रोहित पवारांच्या आंदोलनानंतर अखेर कर्जमाफीच्या निकषात मोठे बदल; मुख्यमंत्र्यांनी आमदार सावरकरांना दिले श्रेय
मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफी योजनेतील सुधारणांची घोषणा केली होती. त्या घोषणेनुसारच आता मंत्रिमंडळानं या निर्णयाला औपचारिक मंजुरी दिली आहे.
Published : July 14, 2026 at 9:11 PM IST
मुंबई- राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याच्या उद्देशानं राज्य मंत्रिमंडळानं पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026’ च्या निकषांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. या सुधारणांमुळे 2019 मधील कर्जमाफी योजनेतील सुमारे 13 लाख आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या आणखी 23 लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे.
सरकारच्या कर्जमाफी योजनेवर विरोधकांनी सातत्याने टीका केली होती. 50 हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली होती. या मागणीसाठी त्यांनी पंढरपूर येथे बेमुदत उपोषणही सुरू केले होते. अखेर राज्य सरकारनं कर्जमाफी योजनेच्या निकषांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय आमदार रणधीर सावरकर यांच्या मागणीनंतर घेतल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, यापूर्वीच्या सर्व कर्जमाफी योजनांमध्ये आधीच्या योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना पुढील कर्जमाफीत अपात्र ठरविण्याची पद्धत होती. मात्र, यावेळी सरकारनं विशेष बाब म्हणून 50 हजार रुपयांची मर्यादा ठेवून अशा शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सत्ताधारी पक्षाचे आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने भेट घेऊन 50 हजार रुपयांची मर्यादा पूर्णपणे रद्द करावी आणि पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारनं ही अट हटविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्याच्या इतिहासात प्रथमच, यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करण्यात आलं आहे.
अपात्र ठरणारे अनेक शेतकरी आता पात्र ठरणार- मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, या योजनेत आणखी एक अट होती. 2026-27 या वर्षातील कर्जाची उचल करून वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, ही अटही आता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे 2025-26 मध्ये नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे पूर्वी अपात्र ठरणारे अनेक शेतकरी आता पात्र ठरणार असून, राज्यातील सर्वात मोठ्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांना मिळेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा- राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं की, 2019 मध्ये राबविण्यात आलेल्या ‘महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ अंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून 50,000 पर्यंतची मर्यादा होती. आता ही मर्यादा पूर्णपणे हटविण्यात आली आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचा सुमारे 13 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. याशिवाय, 2026-27 या आर्थिक वर्षात नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ठेवण्यात आलेली कर्जाची उचल करून वेळेत परतफेड करण्याची अटदेखील रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुमारे 23 लाख नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. त्यांना योजनेंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी अतिरिक्त अटींची पूर्तता करावी लागणार नाही.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा- राज्य सरकारनं यापूर्वी जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026’ अंतर्गत राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना सुमारे 36,585 रुपये कोटींचा लाभ देण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. नव्या सुधारणांमुळे योजनेंतर्गत अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. त्यांचे थकीत कर्ज निकाली निघाल्यानं बँकांकडून नव्याने पीक कर्ज मिळविण्याचा मार्गही अधिक सुलभ होणार आहे. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे केवळ कर्जमाफीचा लाभ वाढणार नाही. तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळेल. परिणामी, आगामी हंगामासाठी पीक कर्ज वितरणाला गती मिळण्यास मदत होईल.
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