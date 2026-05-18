भोंदूबाबा अशोक खरात ईडीच्या रडारवर; आज मुंबईतील विशेष पीएमएलए कोर्टात हजर करणार?
भोंदूबाबा अशोक खरात याला आज सोमवारी मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
Published : May 18, 2026 at 10:22 AM IST
मुंबई : महिलांवरील लैंगिक अत्याचार, जादूटोणा आणि आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे अडचणीत सापडलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात याला आज सोमवारी (18 मे) मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. 70 कोटी रुपयांच्या कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) केला जात असून, या प्रकरणात पुढील चौकशीसाठी ईडीनं अशोक खरातच्या कोठडीची मागणी केली आहे. यापूर्वी गेल्या आठवड्यात विशेष न्यायालयानं नाशिक कारागृह प्रशासनाला आदेश देत अशोक खरातला 18 मे रोजी मुंबईतील विशेष कोर्टात हजर करण्याचे निर्देश दिले होते. अशोक खरातविरोधात महिलांवरील अत्याचार, अंधश्रद्धा आणि आर्थिक गैरव्यवहारांशी संबंधित गंभीर आरोप समोर आल्यानंतर या प्रकरणाची व्याप्ती अधिक वाढली आहे.
मुंबई सत्र न्यायालयात कडेकोट बंदोबस्त : या पार्श्वभूमीवर न्यायालय परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. हे प्रकरण राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील मानलं जात असल्यानं सकाळपासूनच न्यायालय परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
विशेष सत्र न्यायाधीश आर. बी. रोटे यांच्या न्यायालयात नाशिक पोलीस दुपारच्या सत्रात अशोक खरातला हजर करणार आहेत. त्यानंतर त्याचा ताबा मिळवण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) न्यायालयात अर्ज दाखल करणार आहे. सुमारे 70 कोटी रुपयांच्या कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे, पैसे नेमके कुठे वळवण्यात आले आणि या संपूर्ण कटामागील सूत्रधार कोण आहेत, याबाबत ईडीकडून सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे.
एका दिवसात उघडली होती 60 खाती : ईडीच्या तपासानुसार, अहिल्यानगर येथील समता नागरी पतसंस्थेमध्ये अशोक खरातनं एका दिवसात तब्बल 60 बँक खाती उघडली होती. यासाठी त्याच्याकडे येणाऱ्या पीडितांची आधारकार्ड आणि इतर कागदपत्रे त्यांच्या परवानगीशिवाय वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर या खात्यांमधून 70 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाल्याचा दावा ईडीने केला आहे.
अशोक खरातचा ताबा मिळवण्यासाठी ईडीनं न्यायालयात रितसर अर्ज दाखल केला होता. त्याची दखल घेत मुंबईतील विशेष न्यायालयानं गेल्या आठवड्यात अशोक खरातविरोधात प्रॉडक्शन वॉरंट जारी केलं होतं.
अशोक खरातच्या अडचणीत वाढ : भोंदूबाबा खरातच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत असून, त्याच्याविरोधात सध्या विविध प्रकारचे १२ गुन्हे दाखल आहेत. या सर्व प्रकरणांचा तपास राज्य सरकारनं स्थापन केलेल्या एसआयटीकडून केला जात आहे.
महिलांची फसवणूक करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या लुबाडणं, लैंगिक शोषण करणं, जादूटोणा करणं तसेच स्वतःच्या आणि कुटुंबीयांच्या नावावर बेकायदेशीररित्या मालमत्ता जमवल्याचे गंभीर आरोप अशोक खरातवर करण्यात आले आहेत. या प्रकरणातून कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती उभारल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून, त्याची दखल घेत ईडीनं मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पीएमएलए) स्वतंत्र तपास सुरू केला आहे.
ईडीचे अनेक ठिकाणी छापे : ईडीने अशोक खरातशी संबंधित अनेक ठिकाणी छापेमारी केली असून, या कारवाईदरम्यान तपास यंत्रणेला महत्त्वाची कागदपत्रे मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच त्याच्या बँक लॉकरमधून 1.10 कोटी रुपयांचे सोन्याचे दागिने, 5500 अमेरिकन डॉलर्स आणि सुमारे 2.40 कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. याशिवाय आलिशान बंगला, फार्महाऊस, प्लॉट्स, महागड्या गाड्या आणि जमिनी अशा मालमत्तेचाही तपास सुरू आहे. गेल्या चार वर्षांत अशोक खरातनं तब्बल ७० कोटी रुपयांची संपत्ती कशी उभी केली, याचा सखोल तपास सध्या ईडी आणि एसआयटीकडून केला जात आहे.