितलं. कमी क्षेत्रात अधिक नफा मिळवून देणारं हे पीक शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

पर्यायी पिकांकडं शेतकरी वळले - सध्या बदलत्या हवामानामुळं आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळं पारंपरिक शेती अडचणीत येत असताना, अशा पर्यायी पिकांकडं वळण्याची गरज असल्याचं कृषी तज्ञही सांगत आहेत. मुकुंद चापोले यांच्या यशस्वी प्रयोगामुळं परिसरातील अनेक शेतकरी कढीपत्ता लागवडीकडं आकर्षित होत असून, त्यांच्या शेताला भेट देऊन माहिती घेत आहेत.

कृतीतून केलं सिद्ध - शेतीत नवनवीन प्रयोग, योग्य व्यवस्थापन आणि बाजारपेठेची जोड दिल्यास शेतीही फायदेशीर व्यवसाय ठरू शकतो, हे मुकुंद चापोले यांनी आपल्या कृतीतून सिद्ध करून दाखवले आहे.

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