सोलापुरात प्रसिद्ध उद्योजक सुनील सदारंगानी यांची आत्महत्या, आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या केल्याची चर्चा

प्रसिद्ध उद्योजक सुनील सदारंगानी यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती आहे. आर्थिक विवंचनेतून त्यांनी आत्महत्या केल्याची चर्चा आहे.

प्रातिनिधिक चित्र, इन्सेटमध्ये सुनील सदारंगानी
प्रातिनिधिक चित्र, इन्सेटमध्ये सुनील सदारंगानी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 6, 2026 at 8:48 PM IST

2 Min Read
सोलापूर - शहरात जवळपास वीस वर्षांपूर्वी मुलतानी बेकरी म्हणून प्रसिद्ध होती. महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश अशा तीन ते चार राज्यात मुलतानी बेकरी उद्योग पसरला होता. काळानुसार हळूहळू या उद्योगाची घसरण होत गेली आणि आर्थिक तसंच कौटुंबिक वादात बेकरीला कुलूप लागलं. या मुलतानी बेकरीचे मालक सुनील सदारंगानी यांनी गुरुवारी सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमाराला सोलापूर विजयपूर महामार्गावर आत्महत्या केली आहे. या घटनेची नोंद विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात दाखल झाली आहे. आत्महत्या करण्याअगोदर सुनील सदारंगानी यांनी सतराव्या मजल्यावर चढून हात जोडत प्रार्थना करत असल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड वायरल झाले आहेत.

आत्महत्या करण्यात अगोदरचा व्हिडिओ वायरल - प्रसिद्ध उद्योजक सुनील सदारंगानी हे आत्महत्या करण्यापूर्वी इमारतीच्या सतराव्या मजल्यावर थांबून हात जोडून प्रार्थना करत होते, खाली झोपून झोकून देण्याचा प्रयत्न करत होते. पनाश अपार्टमेंटमधील एका व्यक्तीनं त्यांना समजावून खाली आणलं होतं. सुनील यांनी त्यांच्या हाताला झटका देत पुन्हा ते वर गेले आणि आत्महत्या केली. ही आत्महत्या का केली, ते तणावात होते का, याबाबत सविस्तर तपास विजापूर नाका पोलीस ठाण्याचे वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक दादा गायकवाड करत आहेत.


व्हिडिओ पाहून हळहळ - गुरुवारी 5 फेब्रुवारी रोजी दुपारी चारच्या सुमारास सुनील सदारंगानी पनाश इमारतीच्या १७ व्या मजल्यावर चढले. एक व्यक्ती हात जोडून उभा राहिल्याचे काही लोकांना दिसून आले. अपार्टमेंटच्या बाजूने जाणाऱ्या लोकांनी व्हिडिओ करून सोशल मीडियावर व्हायरल केला. इमारतीवरील व्यक्ती ही सोलापुरातील प्रसिद्ध व्यावसायिक सदारंगानी आहेत याची कुणालाच कल्पना नव्हती. सुरुवातीला सदारंगानी हे इमारतीच्या अगदी कोपऱ्यावर येऊन फिरत होते. रस्त्यावरून पाहणाऱ्या व्यक्तींकडून ही माहिती एकाकडून दुसऱ्यापर्यंत पोहोचली. त्यांचा इमारतीच्या सतराव्या मजल्यावर फिरतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड वायरल झाला आहे. मुलतानी बेकरीच्या मालकाने आत्महत्या केली आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले व्हिडिओ सुनील सदारंगानी यांचे आहेत याची माहिती वाऱ्यासारखी सोलापुरात पसरली. त्यानंतर अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली.

गाडीच्या नंबर प्लेटवरून उद्योजकाबाबत मिळाली माहिती - गुरुवारी दुपारी चारच्या सुमारास ही घटना घडली असूनही रात्री उशिरापर्यंत त्यांची ओळख पटली नव्हती. गाडीच्या नंबर प्लेटवरून त्यांची ओळख विजापूर नाका पोलिसांनी समोर आणली. सुनील मोतीलाल सदारंगानी (वय ५९, रा. मूळ सोलापूर, सध्या पुणे) असं त्यांचं नाव आहे. सोलापूर शहरात ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरल्यानंतर घटनास्थळी परिसरातील नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती.


नातेवाईकांना देखील कल्पना नव्हती - सुनील सदारंगानी काही वर्षांपूर्वी सोलापुरातून पुणे येथे राहण्यास गेले होते. मागील काही दिवसांपासून तणावात होते अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. त्यातूनच त्यांनी आत्महत्या केली, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. या घटनेची माहिती विजापूर नाका पोलिसांना कळताच तेथील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दादा गायकवाड, पोलीस निरीक्षक सुशांत वराळे विलास घुगे हे घटनास्थळी गेले. तेव्हा ते रक्ताच्या थारोळ्यात छिन्नविछिन्न अवस्थेत आढळले. त्यानंतर विजापूर नाका पोलिसांनी रुग्णवाहिकेतून त्यांना रुग्णालयात दाखल केलं.

टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).

