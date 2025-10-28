ETV Bharat / state

शेतकऱ्यांच्या 'या' मागणीसाठी बच्चू कडू शेकडो ट्रॅक्टर घेऊन नागपुरात दाखल

सत्तेत येण्यापूर्वी महायुतीनं शेतकऱ्यांना अनेक आश्वासनं दिली होती. मात्र सत्तेत आल्यानंतर त्यांना शेतकऱ्यांचा विसर पडलाय. त्यामुळं सरकारला जागं करण्यासाठी बच्चू कडू यांनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढलाय.

Bacchu Kadu Tractor Morcha
बच्चू कडू शेकडो ट्रॅक्टर घेऊन नागपुरात दाखल (Bacchu Kadu X account)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 28, 2025 at 6:24 PM IST

नागपूर : राज्यातील शेतकरी प्रचंड संकटात सापडलाय. शेतकऱ्यांची दिवाळीसुद्धा अंधारात गेली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी याच राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देणार, सातबारा कोरा करू अशा घोषणा दिल्या होत्या. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर त्यांना शेतकऱ्यांचा विसर पडला आहे. त्यामुळं या सरकारला जागं करण्यासाठी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला. अमरावतीतून निघालेला ट्रॅक्टर मोर्चा नागपुरात पोहचलाय. "आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थानी धडक देणार," असा इशारा बच्चू कडू यांनी दिलाय.

नागपूर-हैदराबाद महामार्गावर वाहतूक विस्कळीत : बच्चू कडू यांच्या ट्रॅक्टर मोर्चात सहभागी होण्यासाठी अमरावती, वर्धा, नागपूर, गडचिरोली चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी नागपुरात दाखल झाले. त्यामुळं नागपूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतूक विस्कळीत झाली.

सभेकडं सर्वांचं लक्ष : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर या आधी बच्चू कडू यांनी अनेक मोर्चे काढले आहेत. मात्र, यावेळी त्यांना शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळं ते मंगळवारी होणाऱ्या महा-एल्गार सभेत काय बोलणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. ते राज्यकर्त्यांवर कशा प्रकारे आसूड ओढतात, हे पाहणं महत्वाचं आहे.

बैठकीचं निमंत्रण नाकारलं : महा-एल्गार ट्रॅक्टर मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईमध्ये बच्चू कडू यांना बैठकीसाठी निमंत्रण पाठवलं होतं. मात्र बच्चू कडू यांनी ते नाकारलं. तर दुसरीकडं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावर काय तोडगा काढतात? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

'या' आहेत प्रमुख मागण्या : शेतकऱ्यांच्या पूर्ण कर्जमुक्तीसह सातबारा कोरा करण्यात यावा, शेतमालाला हमीभाव, अपंग बांधव, मच्छीमार, शेतमजूर आणि मेंढपाळ बांधवांना न्याय देण्याच्या मागणीसाठी बच्चू कडूंनी मोर्चा काढला.

पोलिसांकडून गाड्यांची अडवणूक : बच्चू कडू यांच्या ट्रॅक्टर मोर्चात सहभागी होण्यासाठी नागपुरात वाहनं येत होती. त्यामुळं अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली. त्यामुळं पोलिसांनी शहराच्या वेशीवर वाहने अडवल्याचा आरोप बच्चू कडू यांच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

