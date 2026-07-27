शेतकरी कर्जमाफी टप्प्याटप्प्याने होणार; पहिल्या-दुसऱ्या यादीत नाव नसल्यास चिंता करू नका - कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे
सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेची पहिली यादी जाहीर झाली असून, त्यात अनेक पात्र शेतकऱ्यांची नावं नसल्यानं संभ्रमाचं वातावरण आहे. यावर कृषिमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
Published : July 27, 2026 at 4:16 PM IST
पुणे : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली असून पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. त्यामुळे पहिल्या किंवा दुसऱ्या यादीत नाव नसल्यास पात्र शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये, पुढील याद्यांमध्ये त्यांचे नाव निश्चित समाविष्ट होईल, असं आश्वासन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलं आहे. राज्यातील 56 लाखांहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांना 40 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळणार असल्याचंही भरणे यांनी सांगितलं. त्यामुळे पहिल्या यादीत नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊ नये, असं आवाहन त्यांनी केलं.
'येत्या दोन-तीन दिवसांत चित्र स्पष्ट होईल' : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आयोजित बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना भरणे म्हणाले की, बँकांकडून पात्र लाभार्थ्यांची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याचं काम वेगानं सुरू आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया तीन ते चार टप्प्यांत राबवण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश असेल. येत्या दोन ते तीन दिवसांत पहिल्या यादीचे चित्र पूर्णपणे स्पष्ट होईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
राज्यातील सुमारे 56 लाख पात्र शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरणार असल्याचं सांगत, पहिल्या किंवा दुसऱ्या यादीत नाव नसल्यास घाबरून जाऊ नये, पुढील टप्प्यात नाव निश्चित येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
यवतमाळच्या घटनेची चौकशी होणार : यवतमाळ जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यानं आत्महत्या केल्याच्या घटनेबाबत विचारलं असता भरणे म्हणाले की, ही अत्यंत दुर्दैवी घटना असून घटनेची सखोल चौकशी केली जाईल. संबंधित शेतकरी कर्जमाफीच्या 56 लाख पात्र लाभार्थ्यांच्या निकषात बसत असल्यास त्यांच्या कुटुंबाला शासनाकडून आवश्यक ती सर्व मदत करण्यात येईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
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