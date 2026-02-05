ETV Bharat / state

कांद्याचा वांदा! शेतकऱ्याने चक्क कांद्यावर फिरवला रोटावेटर; कांद्याला भाव नसल्यानं शेतकरी हवालदिल

मुबलक पावसामुळे यावर्षी बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कांदा लागवड करण्यात आलीय, मात्र कांद्याला भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्याने शेतातच रोटर फिरवला.

The farmer literally ran a rotavator over the onions
कांद्याचा वांदा! शेतकऱ्याने चक्क कांद्यावर फिरवला रोटावेटर; कांद्याला भाव नसल्यानं शेतकरी हवालदिल (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 5, 2026 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीड- कांद्याला भाव नाही, केलेला खर्चही निघेना, यामुळे बीडच्या जैताळवाडी गावातील शेतकरी भास्कर केसकर यांनी 2 एकर कांद्याच्या पिकावर रोटावेटर फिरवलाय. ढगाळ वातावरणामुळे अगोदरच कांद्यावर अनेक कीड आणि रोग आले होते. यात लागवड आणि फवारणीसाठी लागलेल्या खताचा खर्चही निघत नाही. पुन्हा काढणीचा खर्च नको म्हणून उभ्या कांद्याच्या पिकावर शेतकऱ्याने ट्रॅक्टर फिरवलाय. एक एकर कांदा लागवड केली, त्याला 50 ते 70 हजार रुपये खर्च झालाय. मात्र उत्पन्न काहीच निघत नसल्याने आता आम्ही अडचणीत सापडला आहोत. जर कांद्याला भाव द्यायचा नसेल तर आम्हाला गांजा लागवडीची परवानगी द्या ही आमची मागणी आहे.


सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करतंय - सध्या कांद्याला 10 ते 11 रुपये किलो भाव मिळत आहे. आम्हाला कमीत कमी 30 रुपये किलोप्रमाणे तरी भाव हवा आहे, तेव्हा कुठेतरी आमचा झालेला खर्च तरी निघेल, सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. खताचे भाव गगनाला भिडले आहेत, औषधाचे भावही गगनाला भिडले आहेत. सरकार मात्र याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही हे सरकार शेतकऱ्याचं नाही. शेतकऱ्याला दोन्ही बाजूने मारायचं हे सरकार अडाणी अंबानीचं आहे, त्यांचं कर्ज माफ करतंय. आम्ही आत्महत्या करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झालीय, या खर्चाच्या तुलनेत कमीत कमी 30 रुपये किलो तरी भाव आम्हाला हवा आहे. आम्हाला नोकरीत संधी द्या, आम्हाला गांजा लागवडीसाठी परवानगी द्या, असंही शेतकरी म्हणतायत.

कांद्याचा वांदा! शेतकऱ्याने चक्क कांद्यावर फिरवला रोटावेटर; कांद्याला भाव नसल्यानं शेतकरी हवालदिल (Source- ETV Bharat)



कांदा लागवडीसाठी प्रति एकरी 60 ते 70 हजार रुपये खर्च- मी पाच एकर क्षेत्रावर कांदा लागवड केलीय, मात्र या कांदा लागवडीसाठी प्रति एकरी 60 ते 70 हजार रुपये खर्च होतो. मात्र उत्पन्न काहीच निघत नाही, सरकार नुसतं आश्वासन देते. मात्र शेतकऱ्यांना कुठलीही सवलत नाही. खताचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. औषधाचे भावदेखील गगनाला भिडलेले आहेत. 10 वर्षांपूर्वी युरियाचं खताचं पोतं 150 रुपयाला होते, मात्र आता तेच 600 रुपयाला झालंय आणि इतरही खताचे आणि औषधाचे बियाणाचे भाव वाढलेत, मात्र शेतकऱ्यांच्या मालाला भावच नाही. आमच्या कांद्याला कमीत कमी 30 रुपये किलोप्रमाणे भाव लागला पाहिजे, असंही शेतकरी सांगतात.



कांद्याला भाव नसल्यामुळे आम्ही अडचणीत - मी कांदा लागवड केलेली आहे. मात्र कांद्यासाठी खर्च भरपूर झाला, आता कांद्याला भाव नसल्यामुळे आम्ही अडचणी सापडलोय. सरकारने कांद्यावरील बंदी उठवावी ही आमची मागणी आहे आणि कांद्याला योग्य दर द्यावा. शेतकरी अडचणीत सापडलाय, त्यामुळे सरकारने आम्हाला मदत करावी ही आमची मागणी आहे, असंही तरुण शेतकरी म्हणालेत.



हेही वाचाः

नव्या महापौराची उत्सुकता संपली, केवळ औपचारिकता बाकी; श्रीचंद तेजवानी होणार अमरावतीचे महापौर

सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधीच बेकायदेशीर आणि संविधानाच्या विरोधात? वर्धेतील वकिलानं लिहिलं राज्यपालांना पत्र

TAGGED:

ONIONS PRICE
ONIONS
कांदा उत्पादन
ONION CROP DESTROYED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.