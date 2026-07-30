'ईटीव्ही भारत' इम्पॅक्ट : बनावट डिग्री प्रकरणी पुणे विद्यापीठाकडून कर्मचारी सेवेतून निलंबित, पोलिसात तक्रार दाखल
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील बनावट डिग्री प्रमाणपत्राबाबतची बातमी 'ईटीव्ही भारत'नं प्रकाशित केली होती. याची गंभीर दखल घेत विद्यापीठाने कारवाईला सुरुवात केली.
Published : July 30, 2026 at 9:38 AM IST
पुणे : शिक्षणाचं माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि 'ऑक्सफर्ड ऑफ द इस्ट' अशी ओळख असलेल्या पुण्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात चक्क कोणताही प्रवेश न घेता बनावट डिग्री प्रमाणपत्र बनवून देण्याचा प्रकार समोर आला होता. या प्रकरणाचे वृत्त 'ईटीव्ही भारत'ने प्रकाशित केल्यावर विद्यापीठ प्रशासनाकडून चौकशी समिती नेमण्यात आली. यात सहभागी असलेल्या रमेश मुखेकर याला विद्यापीठ सेवेतून बुधवारी निलंबित करण्यात आले असून, त्याच्या विरोधात चतुःश्रृंगी पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण? - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कर्मचारी रमेश दामोदर मुखेकर (वित्त व लेखा विभाग) याने साहिल महेश कदम या विद्यार्थ्यास विद्यापीठाच्या बी. कॉम. या अभ्यासक्रमाचे गुणपत्रक तसेच पदवी प्रमाणपत्र मिळवून देतो, असे सांगून सदर विद्यार्थ्याकडून 70 हजार रुपये गुगल पेद्वारे स्वीकारून नंतर व्हॉट्सअॅपवर संगणकाद्वारे तयार केलेल्या मूळ कागदपत्रांसारख्या भासणाऱ्या इमेजेस दिल्या, अशा आशयाची तक्रार विद्यापीठास प्राप्त झाली होती. या संदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाने चौकशी समिती नेमली. यात माहिती घेतली असता हा कर्मचारी विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागात कार्यरत नाही. तसेच त्याने व्हॉट्सअॅपवर तयार करून दिलेली कागदपत्रे परीक्षा विभागाच्या अभिलेखांशी सुसंगत नाहीत, असे निदर्शनास आले.
विद्यापीठाकडून कर्मचारी निलंबित - तसेच मुखेकर याने पैसे स्वीकारून सदर गैरकृत्यात सहभाग घेतल्याचे दिसून आले. या विषयाचे गांभीर्य विचारात घेऊन मुखेकर याला तत्काळ प्रभावाने विद्यापीठ सेवेतून निलंबित करण्यात आले असून, या प्रकरणाची व्याप्ती विचारात घेता, सखोल तपासाच्या दृष्टीने चतुःश्रृंगी पोलीस स्टेशन येथे डॉ. राजेंद्र तलवारे, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ यांनी रीतसर तक्रार दिली आहे. "पोलीस तपासात ज्यांचा या गैरकृत्यात सहभाग आढळून येईल, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल," असे विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे.
पोलिसात तक्रार दाखल - विद्यापीठ प्रशासनाने पुढे सांगितलं की, हा गैरप्रकार मुखेकर याने परीक्षा विभागाशी संबंधित नसताना तसेच परीक्षा विभागाच्या व्यवस्थेबाबतचे ज्ञान वापरून केलेला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यात व्यवस्थागत इतर कोणाचा सहभाग आहे का, ही बाब पोलीस तपासात स्पष्ट होईल. विद्यापीठाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या परीक्षेच्या गुणपत्रिका व पदवी प्रमाणपत्रांमध्ये उच्च दर्जाच्या सुरक्षामानकांचा समावेश असल्यामुळे या संदर्भातील अफवांवर विद्यार्थी आणि पालकांनी विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन विद्यापीठातर्फे करण्यात आले आहे.
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