साताऱ्यातील भामट्यांनी अमेरिकेतील नागरिकांकडून उकळले डॉलर : डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवत वाटले गिफ्ट व्हाऊचर

साताऱ्यातील भामट्यांनी डिजिटल अरेस्टची भीती घालत अमेरिकेतील नागरिकांकडून डॉलर उकळल्यानं खळबळ उडाली. या भामट्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

Fake Call Center Busted in Satara
पकडलेले आरोपी
Published : May 24, 2026 at 11:36 AM IST

सातारा : भामट्यांनी डिजिटल अरेस्टची भीती घालत अमेरिकेतील नागरिकांकडून गिफ्ट व्हाऊचरद्वारे डॉलर उकळल्यानं मोठी खळबळ उडाली. बोगस कॉल सेंटर चालवणाऱ्या या भामट्यांचा स्थानिक गुन्हे शाखा (LCB) आणि कोरेगाव पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. विशेष म्हणजे कोरेगाव डीवायएसपी कार्यालयाच्या 100 मीटर अंतराच्या परिसरात हे कॉल सेंटर होतं. याप्रकरणात 17 संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयानं त्यांना 25 मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

माहिती देताना पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे

17 संशयितांना करण्यात आली अटक : याप्रकरणी सागर हरिश्चंद्र सुर्यवंशी (रा. मानखुर्द, मुंबई), वीरेंद्र विनोद बोडरे, मोहम्मद शफिक सलीम कोकणे, रितेश चंद्रेश चौहाण (नालासोपारा, मुंबई), बाबू व्यंकटेश चलवादी, दीपेन विवेक जाधव, अक्षय रामचंद्र भंडारी (गोवंडी, मुंबई), गुरुप्रसाद प्रताप राणे (पनवेल, रायगड), मनिष दिनेश जोशी (सागवाडा, जि. डुंगरपूर), शमशुद्दीन सय्यद (ठाणे), गौरव भानुदास लांडगे ( लोणंद, सातारा), अभिषेक संजय गुप्ता (तुर्भे, नवी मुंबई), ओमकार संजय घार्गे, इशांत संजय खांडेकर (चेंबुर, मुंबई), दीपक सुनिल खंडारे, अवी अजय वानखेडे (तुर्भे नाका, नवी मुंबई), लेबीन लारसन सायमन (मालाड, मुंबई) यांना अटक करण्यात आली आहे.

अमेरिकन नागरिकांना घातली डिजिटल अरेस्टची भीती : पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, "अमेरिकन नागरिकांना डिजिटल अरेस्टची भीती घालून फसवणूक करण्यासाठी फेब्रुवारी 2026 पासून बोगस कॉल सेंटर चालवलं जात होतं. याबाबतची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विश्वजीत घोडके यांना खबऱ्याकडून मिळाली. त्या माहितीच्या आधारे स्थानिक गुन्हे शाखा आणि कोरेगाव पोलिसांनी कोरेगाव-रहिमतपूर मार्गावरील सुभाषनगरमध्ये श्रीसाई लॉजिस्टीक्स अॅन्ड कन्सल्टंन्सवर संयुक्तपणे छापा टाकला."

बोगस कॉल सेंटरमध्ये 17 तरूण आणि 4 तरूणी : बोगस कॉल सेंटरमध्ये 17 तरूण आणि 4 तरूणी आढळून आल्या. श्रीसाई लॉजिस्टीक्स अॅन्ड कन्सल्टंस एलएलपी या नावाच्या कॉल सेंटरमधून अमेरिकन नागरिकांशी ऑनलाईन अॅपद्वारे संपर्क साधून डिजिटल अरेस्ट होण्याची भिती घालण्यात आली. गिफ्ट व्हाऊचरद्वारे त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात डॉलर स्वरुपात पैसे उकळून फसवणूक केली जात होती. याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या संशयितांकडून 21 लाख 78 हजाराची रोकड, 13 आयफोन, 4 अल्ट्रा सॅमसंग मोबाईल, इतर 6 मोबाईल, 19 लॅपटॉप, 1 एलईडी टीव्ही, 4 राऊटर, 2 डिव्हीआर, असा एकूण 35 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

संशयितांविरुद्ध कोरेगाव पोलीस ठाण्यात गु. र. नं. 183/2026 भा. न्या. सं. क. 316(2), 318(4), 61(1), 3(5) सह माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम 66(क), 66(ड) अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, कोरेगावच्या डीवायएसपी राजश्री तेरणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक विश्वजीत घोडके, अरुण देवकर, पोलीस उपनिरीक्षक विश्वास शिंगाडे, परितोष दातीर यांच्या पथकांनी ही कारवाई केली.

