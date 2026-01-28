अजित पवार विमान अपघात : अंगाचा उडाला थरकाप, कसा झाला विमानाचा अपघात; पाहा काय म्हणाले प्रत्यक्षदर्शी
महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आज सकाळी विमान अपघातात मृत्यू झाला. या अपघाताची प्रत्यक्षदर्शी असलेल्या महिलेनं अंगाचा थरकाप उडवणारी माहिती ईटीव्ही भारतला दिली आहे.
Published : January 28, 2026 at 1:28 PM IST
पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा बारामतीत लँडिंग करताना अपघात झाला आहे. या अपघातात अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. अजित पवार यांच्या मृत्यूनं सर्वत्र शोककळा पसरली असून देशभरातून विविध नेते तसेच राजकीय नेत्यांकडून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली जात आहे. एकूणच अपघात कसा झाला, याबाबत बारामती येथील प्रत्यक्षदर्शी महिलेनं संपूर्ण माहिती दिली. या विमानानं दोनदा घिरट्या घेतल्यानंतर मोठा स्फोट झाला. त्यानंतर आगीचा डोंब उसळला. आमच्या घरापर्यंत आगीचे लोळ आले. भीषण स्फोटानं अंगाचा थरकाप झाला, अन् क्षणातच सगळं संपलं, असं या प्रत्यक्षदर्शी महिलेनं सांगितलं.
दोनदा विमानानं घेतल्या घिरट्या अन् मग . . . : यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या की, "आम्ही गुरांना चारा घालत होतो. यावेळी विमान आलं, त्या विमान घिरक्या घेत परत गेलं. मात्र ते धावपट्टीवर गेलं नाही. त्यानंतर पुन्हा ते विमान आलं. मात्र यावेळी ते घिरट्या घेत डोंगराकडं आलं. यावेळी मोठा स्फोट झाला. त्यामुळे आगीचा डोंब उसळला. थोड्या वेळात पोलीस आले. मात्र पंधरा मिनिटं आम्हाला रोखण्यात आलं. मग आम्ही हांडे, बादलीनं पाणी टाकून आग नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तोपर्यंत सगळं संपलेलं होतं. मृतदेह विखुरलेला होता. त्यामुळे आमच्या अंगाचा थरकाप उडाला."
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अपघातात मृत्यू : उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आज बारामतीत येत असताना त्यांच्या विमानाला लँडिंगदरम्यान अपघात झाला आणि या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. अजित पवार हे आज जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचारासाठी बारामतीत येत होते. काल कॅबिनेट बैठक आटपल्यानंतर आज सकाळी ते विमानानं बारामतीकडं रवाना झाले होते. याच वेळी बारामती विमानतळावर लँडिंग करताना हा अपघात झाला. या विमानामध्ये अजित पवार यांच्यासह त्यांचे सुरक्षा रक्षकही उपस्थित होते.
