प्रसिद्ध आयुर्वेदिक तज्ञ डॉ. मनीषा जेजुरकर यांची आत्महत्या, कारण अद्याप अस्पष्ट

नाशिक शहरातील प्रसिद्ध आयुर्वेदिक तज्ञ डॉक्टर मनीषा जेजुरकर यांनी आपल्या राहत्या घरात आत्महत्या केली.

Ayurvedic expert Dr Manisha Jejurkar suicide
आयुर्वेदिक तज्ञ डॉ. मनीषा जेजुरकर यांची आत्महत्या (ETV Bharat Reporter)
Published : March 7, 2026 at 5:41 PM IST

नाशिक - शहरातील प्रसिद्ध आयुर्वेदिक तज्ञ डॉक्टर मनीषा जेजुरकर यांनी आपल्या राहत्या घरात आत्महत्या करत जीवनयात्रा संपल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. डॉ. मनीषा जेजुरकर यांचे पती डॉ. निलेश जेजुरकर हे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात मनोविकार तज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत.

डॉक्टर मनीषा जेजुरकर यांची आत्महत्या - पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डॉक्टर मनीषा जेजुरकर (वय 40) या जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील मनोविकार तज्ञ डॉक्टर निलेश जेजुरकर यांच्या पत्नी होत्या. त्यांनी शुक्रवारी सायंकाळच्या सुमारास डी के नगर, गंगापूर रोड येथील त्यांच्या राहत्या घरी आत्महत्या केली. कुटुंबातील सदस्यांनी त्यांना बेशुद्ध अवस्थेत उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं होतं. मात्र, रुग्णालयातील डॉ. श्रावणे यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केलं.

वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ - डॉक्टर मनीषा जेजुरकर यांनी टोकाचं पाऊल का उचललं याबाबत अद्याप माहिती मिळू शकली नाही. याप्रकरणी गंगापूर पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. या घटनेमुळं वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

डॉक्टर मनीषा जेजुरकर यांचं सामाजिक कार्य - डॉक्टर मनीषा जेजुरकर या प्रसिद्ध आयुर्वेदिक तज्ञ होत्या. पंचकर्म,स्त्री रोग, स्कीन व हेअर केअर यामध्ये त्या काम करत होत्या. तसंच गरजू महिलांसाठी मासिक पाळी, आरोग्यबाबत मार्गदर्शन कार्यशाळेत त्या नेहमीच सहभागी होत असत.

कुटुंबीयांचे जबाब नोंदवणार - "डॉक्टर मनीषा जेजुरकर या प्रसिद्ध आयुर्वेदिक तज्ञ होत्या. त्यांच्या घरातून आम्हाला कुठलीही सुसाईड नोट सापडली नाही. याबाबत आम्ही प्रथमदर्शी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. मात्र, या प्रकरणात कुटुंबीय, नातेवाईक तसंच परीचितांचे जबाब नोंदवले जाणार आहेत," अशी माहिती गंगापूर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मधुकर कड यांनी दिली.

संपादकांची शिफारस

