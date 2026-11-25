पुणे जिल्हा परिषदेचा दणका; बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र असलेले पाच शिक्षक निलंबित;41 जणांवर कारवाईची टांगती तलवार
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देऊन नोकरी मिळवणाऱ्या पाच शिक्षकांना जिल्हा परिषदेनं निलंबित केलं आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे.
Published : November 25, 2026 at 5:56 PM IST
पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामध्ये दिव्यांगत्वाच्या सर्टिफिकेट संदर्भात काही तक्रारी आल्या होत्या. त्या अनुषंगानं दिव्यांग सर्टिफिकेट घेऊन लाभ घेतलेल्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणी पूर्ण झाली असून या प्रकरणात जिल्हा परिषदेनं पाच शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई केल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील म्हणाले की, पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामध्ये दिव्यांगत्वाच्या सर्टिफिकेट संदर्भात काही तक्रारी आल्यानंतर तपासणी करण्यात आली. सर्वसाधारणपणे साडेचारशे शिक्षकांची तपासणी झाली. त्यामध्ये 46 दिव्यांग शिक्षकांचे दिव्यांगत्व 40 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामधील 0 ते 10 टक्के दिव्यांगत्व शिल्लक राहिलेल्या पाच शिक्षकांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. उर्वरित 41 शिक्षकांनी मिळालेले आर्थिक फायदे काढून घेतले आहेत. तसेच मिळणारे लाभदेखील आम्ही काढून घेतलेले आहेत. त्यांच्यावरदेखील कारवाई करण्यात येणार असल्याचं मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.
या शिक्षकांवर कारवाई- कोमल शिरसाट या शिरूर तालुक्यातील तांदळी या शाळेत शिक्षिका आहेत. त्यांनी पूर्वी दाखल केलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्रात 52 टक्के दिव्यांग होते. सध्या करण्यात आलेल्या चाचणीत शून्य टक्के दिव्यांग आढळून आले आहेत. तसेच अरुणा तांबे या खेड तालुक्यातील मुडकेवाडी या शाळेत शिक्षिका आहेत. पूर्वी 42 टक्के दिव्यांग असलेल्या शिक्षिका आत्ता केलेल्या तपासणीत नऊ टक्के आढळून आल्या आहेत. तर मधुकर ठोंगिरे हे आंबेगाव तालुक्यातील दस्तूर वाडी येथील शिक्षक आहेत. त्यांनी पूर्वी जमा केलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्रामध्ये 60 टक्के दिव्यांग प्रमाण होते. नुकतेच केलेल्या दिव्यांग तपासणीत दहा टक्के दिव्यांग आढळून आले आहे. सुभाष इंदोरे आंबेगाव तालुक्यातील शिंगवे शाळेत शिकवत आहेत. पूर्वीच्या प्रमाणपत्रामध्ये 18 टक्के दिव्यांगाचे प्रमाण होते. सध्या, केलेल्या तपासणीत आठ टक्के आढळून आले आहे. वाजेदा शेख हवेली तालुक्यातील वडकी नाला येथील शिक्षिका आहे. त्यांनी पूर्वी 45 टक्के दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र दिले होते. नुकतेच केलेल्या तपासणीत दिव्यांगाचं प्रमाण शून्य टक्के आढळून आलं आहे. जिल्हा परिषदेनं दिव्यांग प्रमाणपत्राची तपासणी केल्यानंतर कारवाई केल्यानं जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली आहे.