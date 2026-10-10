शेतात हळद, कागदावर सोयाबीन! महसूल कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीमुळं शेतकरी संकटात; बुलढाण्यातील संतापजनक प्रकार
बुलढाण्यातील केळवद येथे हळदीऐवजी सोयाबीनची (soybean) नोंद झाल्यानं शेतकरी गणेश निकम अडचणीत आले आहेत.
Published : October 10, 2026 at 8:57 PM IST
बुलढाणा : आधीच शेतकरी विविध संकटांना तोंड देताना हतबल झाला आहे. दुष्काळ, बाजारभाव, कर्जबाजारीपणा आणि नैसर्गिक आपत्ती या सगळ्यातून तो वाट काढत असताना आता महसूल विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीमुळं आणखी एक मोठा फटका बसला आहे. बुलढाणा जिल्ह्याच्या चिखली तालुक्यातील केळवद गावात एक संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. शेतकरी गणेश निकम यांनी आपल्या एक एकर शेतात हळदीची लागवड केली होती. मात्र पिक पेऱ्यावर हळदीऐवजी सोयाबीनची नोंद घेण्यात आली. ही चूक केवळ कर्मचाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणा आणि हलगर्जीपणामुळं झाली आहे, असा आरोप होत आहेत. या चुकीमुळं पीक कर्ज, पिक विमा आणि नुकसान भरपाई या तीनही लाभांमध्ये शेतकऱ्याला मोठा फटका बसण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सर्व्हेक्षण आणि पिक पेरा नोंदी प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सातबारावर हळद लागवडी ऐवजी सोयाबीन लागवड : केळवद येथील शेतकरी गणेश निकम यांच्या सातबारावर चुकीची पिक नोंद झाल्यामुळं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे. बँकेत पिक कर्ज घेण्यासाठी गेल्यावर त्यांना समजलं की त्याच्या सातबारावर हळद लागवडी ऐवजी सोयाबीन लागवड दाखवण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र त्याच्या शेतात हळद लावलेली आहे. शेतकऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, हळदीच्या पिकासाठी एक लाख रुपये कर्ज मिळतं, तर सोयाबीनसाठी केवळ 30 हजार रुपये मिळतात. त्यामुळं त्याला 70 हजार रुपये कमी मिळणार आहेत. पिक विम्याची अंदाजी रक्कम सुमारे चार लाख रुपये आहे. सातबारावर योग्य नोंद नसल्यास हा लाभही मिळणार नाही. शासनाकडून दुष्काळी मदत सोयाबीनच्या हिशोबाने येईल आणि हळदीचे उत्पन्नही नोंदीतून गेलेले असेल. एकूण लाखो रुपयांचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
पिक पेऱ्यावर सोयाबीनची नोंद : तलाठ्यांनी शेतकऱ्याला ‘मजुरीची भाषा’ वापरली आणि आता काही करता येणार नाही असं सांगितलं. शेतकऱ्यानं सांगितलं की, पिक पेरा करताना शेतात कोणताही कर्मचारी आला नव्हता. फोनवर विचारणा झाली होती. मात्र शेतकऱ्याने त्यांना सांगितलं होतं की, 40 गुंठे हळद आणि उरलेल्या क्षेत्रात सोयाबीन लावलेली आहे. पण पिक पेऱ्यावर सोयाबीनची नोंद झाली. या चुकीमुळं मला कर्ज, विमा आणि भरपाई या सगळ्यात नुकसान होणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी गांभीर्याने काम केलं नाही. आता चूक दुरुस्त व्हावी आणि दोषींवर कारवाई व्हावी, एवढीच मागणी आहे.”
शेतकऱ्यांचं जीवन उद्ध्वस्त? : शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. तुपकर म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत गांभीर्य नसलेल्या अशा कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी. अन्यथा आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, अशा हलगर्जीपणामुळं शेतकऱ्यांचं जीवन उद्ध्वस्त होऊ शकतं आणि याबाबत प्रशासनाने कठोर भूमिका घ्यावी. शेतकऱ्यांच्या हिताची पायमल्ली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना थेट जबाबदार धरले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई : चिखलीचे तहसीलदार विजय सवडे यांनी मात्र शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ दिलं जाणार नाही. तांत्रिक बाबी पूर्ण करून चूक दुरुस्त केली जाईल आणि या प्रकरणी चौकशी करून दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. या घटनेमुळं शेतकऱ्यांचा विश्वास आणखी डळमळीत होईल आणि आंदोलनाचे वारे वाहू शकते. बुलढाण्यातील हा प्रकार शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडं गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
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