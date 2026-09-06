सहायक उपनिरीक्षकाची आत्महत्या : कुटुंबाचा पार्थिव स्वीकारण्यास नकार, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात ठिय्या आंदोलन
सहायक पोलीस उपनिरीक पांडूरंग पाटील यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. त्यामुळे कुटुंबीयांनी त्यांचं पार्थिव स्वीकारण्यास नकार दिला.
Published : September 6, 2026 at 5:12 PM IST
नवी मुंबई : नवी मुंबई पोलीस दलातील सहायक पोलीस उपनिरीकानं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी घडली आहे. पांडूरंग पाटील असं आत्महत्या करणाऱ्या सहायक पोलीस उपनिरीक्षकाचं नाव आहे. या घटनेतील व्हिडिओ बाहेर आल्यानंतर मृत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी पार्थिव स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाईच्या मागणीसाठी पत्नी आणि मुलगी रबाळे पोलीस ठाण्यात ठिय्या देऊन आंदोलनाला बसले आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा अधिकार पोलीस ठाण्याला नसल्याचं पोलिसांकडून सांगण्यात आलं. पाटील यांनी मानसिक छळाचे आरोप केल्याचे समोर आले आहे.
काय आहे प्रकरण : सहायक पोलीस उपनिरीक्षक पांडूरंग पाटील यांनी महापे येथील साची लॉजमध्ये आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली. आत्महत्येपूर्वीचे त्यांचे व्हिडिओ देखील समोर आले. या व्हिडीओमध्ये त्यांनी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावं घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांना झालेल्या त्रासाबाबत 8 पानी सविस्तर तक्रार लिहिल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला आहे. तक्रारीमध्ये नेमकं काय लिहिलं आहे, याचा तपास सुरू आहे.
कुटुंबीयांचं ठिय्या आंदोलन : मृत पांडुरंग पाटील यांच्या कुटुंबीयांनी शनिवारी रबाळे एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. पाटील यांच्या मृत्यूला जबाबदार असल्याचा आरोप ज्या व्यक्तींवर करण्यात आला आहे, त्यांच्याविरोधात कारवाई झाल्याशिवाय मृतदेह स्वीकारणार नसल्याचं कुटुंबीयांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे पोलीस ठाण्याबाहेर तणाव निर्माण झाला.
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