ETV Bharat / state

शंभर एकर जागा, तीन लाख वऱ्हाड, मुख्यमंत्री ते सरपंच! साधेपणाचा संदेश देणाऱ्या इंदोरीकर महाराजांच्या घरात शाही लग्नसोहळ्याची धूम

प्रसिद्ध कीर्तनकार इंदोरीकर महाराज यांच्या मुलीच्या शाही विवाहसोहळ्याची जय्यत तयारी सुरू आहे. रविवारी हा सोहळा पार पडणार आहे.

इंदोरीकर महाराजांच्या मुलीच्या शाही विवाहसोहळ्याची तया्री (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 2, 2026 at 4:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी - साखरपुड्यापेक्षा लग्न दणक्यात करणार, असं म्हणणाऱ्या प्रसिद्ध कीर्तनकार इंदोरीकर महाराज यांच्या मुलीच्या शाही विवाहसोहळ्याची जय्यत तयारी सध्या पाहायला मिळत आहे. संगमनेर तालुक्यातील गुंजाळवाडी येथे तब्बल शंभर एकर जागेत भव्य शामियाना मंडप उभारण्यात आला असून, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर सजावट, लाईटिंग आणि पाहुण्यांसाठी विविध सोयीसुविधांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री ते गावच्या सरपंचांपर्यंत अनेक मान्यवरांना या विवाहसोहळ्याचं निमंत्रण देण्यात आलं आहे.

इंदोरीकर महाराजांच्या मुलीच्या शाही विवाहसोहळ्याची तया्री (ETV Bharat Reporter)

समाजाला साधेपणाचा संदेश देतात - प्रसिद्ध कीर्तनकार निवृत्ती देशमुख उर्फ इंदोरीकर महाराज हे आपल्या कीर्तनातून समाजाला साधेपणाचा संदेश देत असतात. लग्न साधे करा, लग्न साधे केल्यानंतर देखील मुलं होतात आणि पैसा जपून ठेवा, असा उपदेश ते वारंवार करतात. मात्र, त्यांच्या मुलीच्या साखरपुड्यात मोठ्या प्रमाणावर खर्च झाल्यानं त्यांना टीकेला सामोरं जावं लागलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर आता होत असलेल्या या भव्य लग्नसोहळ्यामुळं पुन्हा एकदा चर्चा रंगू लागल्या आहेत.

इंदोरीकर महाराजांच्या मुलीच्या शाही विवाहसोहळ्याची तया्री (ETV Bharat Reporter)

तीन लाख लोकांच्या उपस्थितीची व्यवस्था - इंदोरीकर महाराज यांच्या मुलीचा विवाह 3 मे रोजी पार पडणार असून, सोहळ्याच्या तयारीची जोरदार लगबग सुरू आहे. गुंजाळवाडी येथे उभारण्यात आलेल्या या मंडपात सुमारे तीन लाख लोकांच्या उपस्थितीची व्यवस्था केल्याचं सांगितलं जात आहे. पाहुण्यांसाठी जेवण, पिण्याचे पाणी, पार्किंग आणि इतर आवश्यक सुविधांचं नियोजन करण्यात आलं आहे.

इंदोरीकर महाराजांच्या मुलीच्या शाही विवाहसोहळ्याची तया्री (ETV Bharat Reporter)

रविवारी होणार विवाहसोहळा संपन्न - मुलगी ज्ञानेश्वरी हिचा साहिलबरोबर विवाह होणार आहे. हा विवाहसोहळा सायंकाळी 6.50 वाजता पार पडणार असून, त्याआधी सायंकाळी साडेचार ते साडेसहा या वेळेत कीर्तनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. तसंच हळदी समारंभ मालपाणी लॉन्स येथे शाही थाटात पार पडणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळं हा विवाहसोहळा सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

TAGGED:

INDURIKAR MAHARAJ DAUGHTER
DNYANESHWARI MARRIAGE
इंदोरीकर महाराज मुलगी शाही विवाह
इंदोरीकर महाराज
INDURIKAR MAHARAJ DAUGHTER MARRIAGE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.