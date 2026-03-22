ETV Bharat / state

'शेतकऱ्यांना दिलेली औषधं बोगस' : मुंबई गोवा महामार्ग रोखणार, राजू शेट्टींनी दिला इशारा

शेतकऱ्यांना बोगस औषध देण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे. याच्याविरोधात 23 मार्चला मुंबई गोवा महामार्ग रोखणार असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

Raju Shetty on Bogus Pesticides
शेतकरी नेते राजू शेट्टी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 22, 2026 at 2:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंधुदुर्ग : यंदा आंबा, काजू बागायतदारांनी कीटकनाशकाची फवारणी केली. मात्र ही कीटकनाशकं बोगस असल्‍यानं या फवारणीचा कोणताही उपयोग बागायतदारांना झाला नाही. उलट त्‍यासाठी प्रचंड खर्च करावा लागला. आता हेच विक्रेते कीटकनाशकाच्या वसुलीसाठी बागायतदारांना धमकावत आहेत, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे. सध्याचं आंदोलन संपल्‍यानंतर आपला मोर्चा या औषध विक्रेत्यांकडं जाईल, असा इशाराही शेट्टी यांनी दिला. आंबा आणि काजू पिकाला नुकसान भरपाई मिळावी, या मागणीसाठी सोमवारी २३ मार्च रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नांदगाव येथील मुंबई गोवा महामार्ग रोखणार, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

बागायतदारांना दोन दिवसांत नुकसान भरपाई : बागायतदारांना दोन दिवसांत नुकसान भरपाई मिळवून देतो, अशी ग्‍वाही पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिली होती. पण दहा दिवस उलटले तरीही त्‍याबाबत निर्णय झालेला नाही. राज्‍य शासन आंबा, काजू बागायतदारांची घोर फसवणूक करतंय. त्‍यामुळे रास्ता रोको आंदोलन होणारच असा इशारा शेट्टी यांनी दिला. येथील शासकीय विश्रामगृहात शेट्टी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्‍यांच्यासोबत कणकवली उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक यांच्यासह संजय नरे, संजय राऊत, गणेश वाळके, रामचंद्र लुडबे, रत्‍नाकर कोळंबकर, चंदू गावडे, सखाराम ठाकूर, चंदन मामघाडी, राहुल लुडबे, विलास लुडबे आदी आंबा, काजू बागायतदार उपस्थित होते.

हापूस आंब्याचे केवळ १० टक्‍के पीक शिल्‍लक : शेट्टी म्‍हणाले, "यंदाच्या हवमान बदलामुळे हापूस आंब्याचं केवळ १० टक्‍के पीक शिल्‍लक राहिलं आहे. त्‍यामुळे आंबा पिकाला हेक्‍टरी पाच लाख आणि काजू पिकाला तीन लाख रूपये भरपाई मिळावी, अशी आमची मागणी आहे. त्‍यासाठी यापूर्वी वेंगुर्ले आणि देवगड येथे मेळावे घेतले. तर ओरोस येथे जिल्‍हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. या मोर्चावेळी आलेल्‍या पालकमंत्र्यांनी दोन दिवसांत आंबा, काजू बागायतदारांना भरपाई मिळवून देतो अशी ग्‍वाही दिली होती. त्‍याला आज दहा दिवस झाले तरीही शासनानं निर्णय घेतलेला नाही. येत्‍या २५ मार्च रोजी अधिवेशन संपुष्‍टात येणार आहे. तरीही भरपाई देण्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्‍यामुळे आता आंबा बागायतदारांना रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.

'देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्‍वासनांवर आमचा विश्‍वास नाही' : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्‍वासनांवर आमचा विश्‍वास नाही. नोव्हेंबर महिन्यात त्‍यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणार अशी ग्‍वाही दिली होती. पण त्‍याची कोणतीही पूर्तता झालेली नाही. गेले महिनाभर आंबा, बागायतदार आंदोलनं करत आहेत. पण एका तरी आंबा, काजू बागायतदाराला बोलावून वस्तुस्थिती जाणून घेण्याची सरकारला आवश्‍यकता वाटलेली नाही. राज्‍यातले, कोकणातले आमदारांनी एकाही बागायतीमध्ये जाऊन नुकसानीची पाहणी केलेली नाही असंही राजू शेट्टी म्‍हणाले. येत्‍या २३ मार्च रोजी सकाळी साडे दहा वाजल्‍यापासून रास्ता रोको आंदोलन सुरू होणार असल्‍याचंही त्यांनी यावेळी सांगितल.

TAGGED:

MUMBAI GOA HIGHWAY
FARMER LEADER RAJU SHETTY
मुंबई गोवा महामार्ग रोखणार
शेतकरी नेते राजू शेट्टी
RAJU SHETTY ON BOGUS PESTICIDES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.