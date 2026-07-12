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'कर्जमाफीसाठी 56 लाख शेतकरी पात्र; खर्च 40 हजार कोटींच्या पुढे जाणार, जुलैअखेर निर्णय' - कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात महत्त्वाची बातमी आहे. राज्यात 56 लाख शेतकऱ्यांना लवकरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

Dattatray Bharne On loan waiver
कर्जमाफीसाठी शेतकरी पात्र (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 12, 2026 at 5:36 PM IST

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बारामती : राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरण्याची शक्यता असून कर्जमाफीचा एकूण खर्च 40 हजार कोटी रुपयांच्या पुढे जाऊ शकतो, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. जुलै महिन्याच्या अखेरीस कर्जमाफीला अंतिम मंजुरी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ही कर्जमाफी गरीब शेतकऱ्यांसाठी असून आयकर भरणाऱ्या मोठ्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. ते इंदापूरमध्ये माध्यमांशी बोलत होते.

एक-दोन दिवसात राज्यपालांची स्वाक्षरी : दत्ता भरणे म्हणाले की, राज्य सरकारने यापूर्वी 30 जूनची मुदत जाहीर केली होती. मात्र काही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागत असल्यानं निर्णयाला काही दिवसांचा विलंब झाला आहे. राज्यपालांची स्वाक्षरी एक-दोन दिवसांत होईल. तसेच आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी केंद्र सरकारकडून मागविण्यात आली असून त्यालाही मंजुरी मिळाली आहे. चार-दोन दिवसात ही यादी राज्य सरकारला मिळाल्यानंतर अंतिम आकडे निश्चित होतील. त्यामुळं चार ते आठ दिवसाचा विलंब होऊ शकतो.


कर्जमाफीची रक्कम वाढणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महात्मा फुले कृषी कर्जमुक्ती योजनेतील दोन महत्त्वाच्या अटी शिथिल केल्यामुळं पात्र शेतकऱ्यांची संख्या आणि कर्जमाफीची रक्कम वाढणार असल्याचं कृषीमंत्री भरणे सांगितलं. त्यामुळं जुलैअखेर किंवा त्यापूर्वीच कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.


50 हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर : कर्जमाफीवरून सरकारवर होत असलेल्या टीकेलाही भरणे यांनी उत्तर दिलं. "हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचं सरकार आहे. मुख्यमंत्री स्वतः शेतकरी आहेत. मीही शेतकरी आहे. निर्णयाला विलंब होत असला तरी तो शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच आहे. घाईघाईत निर्णय घेतला असता तर अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले असते," असं ते म्हणाले. रेग्युलर पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून सरकारने 50 हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर केले असल्याची त्यांनी आठवण करून दिली. तसेच काही प्रकरणांमध्ये कर्जमाफीची मर्यादा वाढविण्याचाही निर्णय होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.


बोगस बियाणे कंपन्यांवर कारवाईचा इशारा : राज्यात बहुतांश भागात समाधानकारक पाऊस झाला असला तरी काही भागात अद्याप पेरणी बाकी असल्याचं भरणे म्हणाले. सोयाबीन बियाण्यांबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. ज्या कंपन्यांनी निकृष्ट किंवा चुकीचे बियाणे पुरविले असेल त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.


गोगलगायींच्या प्रादुर्भावाचे पंचनामे : गोगलगायींच्या प्रादुर्भावामुळं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचं भरणे यांनी सांगितलं. आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीनं राबवल्या जातील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.


लाडकी बहीण योजनेमुळं तिजोरीवर ताण नाही : राज्याच्या तिजोरीवर योजनांचा भार वाढल्याच्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी सांगितलं की, लाडकी बहीण योजनेमुळं राज्याच्या तिजोरीवर कोणताही ताण आलेला नाही. ही योजना महिलांना आर्थिक आधार देणारी असून त्याचा सकारात्मक परिणाम कुटुंबांवर होत आहे.


महिला शेतकरी विधेयकामुळं महिलांना लाभ : अनेक महिलांच्या नावावर आजही सातबारा नसल्याचं सांगत त्यांनी महिलांच्या नावावर जमीन नोंदवण्याचं आवाहन केलं. महिला शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर त्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.


अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा : बारामतीत पालखी आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर स्वर्गीय अजितदादांच्या अनुपस्थितीबाबत बोलताना भरणे भावूक झाले. "अजितदादा हे सर्वसामान्य माणसासाठी काम करणारे नेतृत्व होते. छोट्या कार्यकर्त्यापासून सामान्य नागरिकापर्यंत प्रत्येकाचे काम स्वतःच्या अंगावर घेणारा नेता आज आपल्यात नाही. त्यांच्या जाण्याची उणीव कायम जाणवत राहील," अशा शब्दांत त्यांनी अजित पवार यांचं स्मरण केलं.

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TAGGED:

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे
DATTATRAY BHARNE
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DATTATRAY BHARNE ON LOAN WAIVER

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