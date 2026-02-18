जन्मनोंदणी पोर्टलचा पासवर्ड हॅक करून काढलेले 3448 बोगस जन्मदाखले रद्द; पोलिसांकडून बिहारमधील हॅकरचा शोध सुरू
गेल्या चार महिन्यांमध्ये सोयगाव येथील ग्रुप ग्रामपंचायतमध्ये गावातील लोकसंख्येपेक्षा जास्त जन्मनोंदी झाल्या आहेत. या प्रकरणी बिहारचं कनेक्शन समोर आलं आहे.
Published : February 18, 2026 at 6:56 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - भाजपा नेते किरीट सोमैय्या यांनी काही महिन्यांमध्ये बनावट जन्मप्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा समोर आणला असता जिल्ह्यात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या चार महिन्यांमध्ये सोयगाव येथील ग्रुप ग्रामपंचायतमध्ये गावातील लोकसंख्येपेक्षा जास्त नोंदी झाल्या आहेत. या प्रकरणी ग्रामपंचायततर्फे जन्मनोंदणी पोर्टलचा पासवर्ड हॅक झाल्याची 12 फेब्रुवारीला तक्रार देण्यात आली. तर 13 फेब्रुवारीला बिहारमधील अज्ञात सायबर गुन्हेगाराविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
देशविघातक कृत्य करण्याच्या उद्देशानं बाहेरील देशातील किंवा राज्यातील लोकांच्या सोयगाव येथील ग्रुप ग्रामपंचायतमध्ये बनावट नोंदी झाल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय. आरोग्य संचालकांनी या सर्व नोंदी काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर सायबर विभागाकडे चौकशी करण्यासाठी अर्ज केला आहे. या प्रकरणातून खळबळजनक माहिती समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे ग्रामपंचायतीच्या पोर्टलचा पासवर्ड चक्क बिहारमधून हॅक करून हा प्रकार घडल्याचं प्रथमदर्शनी समोर आलं आहे. त्याबाबत पोलीस अधिक तपास करत असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड यांनी दिली.
गावाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा जास्त नोंदी- गावची लोकसंख्या साडेचार हजार आहे. मात्र, तेथे चार महिन्यांच्या काळात तब्बल साडेतीन हजार जन्माच्या नोंदी झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सोयगाव तालुक्यात मोहळाई ग्रुप ग्रामपंचायत आहे. ग्रामपंचायतीअंतर्गत मोहळाई आणि पिंप्री अंतुर ही दोन गावे येतात. या ग्रामपंचायतीचे मुख्यालय मोहळाई येथे आहे. त्या ग्रामपंचायतीच्या सीआरएस पोर्टलच्या युजर आयडीद्वारे मौजे पिंप्री अंतुर या गावात 1 एप्रिल 2025 ते 2 ऑगस्ट 2025 पर्यंत जन्माच्या 3 हजार 448 आणि मृत्यूच्या आठ नोंदी झाल्या आहेत का? याची चौकशी ग्रामसेवक तुळशीदास गोसावी यांनी संगणक परिचालकाकडे केली. तेव्हा त्यांनी संबंधित यूजर आयडी वापरात नसल्याचं सांगितलं. मग, इतक्या नोंदी कशा काय झाल्या? हा प्रश्न पडल्यानं चौकशी केल्यानंतर बेकायदेशीर जन्मनोंदी झाल्याची माहिती समोर आली.
चौकशी सुरू करण्यात आली- जिल्हा आरोग्याधिकारी कार्यालयातील सांख्यिकी अधिकाऱ्याकडून या घटनेतील तथ्य शोधले असता, त्या युजर आयडीचा पासवर्ड बिहार येथील व्यक्तीनं 'हॅक' करून हे कृत्य केल्याचा प्रकार समोर आला. त्यानंतर ही बाब तत्काळ राज्याच्या आरोग्यविषयक माहिती आणि जन्म-मृत्यू विभागाच्या संचालकांना कळविण्यात आली. अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध सोयगाव पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
"सायबरच्या दृष्टिकोनातून तपास होणार आहे. यामध्ये देश विघातक कृत्य करण्यासाठी विदेशातील लोकांचे जन्म प्रमाणपत्र काढण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. राज्याच्या आरोग्यविषयक माहिती आणि जन्म-मृत्यू विभागाच्या संचालकांच्या आदेशानुसार या नोंदी रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत", अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर यांनी दिली.
परप्रांतीय राहत नसताना नोंदी?- "ग्रामपंचायतचा पोर्टल आयडी एका तरुणानं हॅक केला. त्यातून त्यानं 3 हजार 447 जन्म नोंदी केल्या आहेत. त्यासंदर्भात आम्ही गुन्हा दाखल केलाय. 2011 च्या जनगणनेनुसार गावाची लोकसंख्या 900 होती. ही लोकसंख्या आता 2 हजारच्या आसपास गेली असावी. मात्र, कुठलेही बिहारी किंवा इतर राज्यातील लोक आमच्या इथे राहत नाही", अशी प्रतिक्रिया मोहळाई ग्रामपंचायतचे सरपंच संदीप राठोड यांनी दिली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड यांनी दिली.
- बांगलादेशी नागरिकांनी संभाजीनगर जिल्ह्यात जन्म-मृत्यूंच्या बोगस नोंदी केल्या आहेत, असा दावा भाजपा नेते किरीट सोमैय्या यांनी सातत्यानं केला आहे. त्याबाबत चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेटदेखील घेतली होती. सोयगाव ग्रुप ग्रामपंचायतीमधील बेकायदेशीर जन्मनोंदीमुळे भाजपा नेते सोमैय्या यांच्या दाव्याला पुष्टी मिळाली आहे.
काय आहे प्रकरण? -
- सोयगाव तालुक्यात 3,448 बोगस जन्मनोंदी
- मोहळाई ग्रुप ग्रामपंचायत (पिंप्री अंतुर गाव), सोयगावमध्ये घडला प्रकार
- अवघ्या 4 महिन्यांत 3,448 बोगस जन्मदाखल्यांची नोंद
- CRS पोर्टलचा पासवर्ड बिहारमधून 'हॅक' झाल्याचं उघड
- 12 फेब्रुवारीला ग्रामपंचायतकडून पोलिसात तक्रार
- 13 फेब्रुवारीला पोलिसात तक्रार दाखल
- आरोग्य विभागाकडून सर्व 3,448 बोगस जन्मदाखल्यांची नोंदी रद्द
- अज्ञात हॅकरविरुद्ध सोयगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
- परप्रांतीयांना स्थानिक ओळखपत्र देण्यासाठीचा कट असल्याचा संशय
- विदेशातील नागरिकांनाही जन्म प्रमाणपत्र देण्यासाठी देशविघातक कृत्य असल्याचा संशय
नांदेडमध्येही असाच घडला प्रकार- राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची वेबसाईट हॅक करून बोगस जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा प्रकार नांदेड जिल्ह्यातील सावळेश्वर ग्रामपंचायतीत घडला. या एका गावातून सहा महिन्यात तब्बल 15 हजार जन्मदाखले दिल्याची धक्कादायक माहिती भाजपा नेते किरीट सोमैय्या यांनी 6 फेब्रुवारीला दिली होती. या प्रकरणातही पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.
