इंग्रजकालीन कटरची आजोबानंतर मुलगा अन् आता नातू चालवतो परंपरा : दरररोज होते 'इतकी' चारा कटाई
अमरावतीत मागील 73 वर्षापासून कुट्टी बनवण्याचा व्यवसाय करण्यात येत आहे. ब्रिटीशकालीन मशीनवर गावंडे कुटुंबीयांनी हा व्यवसाय सुरू केला.
Published : November 5, 2025 at 5:46 PM IST
अमरावती : एका पिढीकडून दुसऱ्या आणि पुढं तिसऱ्या पिढीकडं येणारा व्यवसाय हा निश्चितच भरभराटीचा असतो. अमरावती जिल्ह्यात अचलपूर शहरात 73 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1952 मध्ये दौलतराव गावंडे यांनी सुरू केलेला चार कटाईचा व्यवसाय आज तिसऱ्या पिढीत देखील सुरू आहे. दिवसभरात एक हजार क्विंटल चारा गावंडे यांच्या चारा कटाई मशीनमधून बाहेर निघतोय. त्यामुळे इंग्रजकालीन कटरची परंपरा जोपासणाऱ्या या कटरनं अनेक शेतकरी चारा कटई करुन नेतात.
इंग्रजकालीन आहे चारा कटर : गावात मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या जनावरांना चारा उपलब्ध व्हावा, या उद्देशानं अचलपूर इथले रहिवासी दौलतराव गावंडे यांनी चारा कटाईचं काम सुरू केलं. चारा कटाईसाठी त्यांनी 1952 मध्ये पहिल्यांदा विजेवर चालणारं कटर खरेदी केलं. ते इंग्रजकालीन कटर देश स्वतंत्र झाल्यावर देखील अचलपूरमध्ये जोरात चालायला लागलं. दौलतराव गावंडे यांच्यानंतर त्यांचे पुत्र भास्करराव गावंडे आणि आता नातू ललित गावंडे या चारा कटाई यंत्राद्वारे गाई म्हशींसाठी कुट्टी तयार करून देण्याचा व्यवसाय करत आहेत. "चारा कटाई मशीन एकाबाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला माणसांसाठी पीठ दळून देणारी गिरणी पण चालवतो आहे," असं ललित गावंडे "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हणाले.
पशुपालक आणतात चारा : "शेतातील ज्वारी, मका असा चारा पशुपालक चारा कटर मशिनवर आणतात. शेतकऱ्यांनी आणलेला चारा या मधून बारीक कापून देण्याचं काम आमचं आहे. एक पोतंभर कुट्टी 20 रुपयाप्रमाणं आम्ही कापून देतो. अनेकदा केळीची पानं पण पशुपालक आणतात हे पानं मिश्रित असणारी कुट्टी गायी, म्हशी आवडीनं खातात. दिवसा सकाळपासून रात्रीपर्यंत असं दिवसभरात आमच्या या चारा कटरमधून एक हजार किलो कुट्टी कापली जाते," असं ललित गावंडे यांनी सांगितलं. अचलपूरसह लगतच्या गावातील पशुपालक देखील आमच्या इथं कुट्टी कापून नेतात, असं ललित गावंडे म्हणाले.
दुधाच्या प्रमाणात होते वाढ : "ज्वारीचा धांडा हा साखर, कर्बोदके, सेल्युलोज आणि तंतुमय व पिष्टमय पदार्थांनी युक्त असतो. त्यातले पेरखंड म्हणजे पांढरा मऊ भाग असतो, तो काही प्रमाणात उसासारखा गोड असतो. त्यामुळं जनावरं ते अवधीनं खातात आणि भरपूर पाणी पितात. यामुळं जनावरांच्या दुधाचं प्रमाण वाढतं," अशी माहिती श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक राजेंद्र पाटील यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली. "ज्यावेळी ग्रामीण भागात कडबा, कुट्टी यंत्र नव्हतं त्यावेळी शेतकरी कुऱ्हाडीनं ज्वारी, मक्याच्या धांड्याचे बारीक तुकडे करून ते जनावरांना खाऊ घालत," असं देखील प्रा. राजेंद्र पाटील यांनी सांगितलंय.
कुट्टीचा असा आहे फायदा :
- दुधाळ व दुभत्या जनावरांना कुट्टी खाऊ घातल्यास दुधाचं प्रमाण व दुधाचा दर्जा वाढतो.
- कुट्टी पचायला हलकी असल्यानं जनावरं ती आवडीनं खातात.
- कुट्टीमुळं चाऱ्याचा अपव्यय कमी होतो.
