एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी तीन दिवसांचा इशारा दिल्यानंतर फडणवीस सरकारकडून सर्व मागण्या मान्य; जाणून घ्या महत्त्वाचे निर्णय
एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी नागपूर, पुण्यासह विविध शहरात विविध मागण्यांसाठी आंदोलन केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मागण्या मंजूर केल्या आहेत. जाणून घ्या, स्पर्धा परीक्षेबाबत महत्त्वाचे निर्णय
Published : September 11, 2026 at 8:38 AM IST|
Updated : September 11, 2026 at 8:44 AM IST
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा प्रक्रियेवरून गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर मोठं यश मिळालं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मुंबईत राज्यभरातून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींची भेट घेऊन त्यांच्या सर्व मागण्या ऐकून घेतल्या. त्यानंतर परीक्षांमधील गैरप्रकार, पेपरफुटी, निकालांबाबतच्या तक्रारी, मुलाखती, उत्तरपत्रिका, पोलीस भरतीपासून सारथी, बार्टी आणि महाज्योतीपर्यंत विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
पुण्यानंतर आंदोलनाची धग नागपूर, नाशिक आणि इतर शहरांतही पोहोचली. 9 सप्टेंबरला नागपूरच्या संविधान चौकात मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. ‘तुमचा पेपर होता, पण आमची स्वप्नं होती’, ‘एक पेपर नाही, हजारो भविष्यांचा प्रश्न’ अशा फलकांमधून विद्यार्थ्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. नाशिकमध्येही विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करत प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून छपाई, वाहतूक, परीक्षा केंद्र आणि निकालापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांशी गुरुवारी सविस्तर चर्चा केली. चर्चेनंतर विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले.
मा. फडणवीस साहेब,— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 10, 2026
आतापर्यंत राज्यात अनेक प्रकरणात SIT स्थापन झाल्या, खारघर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळा, सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरण, डॉ. संपदा मुंडे प्रकरण, संतोष देशमुख प्रकरण, महादेव मुंडे प्रकरण, घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना प्रकरण, बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण, भंडारा बलात्कार… pic.twitter.com/QccOfW02j4
काय करणार समिती- व्ही. राधा समितीची स्थापना यापूर्वीच करण्यात आली आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून निकाल जाहीर होईपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया तपासून त्यातील कमकुवत ठिकाणे शोधण्याचे काम समिती करणार आहे. प्रश्नपत्रिका फुटणे, बनावट उमेदवार, संगनमत, इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा गैरवापर आणि परीक्षा केंद्रांवरील सुरक्षा अशा मुद्द्यांचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
गट ब आणि गट कच्या 2025 च्या परीक्षांचीही चौकशी- गट ब आणि गट कच्या 2025 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षांबाबतही चौकशी केली जाणार आहे. केवळ औषध निरीक्षक परीक्षेपुरता हा विषय मर्यादित न ठेवता ज्या-ज्या परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत, त्या सर्व तक्रारी तपासल्या जाणार आहेत. लेंडवे, मराठे आणि नखाते यांच्या काळात झालेल्या सर्व परीक्षांचीही एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय आधी झालेल्या परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारींची पुन्हा तपासणी केली जाईल.
तक्रार असेल तर परीक्षा प्रक्रिया थांबवणार- ज्या परीक्षांबाबत गंभीर तक्रारी आहेत, त्यांची फेरतपासणी केली जाईल. तोपर्यंत संबंधित परीक्षांच्या मुलाखती थांबवण्यात येतील. एखाद्या परीक्षेबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात शंका असताना पुढची प्रक्रिया सुरू ठेवली तर त्यातून पुन्हा वाद निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे आधी शंका दूर करून मगच पुढची प्रक्रिया सुरू करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे.
एमपीएससीच्या अध्यक्ष किंवा सचिवांविरोधात कोणाकडे ठोस पुरावा असेल तर तो सादर करावा. पुरावा मिळाल्यास स्वतंत्र चौकशी करण्यास तयार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. दोषी कोणताही असो, त्याला वाचवण्याचा प्रश्नच नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
उत्तरपत्रिका माहिती अधिकारात मिळणार?- विद्यार्थ्यांची आणखी एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे त्यांनी लिहिलेल्या उत्तरपत्रिकेची प्रत मिळावी. याबाबत माहिती अधिकारात उत्तरपत्रिका देण्याची शिफारस एमपीएससीला केली जाणार आहे. उत्तरपत्रिका पाहता आली तर विद्यार्थ्यांना त्यांना मिळालेले गुण योग्य आहेत की नाही, याची खात्री करता येईल. यापूर्वीही काही परीक्षांमध्ये उत्तरपत्रिका आणि गुणांबाबत विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. उदाहरणार्थ, स्थापत्य अभियांत्रिकी परीक्षेतील उत्तरपत्रिकांबाबत विद्यार्थ्यांनी माहिती अधिकारातून तफावत समोर आणल्याचा दावा केला होता.
मुलाखतीसाठीही ठरावीक नियम- एमपीएससीच्या मुलाखतींबाबतही स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जाणार आहेत. मुलाखत घेणाऱ्यांचे अधिकार, गुण देण्याची पद्धत आणि त्यातील पारदर्शकता याबाबत स्पष्ट नियम ठरवून ते समितीला कळवले जाणार आहेत.एमपीएससीमध्ये स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष उभारण्यात येणार असून त्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना तक्रार करण्यासाठी नेमके कुठे जावे, त्यावर कोण निर्णय घेणार आणि तक्रारीचे काय झाले हे कसे कळणार, यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली जाणार आहे.
पोलीस भरतीत दोन्ही पायांना चिप- पोलीस भरतीतील धावण्याच्या चाचणीबाबतही विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. यावर प्रत्येक उमेदवाराच्या दोन्ही पायांना चिप लावण्याचा किंवा त्यापेक्षा सुरक्षित दुसरा पर्याय वापरण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे एका उमेदवाराची वेळ दुसऱ्याला मिळवून देण्यासारखे प्रकार रोखण्यास मदत होईल. यापूर्वी पोलीस भरतीत चिपची अदलाबदल करून वेळेचा गैरफायदा घेण्याचे प्रकार समोर आले होते. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस भरतीसाठी गुण देण्याची पद्धत एकसारखी ठेवली जाणार आहे. परीक्षेत पारदर्शकता हा सर्वात महत्त्वाचा निकष असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सारथी, बार्टी, महाज्योतीचे प्रश्नही सोडवणार- स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत करणाऱ्या सारथी, बार्टी आणि महाज्योतीच्या योजनांबाबतही अनेक तक्रारी आहेत. या तक्रारींचे निराकरण करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पीएमसी आणि एमएमआरडीएच्या परीक्षांबाबतही विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची सखोल चौकशी केली जाणार असून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
आठ दिवसांत कारवाईला सुरुवात- या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली जाणार नसून पुढील आठ दिवसांत प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन विद्यार्थ्यांना देण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता केवळ आश्वासन न राहता प्रत्यक्षात कोणती पावले उचलली जातात, याकडे विद्यार्थ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
आयोगाशी संवादाचा अभाव - गेल्या काही दिवसांत पुणे, नागपूर, नाशिक, जळगावसह राज्यातील अनेक भागांत विद्यार्थ्यांचा रोष रस्त्यावर दिसला. त्यामागे फक्त एका परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा मुद्दा नाही, तर वर्षानुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा वेळेवर होईल का, निकालावर विश्वास ठेवता येईल का आणि शेवटी मिळणारी नोकरी पारदर्शक प्रक्रियेतून मिळेल का, हा मोठा प्रश्न आहे. पुण्यातील आंदोलनातही विद्यार्थ्यांनी पेपरफुटीबरोबर परीक्षा वेळापत्रकातील विलंब, निकालांबाबतच्या तक्रारी आणि आयोगाशी संवादाचा अभाव हे मुद्दे मांडले होते.
पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होणार- आता मुख्यमंत्री आणि विद्यार्थ्यांमधील चर्चेनंतर या सर्व तक्रारींची चौकशी, जुन्या परीक्षांची फेरतपासणी, एसआयटीचा तपास, उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून देण्याची शिफारस, तक्रार निवारण कक्ष आणि परीक्षेच्या संपूर्ण पद्धतीत बदल अशी मोठी मालिका सुरू होणार आहे. त्यामुळे आंदोलनामुळे सरकारवर आलेला दबाव आता प्रत्यक्ष कारवाईत किती उतरतो, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
विद्यार्थ्यांनी सरकारला दिला होता इशारा- औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचा संताप वाढला. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर 22 मार्च 2026 रोजी झालेली ही परीक्षा रद्द करण्यात आली. या परीक्षेचा निकालही आधी जाहीर झाला होता. त्यानंतर काही उमेदवार आणि लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारी आल्यानंतर प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वीच काही उमेदवारांपर्यंत पोहोचल्याचा संशय तपासात समोर आला. या प्रकरणाचा तपास मुंबई गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. याच प्रकरणामुळे पुण्यात 7 सप्टेंबरला हजारो विद्यार्थ्यांनी मोठा मोर्चा काढला. ओंकारेश्वर मंदिरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निघालेल्या या मोर्चात एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकारांची सखोल चौकशी, पारदर्शक परीक्षा आणि जुन्या प्रकरणांची फेरतपासणी अशा मागण्या करण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांनी सरकारला तीन दिवसांचा इशाराही दिला होता.
रोहित पवारांकडून आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी- राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार हे एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडत आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या एसआयटी स्थापन करण्याच्या निर्णयाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यात अनेक एसआयटी स्थापन झाल्यानंतर पुढे काय तपास झाला? याचा कुणालाच काही ताळमेळ नाही. त्यामुळे वेळ मारून नेण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप केला. विद्यार्थ्यांना खराच न्याय द्यायचा असेल तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना राजीनामा देण्यास सांगा. अथवा त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणीही रोहित पवारांनी केली. आरटीओमध्ये कार्यरत असताना आयोगाच्या अध्यक्षांनी भ्रष्टाचाराचा कळस केला, असा आरोपही रोहित पवारांनी केला.
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