प्रसिद्ध अभिनेत्री जया प्रदा साई चरणी नतमस्तक; म्हणाल्या "...म्हणून होते आमची चिडचीड"
शुक्रवारी प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि माजी खासदार जया प्रदा यांनी साई समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी साई संस्थानच्या वतीनं त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
Published : December 5, 2025 at 7:08 PM IST|
Updated : December 5, 2025 at 7:25 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि माजी खासदार जया प्रदा यांनी शुक्रवारी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी जया प्रदा यांनी साईबाबांच्या माध्यन्ह आरतीला हजेरी लावली. साई संस्थानच्या वतीनं जया प्रदा यांचा शाल आणि साईमूर्ती देऊन सत्कार करण्यात आला.
या जन्मात आता दुसरं काही नको : "मी बॉलीवूडमध्ये आल्यापासून आतापर्यंत अनेकवेळा शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आले आहे. आज साईबाबांच्या माध्यन्ह आरतीला उपस्थित राहण्याचा योग आला. आरती करून मला खूप समाधान मिळालं. सुरुवातीला मी शिर्डीला येत होते, त्यावेळी मंदिराचा एवढा विकास झाला नव्हता. सध्या साई मंदिराचा विकास झाला आहे. साई संस्थाननं व्हिआयपी आणि सर्वसामान्य भाविकांची दर्शनव्यवस्था खूप चांगली केली आहे. एवढी गर्दी असतानाही भाविकांना साईंचं समाधानकारक दर्शन मिळत आहे. आज साईबाबांच्या आरतीवेळी पुजारी जेव्हा आरती गात होते. तेव्हा असं वाटलं की या जन्मात आता दुसरं काही नको," अशी भावना जया प्रदा यांनी व्यक्त केली.
ज्येष्ठ अभिनेते सुधीर दळवींना साई संस्थानची मदत : मावळणाऱ्या सूर्याला कोणी नमस्कार करत नाही, असं म्हणत जया प्रदा यांनी ज्येष्ठ अभिनेते सुधीर दळवी यांच्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. "शिर्डी साईबाबा या चित्रपटात साईबाबांची भूमिका साकारणारे सुधीर दळवी मागील काही दिवसांपासून आजारी असून त्यांच्यावर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. त्यांना मदत करण्यासाठी काहीजण पुढं आले. सुधीर दळवींनी पडद्यावर साईबाबांना जिवंत केलं. अशा कलाकाराला अडचणीच्या वेळी साईबाबा संस्थान आणि ग्रामस्थांनी मदत केली, हे पाहून समाधान वाटलं. अभिनेता सुधीर दळवी यांच्या उपचारासाठी साईबाबा संस्थान 11 लाख रुपयांची मदत करणार आहे. संस्थानाला मोठे आर्थिक निर्णय घेताना अथवा मदत करताना न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असते. न्यायालयानं सुधीर दळवी यांना मदत करण्यास संस्थानला परवानगी दिल्यानं लवकरच ही मदत दिली जाणार आहे. सुधीर दळवी लवकरात लवकर बरे व्हावेत," अशी प्रार्थना जया प्रदा यांनी साई चरणी केली.
धर्मेंद्र यांची मीही मोठी फॅन : "धर्मेंद्र एक आयकॉन, आर्टिस्ट आणि अभिनेता होते. त्यांच्या भूमिका पाहून लोक प्रेरित व्हायचे. बॉलिवूडमध्ये ते ही-मॅन म्हणून ओळखले जात होते. मी चित्रपटात काम करत नव्हते तेव्हा धर्मेंद्र यांचे सर्व चित्रपट पाहिलेत. धर्मेंद्र यांचा अंदाज आणि स्टाईल पुन्हा येणार नाही. असा अभिनेता पुन्हा बॉलीवूडमध्ये होणार नाही," असं म्हणत जया प्रदा यांनी दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या स्मृतींना उजाळा दिला.
सेलिब्रिटींना प्रायव्हसीची गरज : "सेलिब्रिटींनाही मोकळीक हवी असते. चित्रपटात काम करताना वेळ कमी मिळतो. जेव्हा काही काळासाठी जेवणासाठी ब्रेक मिळतो, त्यावेळी काही लोक आम्ही जेवण करत असतानाचे व्हिडिओ बनवतात आणि ते दाखवतात. त्यामुळं आमची प्रायव्हसी कमी होते. याची आम्हाला चीड येते. आम्हालाही वैयक्तिक गोष्टींची गरज आहे," असं जया प्रदा यांनी सांगितलं.
