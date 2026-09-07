पिकातून डोलतोय विठ्ठल माझा विठ्ठल! धैंचा पिकातून 1 हेक्टर शेतात साकारली भव्य विठ्ठलाची प्रतिकृती
विठ्ठलाची भक्ती आणि शेतीवरील निष्ठा यांचं दर्शन अहिल्यानगरमधील शेतकऱ्यानं शेतामधून घडविलं आहे. अनेकांना पिकातून विठ्ठलाची प्रतिकृती साकारल्याचं पाहून आनंद वाटतोय.
Published : September 7, 2026 at 4:24 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 5:12 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- शेती हीच 'पंढरी' आणि काळी आई हीच 'विठाई' या भावनेला प्रत्यक्ष कृतीचे रूप देत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चणेगाव येथील कृषीभूषण शेतकरी डॉ. विठ्ठलदास बालकिसन आसावा यांनी आपल्या शेतात धैंचा पिकाच्या (एक प्रकारचे हिरवळीचे खत) माध्यमातून श्री विठ्ठलाची भव्य सजीव प्रतिकृती साकारली आहे. तब्बल 1 हेक्टर 65 आर अर्थात 16 हजार 380 चौरस मीटर क्षेत्रावर साकारण्यात आलेली ही अनोखी कृषी कलाकृती सध्या संगमनेर तालुक्यासह संपूर्ण परिसरात शेतकरी, ग्रामस्थ आणि भाविकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
संगमनेर तालुक्यातील चणेगाव येथील कृषीभूषण शेतकरी डॉ. विठ्ठलदास बालकिसन आसावा यांनी गट क्रमांक 383 मधील कृषी पंढरी आसावा फार्मवर डॉ. आसावा यांनी हा नाविन्यपूर्ण प्रयोग केला आहे. पूर्व-पश्चिम 195 मीटर लांब आणि दक्षिण-उत्तर 85 मीटर रुंद अशा अथांग क्षेत्रात हिरव्यागार धैंचा पिकाच्या सहाय्यानं विठ्ठलाची सुबक प्रतिकृती उभी करण्यात आली आहे. दूरवरून अथवा आकाशातून पाहिल्यास साक्षात पांडुरंग शेतात उभा असल्याचा विलोभनीय भास निर्माण होतो. शेतीच्या माध्यमातून विठ्ठलभक्तीचा संदेश देतानाच सेंद्रिय आणि शाश्वत शेतीचा महत्त्वपूर्ण विषय लोकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून करण्यात आला आहे.
विठ्ठलाची प्रतिकृती साकारण्यामागं काय आहे हेतू? सध्याच्या काळात रासायनिक खतांच्या तुटवड्यामुळे अथवा उपलब्धतेसाठी शेतकऱ्यांना तासनतास रांगेत उभे राहावं लागतं. या समस्येवर मात करण्यासाठी डॉ. आसावा यांनी खतासाठी रांगेत उभे राहण्यापेक्षा 'खतालाच शेतात उभे करा' असा आगळावेगळा विचार करायला लावणारा संदेश या प्रयोगातून दिला आहे. शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून हिरवळीच्या खतांचा वापर वाढवावा, जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवावी. त्याचबरोबर जमिनीचा ढासळत चाललेला पोत सुधारावा हाच या प्रयोगामागील मुख्य हेतू असल्याच कृषीभूषण शेतकरी डॉ. विठ्ठलदास बालकिसन आसावा यांनी सांगितलं आहे.
काय आहे अभिनव प्रयोग? आपल्या या अभिनव प्रयोगाबद्दल माहिती देताना डॉ. विठ्ठलदास बालकिसन आसावा म्हणाले की, धैंचा हे हिरवळीचे खत म्हणून वापरलं जाणारे अत्यंत महत्त्वाचं पीक आहे. साधारण 60 दिवसांचे असणारं हे पीक अपुऱ्या पावसावर आणि अत्यंत कमी पाण्यावर सहजतेनं येतं. जमिनीची सुपीकता वाढवणं, मातीतील सेंद्रिय कर्बाचं प्रमाण वाढवणं आणि जमिनीचे आरोग्य टिकवून ठेवण्यासाठी या पिकाला वेळेत मातीत गाडणं आवश्यक असतं. या पिकाचं महत्त्व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना पटावे, त्यांच्या विचारात सकारात्मकता आणि सक्रियता यावी, याच उद्देशानं आम्ही या पिकामध्ये श्री विठ्ठलाची 195 मीटर बाय 85 मीटर आकाराची प्रतिकृती साकारली आहे. अनेक शेतकरी बांधवांनी येथे भेट देऊन या उपक्रमाची पाहणी केली आहे. अनेकांनी हिरवळीच्या खताचं महत्त्व जाणून घेतलं आहे, असेही आसावा यांनी सांगितलं आहे.
कशी साकारली विठ्ठलाची प्रतिकृती- धैंचा हे द्विदल वर्गीय पीक जमिनीतील नत्राचे स्थिरीकरण करण्यास मदत करते. रासायनिक खतांचा अतिरेक टाळून सेंद्रिय आणि पर्यावरणपूरक शेतीकडे वळण्यासाठी हा प्रयोग अत्यंत मार्गदर्शक ठरत आहे. धार्मिक श्रद्धेला कृषी विज्ञानाची जोड देऊन शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करणारा हा उपक्रम संगमनेर भागातील शेती क्षेत्रासाठी नवा वस्तुपाठ ठरला आहे. विशेष म्हणजे, तब्बल 16 हजार 380 चौरस मीटर एवढ्या विस्तृत क्षेत्रावर धैंचा पिकातून साकारण्यात आलेली श्री विठ्ठलाची ही सजीव प्रतिकृती विश्वविक्रमासाठी नोंदविण्यात येणार आहे. त्यासाठीची अधिकृत प्रक्रिया सुरू झाली आहे असेही यावेळी कृषीभूषण शेतकरी डॉ. विठ्ठलदास बालकिसन आसावा यांनी सांगितले.
नावातील विठ्ठलासह शेतीवरील अगाध निष्ठा आणि पर्यावरण संवर्धनाची भूमिका यांचा सुंदर मिलाफ डॉ. आसावा यांनी या प्रयोगातून साधला आहे. भक्तीला शेतीची जोड आणि कृषी प्रयोगाला पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणारी ही कलाकृती संगमनेरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणारी ठरली आहे. महाराष्ट्रातील सर्वच शेतकऱ्यांसाठी मोठी प्रेरणा ठरत आहे.