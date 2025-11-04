बारावीत तीनदा नापास; श्रीकांत होरमाळेनं राज्यसेवा परीक्षेत 140 वी रँकनं मिळवले यश!
11 वर्षे एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याला अखेर यश मिळालं आहे. विशेष म्हणजे बारावीत तीनवेळा नापास होऊनही त्यानं जिद्दीनं यश मिळविलं आहे.
बीड-बारावीला तीनवेळा नापास होऊनही न खचता स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याला यश मिळालं आहे. श्रीकांत दत्तात्रय होरमाळे असे या यशस्वी विद्यार्थाचं नाव आहे. ते धारूर तालुक्यातील संगम येथील रहिवासी आहेत.
श्रीकांत होरमाळे या विद्यार्थ्यानं बारावीत तीनवेळा नापास झाल्यानंतर दोन वर्षे घरची शेती केली. आईनं पुढे शिक्षण घेण्याचा आग्रह केल्यानंतर घराबाहेर पडून 11 वर्षे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षेची तयारी केली. अखेर एमसीपीएस 2024 मध्ये त्याच्या प्रयत्नाला अखेर यश मिळालं. स्पर्धा परीक्षेत 140 वी रँक मिळवत वर्ग एक अधिकारी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. संगमसह पंचक्रोशीतून त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
श्रीकांत होरमाळे हा माजलगाव तालुक्यातील दिंद्रुड जवळील संगम या छोट्याशा गावातील आहेत. तो गेल्या 11 वर्षांपासून पुण्यात राज्यसेवा आयोगाच्या परीक्षेचा अभ्यास करत होता. इयत्ता बारावीपर्यंत 'ढ' समजला जाणारा विद्यार्थी बारावीच्या परीक्षेत 3 वेळा नापास झाला होता. आपण शैक्षणिक क्षेत्रात काहीच करू शकत नाहीत, असे समजून त्यानं 2 वर्षे घरची शेती केली. भाऊ गणेश याच्या मार्गदर्शनानं आणि समुपदेशनानं त्यानं राज्यसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करण्याचा निर्णय घेतला.
वर्ग 1 चा अधिकारी म्हणून होणार रुजू- मे महिन्यात राज्यसेवा आयोगाची परीक्षा (एमपीएससी) दिल्यानंतर नुकताच त्याचा निकाल लागला. एमपीएससीच्या निकालात श्रीकांतला यश मिळाल्याचं समजताच संपूर्ण गावातून त्याचं कौतुक करण्यात येत आहे. वर्ग 1 चा अधिकारी म्हणून श्रीकांत आता शासकीय नोकरीत रुजू होणार आहे. एक्साईज डीवायएसपी, सहाय्यक राज्यकर आयुक्त, गट विकास अधिकारी यापैकी एका पदावर श्रीकांतला नोकरी करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
पंचक्रोशीतील मला सेवा करायची आहे- माझ्या गावाची आणि माझ्यावर प्रेम करणाऱ्या पंचक्रोशीची मला सेवा करायची आहे. अडल्या-नडल्यांची प्रामाणिकपणे कामे करायची आहेत, असे श्रीकांत होरमाळे यानं सांगितलं. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे आणि मराठा आरक्षणाचे आंदोलनाचे समर्थक मनोज जरांगे यांनी श्रीकांतला शुभेच्छा देत अभिनंदन केलं आहे. सध्याची तरुण पिढी सोशल मीडियामुळे भरकटल्याचं पाहायला मिळते. तब्बल 11 वर्ष घराबाहेर राहून श्रीकांतने आज मोठे यश मिळवलं आहे. बारावीतील सततच्या अपयशानंतरही जिद्द ठेवल्यास शैक्षणिक यश मिळू शकते, हे श्रीकांत होरमाळे यानं दाखवून दिलं आहे.
विद्यार्थ्याच्या आईनं काय दिली प्रतिक्रिया- श्रीकांत बारावीला नापास झाल्यानंतर त्यावेळेस प्रचंड खचला होता. दररोज शेतात जाऊन शेतकामे करू लागला. त्याचे वडील आणि भावानं पैसा पुरवितो, तू फक्त अभ्यास कर, असे सांगितलं. त्यानं बारावी परीक्षा पास झाल्यानंतर गेल्या 11 वर्षात अभ्यासासाठी पूर्ण वेळ झोकुन दिला. परिवाराच्या कुठल्याही सुख दुःखाच्या कार्यक्रमात उपस्थित नव्हता. माझ्या मनातील शासकीय अधिकारी होण्याचं स्वप्न अखेर त्यानं पूर्ण केलं आहे. मला त्याचा अभिमान वाटतो, असे त्याच्या आईनं सांगितलं.
