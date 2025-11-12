बोगस डॉक्टरांनी हॉस्पिटलचा सेट उभारत नाशिकच्या चार जणांना घातला तब्बल एक कोटीचा गंडा
गुंतवणुकीच्या नावाखाली बोगस डॉक्टरांनी हॉस्पिटलचा सेट उभारत नाशिकच्या चार जणांना चांगलाच गंडा घातला. एक कोटीच्यावर त्यांनी रक्कम उकळलीय.
Published : November 12, 2025 at 4:41 PM IST
नाशिक - जुन्या इमारतीत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलचा सेट उभारत, मेडिकल, पॅथॉलॉजी लॅब चालवण्याचे टेंडर देत दोन बोगस डॉक्टरांनी चार जणांना एक कोटीचा गंडा घातला आहे. या प्रकरणी नाशिकच्या पंचवटी पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार फिर्यादी प्रशांत पवार यांची 2022 मध्ये रवीकांत शेवाळे, संस्कार शेवाळे आणि ठाणे येथील रवींद्र रोकडे यांच्याशी ओळख झाली होती. त्यांनी, आम्ही डॉक्टर असून भिंवडी तेथे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुरू करत आहोत असं सांगितलं. तेथे मेडिकल, पॅथॉलॉजी लॅब चालवण्याचं टेंडर काढलं असून गुंतवणूक करण्यास सांगितलं. पवार यांनी ओळखीचे निर्मल कुमार शर्मा, संजीवन म्हात्रे, राहुल निकम यांच्याशी संशयितांशी बैठक करून दिली. त्यांनी फिर्यादींना भिंवडी तेथे जुन्या इमारतीमध्ये हॉस्पिटलचा सेट दाखवून त्यांचा विश्वास संपादन केला. त्यांच्याकडून 1 कोटी 15 लाख रुपये घेत फसवणूक केली. याप्रकरणी नाशिकच्या पंचवटी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मुन्नाभाई चित्रपटाप्रमाणे हॉस्पिटलचा सेट - संशयित रोकडे आणि शेवाळे यांनी डॉक्टर असल्याचं भासवत मुन्नाभाई एमबीबीएस चित्रपटाप्रमाणे जुन्या भिवंडी येथील एका जुन्या इमारतीमध्ये मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा सेट उभारला होता. मेडिकल, पॅथॉलॉजी लॅब चालवण्याचं टेंडर देत त्यांनी फिर्यादींची 1 कोटी 15 लाखांची फसवणूक केली. या बोगस डॉक्टरांनी नाशिकप्रमाणे मुंबई, ठाणे येथील गुंतवणूकदारांची अशाच प्रकारे फसवणूक केल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
कुठल्याही आमिषाला बळी पडू नका - पैशाची गुंतवणूक करताना अगोदर प्रोजेक्टची माहिती घ्या, मगच गुंतवणूक करा. कुठल्याही आमिषाला बळी पडू नका, अशाप्रकारे गुंतवणूक आणि अधिक परताव्याचे आमिष दाखवून फसवणूक केली असल्यास तक्रार करा, असं आवाहन पंचवटी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी केलं आहे.
हेही वाचा...