आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे नवी मुंबईत हलवण्यास फडणवीसांचा नकार, नेमकं कारण आहे तरी काय?
पुनर्विकासाची कामं असल्यानं आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे नवी मुंबईत हलवण्याच्या प्रस्तावाला फडणवीसांनी नकार दिलाय. पर्यायी आराखडा आधी करुन नवे टर्मिनल उभारा, मगच जुन्या टर्मिनलचे पाडकाम करा.
Published : November 11, 2026 at 6:23 PM IST
मुंबई - मुंबई विमानतळावरील टर्मिनल-1 च्या पुनर्विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे थेट नवी मुंबईत हलवण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नकार दर्शवला. प्रवाशांची होणारी ओढाताण आणि धावपळ रोखण्यासाठी आधी नवीन टर्मिनल उभारा आणि मगच जुने पाडा असा थेट इशारा देत फडणवीसांनी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयासमोर पर्यायी आराखडा तयार करण्याची अट ठेवली आहे.
मुंबई विमानतळावरील टर्मिनल-1 च्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सध्याच्या प्रवासी व्यवस्थेत बदल करणे आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई विमानतळावरील 14 आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील विमानसेवा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आला आहे. मात्र, या प्रस्तावामुळे मुंबई विमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना विमानतळ बदलण्याची वेळ येणार आहे. परिणामी, मुंबई आणि नवी मुंबईदरम्यानचा प्रवास, वाहतूक कोंडी आणि विमानतळ गाठण्यासाठी लागणारा अतिरिक्त वेळ यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता आहे. ही संभाव्य गैरसोय लक्षात घेऊन फडणवीस यांनी पुनर्विकासासाठी टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचा पर्याय सुचवला आहे. त्यानुसार, सर्वप्रथम टर्मिनल-1 बी या नव्या टर्मिनलची उभारणी करण्यात यावी. त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सध्या टर्मिनल-1 ए मधून सुरू असलेली प्रवासी वाहतूक आणि अन्य कामकाज नव्या टर्मिनलमध्ये स्थलांतरित करावे. त्यानंतरच जुन्या टर्मिनलचे पाडकाम करून पुनर्विकासाचे काम सुरू करावे, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
मुंबई आणि नवी मुंबई ही दोन्ही विमानतळे मुंबई महानगर प्रदेशाच्या हवाई वाहतूक व्यवस्थेतील महत्त्वाची केंद्रे आहेत. नवी मुंबई विमानतळामुळे भविष्यातील वाढती प्रवासी वाहतूक हाताळण्यास मदत होणार आहे. मात्र, त्यासाठी मुंबई विमानतळावरील विद्यमान आंतरराष्ट्रीय मार्गांचे स्थलांतर करताना प्रवाशांची सोय, विमान कंपन्यांचे नियोजन आणि दोन्ही विमानतळांमधील अंतर या बाबींचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. आता फडणवीस यांनी सुचवलेल्या पर्यायी आराखड्यावर केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय काय निर्णय घेते, तसेच मुंबई विमानतळाच्या पुनर्विकासाचे नियोजन कोणत्या पद्धतीने केले जाते, याकडे विमान वाहतूक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
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