तोतया आयएएस भागवतच्या कारनाम्यांची एटीएससह आयबीकडून चौकशी सुरू; कुलगुरूंसह राजकीय नेत्यांकडून उकळले पैसे
पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहून तोतया आयएएस अधिकारी कल्पना भागवतनं अनेकांना गंडा घातल्याचं समोर आलं आहे. तिच्या कारनाम्यांची विविध तपास संस्थांकडून चौकशी सुरू आहे.
Published : December 3, 2025 at 11:53 AM IST|
Updated : December 3, 2025 at 12:17 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - तोतया महिला आयएएस अधिकारी कल्पना भागवतचे नवे कारनामे समोर आले आहेत. तिनं माजी कुलगुरूंचा विश्वास कमवून पैसे उकळले. इतकंच नाही तर राजकीय नेत्यांना राज्यसभेचे तर कोणाला पद्मश्री मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून लाखो रुपये उकळल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
कल्पना भागवत या तोतया महिला आयएएस अधिकाऱ्याला पोलिसांनी अटक केली आहे. तपासात कल्पना भागवतनं वेगवगेळ्या पद्धतीनं अनेकांची फसवणूक केल्याची माहिती समोर आली आहे. ही तोतया महिला आयएएस अधिकारी भागवत सहा महिने पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहत होती. तिच्या बाबतीत संशयास्पद गोष्टी उघडकीस आल्यानं तिची चौकशी सुरू करण्यात आली होती. तिचा दिल्ली बॉम्बस्फोटाशी संबंध असल्याचा संशय वर्तवण्यात येत आहे. तिच्या खात्याचा तपशील तपासला जात असताना वेगवगेळी माहिती समोर येत आहे. कल्पना भागवतची एटीएस, आयबीसारख्या तपास यंत्रणा चौकशी करत असल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त प्रशांत स्वामी यांनी दिली.
माजी कुलगुरूकडून घेतले पैसे- कल्पना भागवतचा तपास सुरू असताना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शहाबुद्दीन पठाण यांची फसवणूक झाल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणी डॉ पठाण यांची सिडको पोलिसात मंगळवारी चौकशी करण्यात आली. या चौकशीमधील माहितीनुसार तिनं आयएएस अधिकारी म्हणून शहाबुद्दीन पठाण यांची भेट घेतली. या भेटीत तिनं अनेक जणांच्या ओळखी सांगितल्या होत्या. त्यामुळे तिच्यावर विश्वास बसल्याचं माजी कुलगुरू डॉ. शहाबुद्दीन पठाण यांनी सांगितलं. तिनं काही पैसे घेतल्याचा जबाब डॉ पठाण यांनी मंगळवारी रात्री दिला. पोलिसांकडून मंगळवारी रात्री अकरापर्यंत त्यांची चौकशी सुरू होती.
राजकीय नेत्यांची फसवणूक- तोतया आयएएस अधिकारी भागवत हिनं अनेक राजकीय मंडळींना फसवलं असल्याचं तपासात उघड झालं आहे. शिवसेनेचे (उबाठा) हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील अष्टेकर यांचीदेखील एक लाखांची फसवणूक केल्याचं उघड झालं आहे. याप्रकरणी खासदार अष्टीकर यांनीदेखील दुजोरा दिला आहे. सदरील महिला माझ्याकडे अधिकारी म्हणून आली होती. आपण राजकीय नेते आहात, असे सांगत एका मंदिरासाठी एक लाख रुपयांची मदत मागितली. ती मदत केल्याचं खासदार अष्टेकर यांनी सांगितलं. स्थानिक पोलिसांनी तिच्या संपर्कात असलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांचा ओएसडी म्हणून मिरवणारा डिम्पी देवेंद्रकुमार हरजाई आणि तिचा अफगाणी मित्र अशरफची कसून चौकशीला सुरुवात केली आहे. तिघे संपर्कात कसे राहायचे? किती वेळा भेटले? अशरफनं त्याचा भाऊ गिल याला कल्पनाच्या संपर्कात का आणले? त्यामागे त्याचा उद्देश काय होता? या प्रश्नांची उत्तर तपास यंत्रणा शोधत आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त प्रशांत स्वामी यांनी दिली.
