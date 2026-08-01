शिर्डीत गुरुभक्तीचा महापूर! 3 दिवसांत साईबाबांच्या चरणी 7.81 कोटींची देणगी, मागील वर्षाचा विक्रम मोडला
साईबाबांच्या दरबारात गुरुपौर्णिमा उत्सवानिमित्त भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात दानशूरता दाखवली. तीन दिवसांच्या या उत्सव काळात साईचरणी तब्बल 7 कोटी 81 लाख रुपयांची गुरुदक्षिणा जमा झाली.
Published : August 1, 2026 at 3:52 PM IST
शिर्डी : श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या श्री गुरुपौर्णिमा उत्सवाला यंदाही देश-विदेशातील साईभक्तांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. साईबाबांना आपले सद्गुरू मानणाऱ्या लाखो भाविकांनी साईचरणी नतमस्तक होत गुरुदक्षिणा म्हणून भरभरून दान अर्पण केलं. गुरुपौर्णिमा उत्सवाच्या अवघ्या तीन दिवसांत संस्थानला 7 कोटी 81 लाख 13 हजार रुपयांची देणगी प्राप्त झाली. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा सुमारे दीड कोटी रुपयांनी वाढ झाली असून, गेल्या वर्षीचा विक्रम मोडला असल्याची माहिती संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.
गुरुपौर्णिमा उत्सव काळातील दान : साईबाबा संस्थानच्या वतीनं यदांच्या वर्षी 28 जुलै 2026 ते शुक्रवार 30 जुलै 2026 या तीन दिवसांच्या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या गुरुपौर्णिमा उत्सवात सुमारे तीन लाखांहून अधिक साईभक्तांनी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. या दरम्यान भाविकांनी दक्षिणा पेटीत रोख स्वरूपात 2 कोटी 4 लाख 35 हजार 557 रुपये अर्पण केले. देणगी काऊंटरवर 1 कोटी 25 लाख 47 हजार 935 रुपये तसेच पीआरओ कार्यालयामार्फत 87 लाख 14 हजार रुपये, तर डेबिट-क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन देणगी, धनादेश चेक, डीडी आणि मनी ऑर्डरद्वारे एकूण 2 कोटी 7 लाख 84 हजार 701 रुपये संस्थानला प्राप्त झाले.
मोठ्या प्रमाणात सोने-चांदी प्राप्त : याशिवाय परकीय चलनाद्वारे 5 लाख 65 हजार 991 रुपयांची देणगी मिळाली. याचबरोबर भाविकांनी रोख रकमेबरोबरच सुवर्ण आणि रौप्य दागिनेही मोठ्या प्रमाणात अर्पण केले. या कालावधीत 1,125.570 ग्रॅम सोने प्राप्त झाले असून त्याचे मूल्य 1 कोटी 46 लाख 74 हजार 544 रुपये इतके आहे. तसेच 2,376.500 ग्रॅम चांदी प्राप्त झाली असून तिचे मूल्य 3 लाख 90 हजार 649 रुपये इतके प्राप्त झाले असल्याची माहिती, गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.
मोफत बुंदी प्रसाद पाकिटांचे वाटप : गुरुपौर्णिमा उत्सवाच्या तीन दिवसांत श्री साईबाबा प्रसादालयामध्ये 1 लाख 94 हजार 285 साईभक्तांनी प्रसाद भोजनाचा लाभ घेतला. तसेच 39 हजार 611 अन्नप्रसाद पाकिटांचे वितरण करण्यात आले. साई दर्शन रांगेतील 1 लाख 65 हजार 200 साईभक्तांना मोफत बुंदी प्रसाद पाकिटांचे वाटप करण्यात आले. याशिवाय सशुल्क प्रसादरूपी लाडू पाकिटांच्या विक्रीतून संस्थानला 71 लाख 7 हजार 360 रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झालं.
तीन लाख भाविकांनी घेतलं साईसमाधीच दर्शन : मागील वर्षीच्या गुरूपार्णिमा उत्सवात साईभक्तांनी साईबाबांना बाबांना गुरू मानत साईचरणी गुरुपोर्णिमा उत्सवात तीन लाख भाविकांनी साई समाधीचं दर्शन घेतलं. तसेच या उत्सव काळात तीन दिवसात 6 कोटी 31 लाख 31 हजार रुपयांची देणगी प्राप्त झाली. तर या यंदाच्या गुरुपौर्णिमा उत्सवाच्या तीन दिवसात भाविकांनी तब्बल 7 कोटी 81 लाख 13 हजार रुपयांची देणगी साईबाबांच्या चरणी अर्पण केली. यंदा मागील वर्षाचा विक्रम मोडला असून तब्बल दीड कोटींनी वाढ झाली असल्याची माहिती संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.
निवासाची सुविधा उपलब्ध : उत्सवादरम्यान हजारो भाविकांनी साईप्रसाद निवासस्थान, साईबाबा भक्तनिवास, द्वारावती निवासस्थान, साई आश्रम भक्तनिवास, साईधर्मशाळा तसेच अतिरिक्त निवासासाठी उभारलेल्या मंडपांमध्ये मुक्काम केला. विविध राज्यांतून पदयात्रेद्वारे आलेल्या 39 पालख्यांतील साईभक्तांनाही निवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. संपूर्ण गुरुपौर्णिमा उत्सव शांततापूर्ण आणि भक्तिमय वातावरणात पार पडला.
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