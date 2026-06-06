कर्जमाफी नव्हे... ही तर वसुलीची योजना, कठोर अटींमुळे शेतकरी संघटना आक्रमक; जीआरची होळी करून निषेध
बीड जिल्ह्यात विविध ठिकाणी शेतकरी संघटनांकडून राज्य शासनाने काढलेल्या कर्जमाफीच्या शासन निर्णयाची होळी करून निषेध नोंदविण्यात येत आहे.
Published : June 6, 2026 at 5:41 PM IST
बीड : राज्य सरकारनं जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेबाबत जिल्ह्यात नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. कर्जमाफीसाठी घालण्यात आलेल्या विविध नियम व अटींमुळे अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना होत नसल्याचं संघटनांचं म्हणणं आहे.
याच पार्श्वभूमीवर बीड जिल्ह्यात विविध ठिकाणी शेतकरी संघटनांकडून राज्य शासनाने काढलेल्या कर्जमाफीच्या शासन निर्णयाची होळी करून निषेध नोंदविण्यात येत आहे. कर्जमाफीतील जाचक अटी तत्काळ रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
'कर्जमाफी नव्हे... ही तर शेतकऱ्यांकडून वसुली करण्याची योजना': शेतकरी कामगार संघटनेचे जिल्हा सचिव नारायण गोळे यांनी राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेवर तीव्र टीका केली. मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा ही प्रत्यक्षात कर्जमाफी नसून शेतकऱ्यांकडून वसुली करण्याची योजना असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कर्जमाफीसाठी घालण्यात आलेल्या अटी व शर्तींमध्ये बीड जिल्ह्यातील एकही शेतकरी बसू शकत नसल्याचं ते म्हणाले. बीड जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण वाढत असताना सरकारनं जाचक अटींसह कर्जमाफी जाहीर केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मोठमोठ्या भांडवलदारांना कर्जमाफी देताना कोणत्याही अटी घालण्यात आल्या नाहीत, मात्र शेतकऱ्यांच्या बाबतीत विविध नियम व अटी लावण्यात आल्याची टीका त्यांनी केली. शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीनं या कर्जमाफीचा जाहीर निषेध करत असून सरकारविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
'कर्जमाफी करायची असेल तर ती सरसकट करा' : दरम्यान, शेतकरी नेते मोहन गुंड यांनीही सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. सरकारची कर्जमाफी देण्याची नियत नसून विविध अटी व नियम लावून प्रक्रियेला विलंब केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सध्या पेरणीचा हंगाम सुरू असून शेतकऱ्यांना पैशांची गरज आहे. कर्जमाफी वेळेत मिळाल्यास शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज घेणं शक्य होईल, असं ते म्हणाले. कर्जमाफी करायची असेल तर ती सरसकट करावी. शासकीय सेवेत असलेल्या शेतकऱ्यांना वगळण्याचा निर्णय घेतला तरी चालेल, मात्र सर्वसामान्य शेतकऱ्यांवर विविध अटी व नियम लादू नयेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
'विविध नियम व अटींमुळे 80 टक्के शेतकरी वंचित राहणार': किसान सभेचे शेतकरी नेते अजय बुरांडे यांनी राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेवर टीका करत ही घोषणा शेतकऱ्यांच्या हिताची नसल्याचा आरोप केला. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं कर्जमाफीची घोषणा केली होती. 30 जूनपर्यंत निर्णय घेण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. तसेच पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय मार्गी लावू, असंही सांगण्यात आलं होतं. शेतकऱ्यांचे सातबारा कोरे करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं, मात्र प्रत्यक्षात ते फसवं ठरल्याचं त्यांनी म्हटलं.
ही कर्जमाफीची घोषणा नसून शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुली करण्याची योजना असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कर्जमाफीसाठी घालण्यात आलेल्या विविध नियम व अटींमुळे सुमारे 80 टक्के शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांनी आतापर्यंत अनेक घोषणा केल्या असून हीदेखील त्याच घोषणांच्या मालिकेतील आणखी एक घोषणा असल्याची टीका बुरांडेंनी केली. 2017 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत 34 हजार 500 कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी त्यापेक्षा कमी प्रमाणात झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावानं जाहीर करण्यात आलेली 36 हजार 500 कोटी रुपयांची कर्जमाफीही फसवी असल्याचा दावा त्यांनी केला. किसान सभेच्या वतीनं या कर्जमाफी योजनेचा जाहीर निषेध करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं.
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