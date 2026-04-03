भारतीय खलाशी दीक्षित सोलंकीचा मृतदेह मागत कुटुंबीयांची हायकोर्टात याचिका, सोमवारी सुनावणी अपेक्षित
आखाती युद्धात जीव गमावलेल्या दीक्षितची कहाणी महिन्याभरापूर्वी ईटीव्ही भारतनं दाखवली होती. तेव्हापासून मुलाच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करता येतील का? असा आर्त सवाल त्याचे वडील विचारत आहेत.
Published : April 3, 2026 at 10:22 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 10:33 PM IST
मुंबई : ओमानच्या किनाऱ्याजवळ तेलवाहू जहाजावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात जीव गमावलेल्या मुलाच्या पार्थिवासाठी एका पित्यानं आता थेट हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावलेत. महिन्याभरापूर्वी आखाती युद्धात जीव गमावलेल्या दीक्षित सोलंकीची कहाणी ईटीव्ही भारतनं जगासमोर मांडली होती. मात्र महिना उलटूनही कांदिवली परिसरात राहणारे अमृतलाल सोलंकी हे आपल्या मुलावर किमान अंत्यसंस्कार करता येतील का?, असा सवाल आता प्रशासनाला विचारत आहेत.
काय आहे याचिका? - पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान 4 मार्च रोजी स्फोटकांनी भरलेली एक ड्रोन बोट ओमानजवळ एमटी एमकेडी व्योम या तेलवाहू जहाजावर आदळली होती. या हल्ल्यात बोटीवर खलाशी म्हणून असलेले 25 वर्षीय दीक्षित सोलंकी ठार झाले. या घटनेला महिना उलटूनही मुलाचं पार्थिव अद्याप ताब्यात न मिळाल्यानं दीक्षितचे वडील अमृतलाल आणि बहीण मिताली यांनी आता हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेतून सोलंकी कुटुंबीयांनी न्यायालयाला विनंती केलीय की, मृत कुटुंबीयावर सन्मानानं अंत्यसंस्कार करणं हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र प्रशासकीय दिरंगाईमुळे या प्रक्रियेत विलंब होत असल्यानं मुलाचा मृतदेह अद्यापही ताब्यात मिळालेला नाही. त्यामुळे हायकोर्टानं यात तातडीनं हस्तक्षेप करत केंद्र सरकारला योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी विनंती कुटुंबीयांनी हायकोर्टाकडे केलीय. या याचिकेवर येत्या सोमवारी 6 एप्रिल रोजी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होणं अपेक्षित आहे.
काय घडलीय घटना? - 4 मार्च रोजी इकारच्या क्षेपणास्त्रांनी सज्ज ड्रोननं त्यांच्या जहाजावर हल्ला केला. या हल्ल्यात सोलंकी यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. सोलंकी हे MT MKD Vyom या टँकर जहाजावर क्रू-मेंबर म्हणून काम करत होते. हे जहाज सुमारे 59,000 मेट्रिक टन पेट्रोल वाहून नेत होतं. मस्कतच्या किनाऱ्यापासून 52 नॉटिकल मैलांवर असताना झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर इंजिन रूममध्ये प्रचंड मोठी आग लागली. तेव्हा जीव वाचवण्यासाठी सर्वांनी समुद्रात उड्या टाकल्या. काही क्रू सदस्यांना वाचवण्यात बचावदलाला यश आलं, मात्र सोलंकी यांचा यात दुर्दैवी मृत्यू झाला. मस्कतमधील भारतीय दूतावासानं या घटनेची माहिती मुंबईत कांदिवली पोलिसांना दिली. दीक्षित सोलंकी यांचं पार्थिव त्यांच्या कुटुंबीयांना लवकरात लवकर मिळावं, यासाठी त्यांच्या वडिलांकडून राज्य आणि केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आलीय. मात्र त्यावर कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यानं या कुटुंबानं अखेर हायकोर्टाकडे दाद मागितलीय.
गेल्याच वर्षी आई गेली आणि आता मुलगाही गमावल्यानं वडील एकाकी - सोलंकी कुटुंबीय हे मूळचे दीव येथील रहिवासी, मात्र रोजगारासाठी ते काही वर्षांपूर्वी मुंबईत आले आणि कांदिवलीत स्थायिक झाले. दीक्षितचे वडील अमृतलाल सोलंकी हे दीवमधील एक मासळी व्यावसायिक आहेत. साडेचार महिन्यांपूर्वी दीक्षितच्या आईचं किडनीच्या विकारानं निधन झालं. तेव्हा आईच्या कार्यासाठी आलेला दीक्षित महिनाभरापूर्वीच कामावर परतला होता, तेव्हा ही त्याचीही शेवटची भेट ठरेल, असं वाटलंही नव्हतं. आता कंपनीनं किमान आमच्या मुलाचा मृतदेह आमच्या ताब्यात द्यावा आणि सरकारनं तो लवकरात लवकर मिळवून देण्यात मदत करावी, अशी मागणी अमृतलाल सोलंकी यांनी प्रशासनाकडे केलीय. मयत दीक्षित सोळंकी याची बहीणसुद्धा कामानिमित्त दुबईतच असते.
दीक्षितच्या मृत्यूवर शेजाऱ्यांनी व्यक्त केली खंत - दीक्षित आपल्या मनमिळाऊ स्वभावमुळे शेजाऱ्यांमध्येही फारच लोकप्रिय होता. त्यांच्या शेजारी राहणाऱ्या सुगंधा परब या आजींनाही दीक्षितबद्दल बोलताना अश्रू अनावर झाले होते. हा मुलगा स्वतः येऊन माझं ब्लड प्रेशर चेक करायचा, मला औषध आणि गोळ्यादेखील आणून द्यायचा. येता-जाता नेहमी खुशाली विचारायचा, तीन महिन्यांपूर्वी त्याची आई गेली, तेव्हा तो शेवटचा घरी आला होता. त्याच्या अशा अचानक जाण्यावर विश्वासच बसत नसल्याचं सुगंधा आजीनं ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं होतं.
