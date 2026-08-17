उमाळ्याच्या उमा-महेश्वर मंदिरात श्रावण सोमवारी भक्तीचा महापूर, हजारो वर्षांची परंपरा आजही कायम
उमा-महेश्वर मंदिराची रचना देखील अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या मंदिरावर पारंपरिक पद्धतीचा कळस नसल्याचं सांगितलं जातं.
Published : August 17, 2026 at 6:19 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 8:12 PM IST
जळगाव : जळगाव-औरंगाबाद महामार्गालगत असलेल्या उमाळे गावातील प्रसिद्ध उमा-महेश्वर शिवमंदिरात श्रावण महिन्याच्या पहिल्याच सोमवारी भक्तीचा महापूर पाहायला मिळाला. पहाटेपासूनच भगवान महादेवाच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मंदिर परिसरात मोठी गर्दी केली होती. 'हर हर महादेव', 'बम बम भोले'च्या जयघोषाने संपूर्ण मंदिर परिसर दुमदुमून गेला. खानदेशातील जागृत आणि श्रद्धास्थान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्राचीन देवस्थानाला श्रावण महिन्यात विशेष महत्त्व प्राप्त होतं.
जळगाव शहरापासून काही अंतरावर उमाळे गाव आहे. हे गाव महामार्गापासून अवघ्या अर्ध्या किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे जळगावसह परिसरातील विविध गावांमधून भाविक मोठ्या संख्येने उमा-महेश्वराच्या दर्शनासाठी इथे दाखल होतात. विशेषतः श्रावण सोमवार, महाशिवरात्री आणि इतर धार्मिक सणांच्या दिवशी मंदिर परिसरात भाविकांची मोठी मांदियाळी पाहायला मिळते.
वैशिष्ट्यपूर्ण आकाराची स्वयंभू पिंड -: उमा-महेश्वर मंदिरातील शिवपिंड ही या देवस्थानाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य मानले जाते. ग्रामस्थांच्या सांगण्यानुसार, ही पिंड स्वयंभू आहे. तिचा आकार इतर ठिकाणच्या शिवपिंडींपेक्षा वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. उमा म्हणजे माता पार्वती आणि महेश्वर म्हणजे भगवान शंकर, असा या देवस्थानाच्या नावाचा अर्थ सांगितला जातो.
स्थानिक आख्यायिकेनुसार, हजारो वर्षांपूर्वी भगवान शंकरांनी या परिसरात वास्तव्य केलं होतं. याच काळाशी या पवित्र स्थळाचा संबंध जोडला जातो. कालांतराने एका ग्रामस्थाला या ठिकाणी शिवपिंड आढळून आली. त्यानंतर तिची पूजा-अर्चा सुरू करण्यात आली. तेव्हापासून हे ठिकाण उमा-महेश्वराचे जागृत देवस्थान म्हणून प्रसिद्ध झाले.
मंदिराला कळस नाही;सूर्यकिरणांतून देवाचं दर्शन:- उमा-महेश्वर मंदिराची रचना देखील अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या मंदिरावर पारंपरिक पद्धतीचा कळस नसल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे सूर्याच्या किरणांना थेट देवाच्या पिंडीपर्यंत पोहोचता येते आणि सूर्यदेवाच्या साक्षीने महादेवाचं दर्शन घडतं, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. मंदिराचं हे वैशिष्ट्य पाहण्यासाठीही अनेक भाविक उत्सुक असतात.
पांडवकालीन असल्याची आख्यायिका :- उमा-महेश्वर मंदिराचा संबंध पांडवकालीन आख्यायिकेशी जोडला जातो. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, पांडवांनी अज्ञातवासाच्या काळात या परिसरात वास्तव्य केलं असावं आणि एकाच ठिकाणी भगवान शंकर आणि माता पार्वतीचे दर्शन व्हावं, या उद्देशानं या मंदिराची निर्मिती झाली असावी, अशी आख्यायिका सांगितली जाते. मात्र या मंदिराच्या इतिहासाची अधिकृत आणि सविस्तर माहिती आजही उपलब्ध नसल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. तरीही श्रद्धा, परंपरा आणि स्थानिक आख्यायिकांमुळे या देवस्थानाचे महत्त्व अनेक पिढ्यांपासून कायम आहे.
हजार वर्षांपूर्वीच्या वडाच्या झाडांची साक्ष -: मंदिर परिसरातील प्राचीन वृक्षदेखील या ठिकाणच्या ऐतिहासिकतेची साक्ष देताना दिसतात. उमा-महेश्वराच्या पिंडीजवळ 2 मोठे वडाचे वृक्ष आहेत. त्यासोबत कडुनिंब आणि चिंचेची झाडेही परिसरात आहेत. यातील वडाची झाडं तब्बल हजार वर्षांपूर्वीची असल्याचं स्थानिकांकडून सांगितले जातं. या प्राचीन वृक्षांच्या सावलीत भाविक काही काळ विसावतात आणि मंदिर परिसरातील शांत, आध्यात्मिक वातावरणाचा अनुभव घेतात.
श्रावणात महिनाभर भक्तांची गर्दी :- उमा-महेश्वर देवस्थानात श्रावण महिन्याला विशेष महत्त्व आहे. संपूर्ण श्रावण महिनाभर येथे धार्मिक वातावरण पाहायला मिळतं. प्रत्येक सोमवारी भाविकांची संख्या वाढत जाते. पहाटेपासून दर्शनासाठी रांगा लागतात. भाविकांकडून महादेवाला बेलपत्र, दूध, जल, फुले अर्पण करून अभिषेक आणि पूजा-अर्चा केली जाते.
यंदाही श्रावणाच्या पहिल्या सोमवारी मंदिर परिसरात मोठी गर्दी झाली. महिला, ज्येष्ठ नागरिक, तरुण आणि लहान मुलांसह हजारो भाविकांनी उमा-महेश्वराचे दर्शन घेतलं. अनेक भाविकांनी नवस फेडण्यासाठी तसेच मनोकामना पूर्ण व्हावी यासाठी मंदिरात पूजा केली.
मंदिर परिसराला यात्रेचे स्वरूप :- श्रावण सोमवार असल्याने उमाळे येथील मंदिर परिसराला अक्षरशः यात्रेचे स्वरूप आले होते. परिसरात विविध प्रकारची दुकाने, पूजेचे साहित्य, फुलं, बेलपत्र, प्रसाद आणि खाद्यपदार्थांचे स्टॉल दिसून आले. भाविकांच्या गर्दीमुळे संपूर्ण परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झालं होतं.
उमा-महेश्वर हे केवळ धार्मिक स्थळ नसून खानदेशातील अनेक कुटुंबांच्या श्रद्धेचं केंद्र आहे. पिढ्यान् पिढ्या या मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची परंपरा आजही कायम आहे. इतिहासाच्या ठोस नोंदी कमी असल्या, तरी स्थानिक आख्यायिका, स्वयंभू शिवपिंड, प्राचीन वृक्ष आणि हजारो वर्षांची श्रद्धा यामुळे उमाळ्याचे उमा-महेश्वर मंदिर आजही भाविकांच्या मनात विशेष स्थान टिकवून आहे.
श्रावणाच्या पहिल्याच सोमवारी झालेल्या भाविकांच्या गर्दीने पुन्हा एकदा या जागृत देवस्थानाची महती अधोरेखित केली. हर हर महादेवच्या जयघोषाने दुमदुमलेला उमाळे परिसर आणि महादेवाच्या दर्शनासाठी आलेली हजारो भाविकांची मांदियाळी हेच या प्राचीन देवस्थानाच्या श्रद्धेचे जिवंत चित्र ठरले.
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