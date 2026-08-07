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चुकीच्या कागदपत्रांवरून मिळवलेले जात प्रमाणपत्र रद्द होणार; राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा इशारा

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आज शिर्डी दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षण आणि जात प्रमाणपत्रांच्या वितरणाबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.

Minister Radhakrishna Vikhe Patil
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2026 at 4:35 PM IST

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शिर्डी (अहिल्यानगर) : चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीनं जात प्रमाणपत्र मिळवलं असल्यास त्याची चौकशी करून प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा किंवा संबंधितांवर कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार जात पडताळणी समितीला आहे. जात पडताळणी समिती कायदेशीररीत्या स्थापन झालेली असून, नियमानुसारच तिचं काम सुरू असल्याचं मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

विखे पाटील काय म्हणाले? : शिर्डी दौऱ्यावर असताना माध्यमांशी बोलताना विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षण आणि जात प्रमाणपत्रांच्या वितरणाबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. सध्या वंशावळ समितीच्या अहवालानुसार तसंच जात पडताळणी समितीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जात प्रमाणपत्रांचं वितरण सुरू आहे.

या प्रक्रियेत काही त्रुटी आढळल्यास किंवा चुकीच्या माहितीच्या आधारे प्रमाणपत्र दिल्याचं निदर्शनास आल्यास नियमानुसार त्यावर कारवाई केली जाईल, असं विखे पाटलांनी सांगितलं. मात्र, केवळ कोणाच्या पत्रामुळे किंवा सांगण्यावरून सरसकट जात प्रमाणपत्रे रद्द केली जात आहेत, ही वस्तुस्थिती नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

राधाकृष्ण विखे पाटील (ETV Bharat)

'न्यायमूर्ती शिंदे समितीनं उत्कृष्ट काम केलं' : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर आणि मागण्यांवर भाष्य करताना विखे पाटील म्हणाले की, शासनानं केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यांच्या वक्तव्यात काही सूचना असतील, तर सरकार त्यावर सकारात्मक विचार करेल. आज सकाळी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्याशीही माझी चर्चा झाली. न्यायमूर्ती शिंदे समितीनं यासंदर्भात अत्यंत उत्कृष्ट आणि पारदर्शक काम केलं आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

आरक्षणाअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या विविध सवलतींबाबत विखे पाटील म्हणाले की, पूर्वी आठवी, नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ज्या शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक योजनांचा लाभ मिळत होता, त्या योजना आता पहिलीपासूनच लागू करण्यात आल्या आहेत. तसंच सारथी संस्थेच्या माध्यमातून पीएचडीधारक विद्यार्थी आणि इतर तरुणांसाठीच्या विविध योजना गतीनं राबवल्या जात आहेत. दाखले देण्याची प्रक्रिया आता सुरळीत झाली असून, चर्चेच्या माध्यमातून उर्वरित प्रश्नही सहज सोडवता येतील, असा विश्वास विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

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SHIRDI RADHAKRISHNA VIKHE PATIL
CASTE CERTIFICATES
GOVT ON FAKE CASTE CERTIFICATES
विखे पाटील
RADHAKRISHNA VIKHE IN SHIRDI

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