अशोक खरातला 5 दिवसांची पोलीस कोठडी, पाच नरबळी दिल्याचा सरकारी वकिलांचा दावा

भोंदू बाबा अशोक खरातला 29 तारखेपर्यंत 5 दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. त्यानं पाच नरबळी दिल्याचा सरकारी वकिलांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला.

Ashok Kharat news
संग्रहित-डावीकडे नाशिक तुरुंग, उजवीकडे अशोक खरात
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 24, 2026 at 4:57 PM IST

नाशिक- भोंदू बाबा अशोक खरातला नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केलं. सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी कोर्टात घुसण्यासाठी गोंधळ केला. त्यांना पोलिसांनी वेळीच रोखलं. सामाजिक कार्यकर्ते विनोद नाठे यांनी संशयित अशोक खरातवर न्यायालयात हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला.

भोंदू बाबा अशोक खरात याला पाच दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. सरकारी वकिलांनी सखोल तपास करण्यासाठी पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. अशोक खरातनं पाच नरबळी दिल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी न्यायालयात केला. कोणासाठी जादूटोणा करायचा याचा तपास करायचा, असे सरकारी वकिलांनी पोलीस कोठडीची मागणी करताना सांगितलं. सगळा तपास झाला आहे, मग कोठडीची का मागणी, असा बचाव पक्षानं युक्तिवाद केला.

सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं की", अशोक खरात हा विकृत आहे. ही विकृती महाराष्ट्राला कीड लावणारी आहे. 1500 पेक्षा जास्त महिलांवर अन्याय झाला. खरातला महिलांच्या ताब्यात द्यावं अथवा त्याच्या कानाखाली द्यावी, अशी महिलांची भावना आहे. त्यापैकी मी एक सर्वसामान्य महिला आहे. आम्ही चुकीचं केलं तर ताब्यात घेता. पण, त्याला संरक्षण देऊ नका. मकोका अंतर्गत कारवाई करून तीन महिन्यात फाशीची शिक्षा द्यावी".

