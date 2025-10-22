तोतया बीएआरसी वैज्ञानिकाची तपास संस्थांकडून चौकशी सुरू; राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनं संवेदनशील कागदपत्रे आढळली?
देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं अत्यंत संवेदनशील कागदपत्रे बाळगणाऱ्या तोतया वैज्ञानिकाला पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याची तपास संस्थांकडून चौकशी सुरू आहे.
Published : October 22, 2025 at 11:42 AM IST
मुंबई : भाभा अणु संशोधन केंद्रात (बीएआरसी) वैज्ञानिक असल्याचा खोटा दावा करणाऱ्या अख्तर हुसेन कुतुबुद्दीन अहमद या व्यक्तीला मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं अटक केली आहे. या प्रकरणानंतर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनं गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. तपासात राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए), इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी) आणि स्थानिक पोलीस दल सहभागी झाले आहेत.
आरोपी अख्तरच्या घरावर छापा टाकल्यावर पोलिसांना १४ संशयास्पद नकाशे आणि न्यूक्लिअर बॉम्बसंदर्भातील दस्तऐवज सापडले. या कागदपत्रांमध्ये अण्वस्त्रांच्या नकाशांचा उल्लेख असल्याचं प्राथमिक तपासात स्पष्ट झालं आहेत. त्यांची सत्यता तपासण्यासाठी तज्ञांची मदत घेतली जात आहे. तपासादरम्यान अख्तरकडून खोटी ओळखपत्रे बीएआरसीचे बनावट आयडी कार्ड, पासपोर्ट, आधारकार्ड आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स जप्त करण्यात आली आहेत. या सर्व गोष्टींचा वापर करून तो वैज्ञानिक असल्याची थाप मारत होता.
काय आहे या प्रकरणाची माहिती?
- छापा टाकल्यावर पोलिसांना आरोपीकडे महत्त्वाची कागदपत्रे, नकाशे आणि ‘न्यूक्लिअर बॉम्ब’शी संबंधित दस्तऐवज आढळले.
- खोटी ओळखपत्रे, जसे की बीएआरसीचे आयडी कार्ड, पासपोर्ट, आधारकार्ड आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सही आढळले.
- या नकाशांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्यानं NIA, IB आणि गुन्हे शाखेनं तपास सुरू केला आहे.
- तज्ञाकंडून दस्तऐवजांची सत्यता तपासली जात आहे.
- अख्तरवर यापूर्वी उत्तर प्रदेशातही देशविरोधी कारवायांचे आरोप झाले होते.
अत्यंत गोपनीयतेनं तपास सुरू- देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं अत्यंत संवेदनशील प्रकरण असल्याचं मानलं जात आहे. त्यामुळे अख्तरचे पूर्वीचे संपर्क, सोशल मीडियावरील हालचाली आणि देशांतर्गत तसेच विदेशातील दुवे तपासले जात आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे अख्तरवर यापूर्वीही उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथे सरकारविरुद्ध युद्ध छेडण्याचे आणि गुप्त माहितीच्या उल्लंघनाचे आरोप झाले होते. अख्तरच्या नकाशांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो का, याबाबत अत्यंत गोपनीयतेनं तपास सुरू आहे. मुंबईत अणुसंशोधन केंद्राशी संबंधित असा खोटा दावा आणि गुप्त माहितीशी जोडलेले दस्तऐवज सापडल्यानं संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर आली आहे.
