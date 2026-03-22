4 गुंठ्यांत 'पुदिना' अन् 5 लाखाची कमाई; बीडच्या अंबाजोगाईत 'बाप-लेका'चा यशस्वी प्रयोग

शेती परवडत नाही, अशी ओरड होत असतानाच अंबाजोगाई शहरालगतच्या एका अल्पभूधारक शेतकऱ्यानं जिद्द आणि नियोजनाच्या जोरावर 'पुदिना शेती' (Mint Farming) करून नवा आदर्श निर्माण केलाय.

Published : March 22, 2026 at 3:48 PM IST

बीड : भारत हा कृषीप्रधान देश असून देशात मोठ्या प्रमाणावर शेती केली जाते. आता पारंपरिक शेतीबरोबर शेतात मोठ्या प्रमाणावर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. पारंपरिक शेतीसोबत आधुनिक पद्धतीचा संगम साधल्यास कमी क्षेत्रातूनही मोठं उत्पन्न मिळवता येतं. याचं उत्तम उदाहरण अंबाजोगाई येथील शेतकरी रामचंद्र बाळासाहेब चोपणे यांनी दाखवून दिलं आहे.

'बाप-लेक लखपती' होण्याचा मान : रामचंद्र चोपणे यांनी आपल्या शेतात पुदिनाची शेती करुन दाखवली आहे. अवघ्या 4 गुंठे जमिनीत लावलेल्या पुदिना पिकातून गेल्या 5 वर्षांत 5 लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळवत 'बाप-लेक लखपती' होण्याचा मान मिळवला आहे.

4 गुंठ्यांत केली पुदिन्याची लागवड : बाळासाहेब चोपणे यांची एकूण 20 गुंठे जमीन असून त्यात त्यांनी पेरू, आंबा आणि विविध फुलांची झाडे लावली आहेत. मात्र, 2020 मध्ये त्यांनी कोविड काळात 4 गुंठ्यांत पुदिन्याची लागवड केली. विशेष म्हणजे, या पिकासाठी ते कोणत्याही रासायनिक खताचा किंवा औषधाचा वापर करत नाहीत. पूर्णतः सेंद्रिय पद्धतीनं पीक जोपासल्यामुळं या पुदिन्याला चव आणि सुगंध उत्तम मिळतो, असं बाळासाहेब चोपणे यांनी सांगितलं.

बोअरवेलच्या पाण्यावर केली शेती : "पुदिना हे पीक नाजूक असले तरी त्याला पाण्याची नियमित गरज असते. चोपणे यांनी स्वतःच्या बोअरवेलच्या जोरावर हे पीक टिकवून धरलं आहे. व्यापारी किंवा मध्यस्थांना पुदिना न देत, आम्ही स्वतः आठवडी बाजारात जाऊन याची विक्री करतो. यातून दरमहा साधारण पाच हजार रुपयाचे निश्चित उत्पन्न मिळते. गेल्या पाच वर्षांत या छोट्याशा तुकड्यातून त्यांनी 5 लाखाचा टप्पा ओलांडला आहे, असं युवा शेतकरी प्रवीण चोपणे यांनी सांगितलं.

  • पुदिन्याचा असा होतो वापर : पुदिन्यामध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती असल्यानं त्याचा वापर चहा, बिर्याणी, पाणीपुरी, चटणी, ज्यूस आणि बर्गर अशा विविध खाद्यपदार्थांत मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यामुळं त्याला बाजारात बारमाही मागणी असते. कमी जमिनीत आणि शून्य खर्चात शाश्वत उत्पन्न देणारे हे पीक इतर शेतकऱ्यांसाठीही दिशादर्शक ठरत आहे.


